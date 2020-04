Facebook bổ sung “Chế độ Im lặng” giúp người dùng bớt phân tâm vì những thông báo đẩy

Trên iPhone, người dùng có thể tắt thông báo từ các ứng dụng cụ thể nhưng điểm khác biệt của "Chế độ Im lặng" trên Facebook là họ được lên lịch theo ý muốn.

Để truy cập, vào menu chính, chọn "Settings & Privacy" (Cài đặt và Quyền riêng tư) rồi chọn "Your Time on Facebook" (Thời gian trên Facebook), tiếp đến bấm vào "Manage Your Time" (Quản lý Thời gian). Tại đây, bạn nhìn thấy hai lựa chọn: "Chế độ Im lặng" và "Chế độ Im lặng" theo lịch. Khi kích hoạt, bạn sẽ nhìn thấy thông báo mỗi lần muốn mở ứng dụng Facebook. Nếu không muốn nhìn thấy thông báo này, chỉ cần tắt "Chế độ Im lặng" hoặc chọn "Dùng Facebook trong 15 phút".