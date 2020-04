Trịnh Thị Ái Phi - Hoa khôi muốn lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng

Mình sinh ra và lớn lên ở nơi núi rừng Tây Nguyên (Kon Tum). Suốt những năm tháng học sinh, mình sống ở đây cùng gia đình thân yêu. Ở quê mình, không ít thanh niên đến tuổi trưởng thành sẽ nghĩ đến việc lập gia đình, sinh con. Mình thì không lựa chọn con đường như thế, mình muốn phát triển hơn nữa, đi xa hơn nữa để chính bản thân có thể là nguồn cảm hứng mới mẻ cho các bạn trẻ nơi đây. Vì mục tiêu như thế nên mình đã cố gắng phấn đấu học thật tốt, nhiều năm liền mình cố gắng được học sinh giỏi, rồi cũng giành được giải thưởng một số bộ môn khác. Mình luôn mong muốn học thật tốt để mở rộng tương lai của chính mình, đi xa hơn nữa để sau này giúp ích được cho xã hội cũng như mang niềm vui về cho gia đình. Mình đã bước đầu thành công khi thi đỗ vào khoa Luật, trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cảm xúc đầu tiên của mình là vô cùng vui sướng và hạnh phúc bởi những gì mình cố gắng cũng đã được đền đáp và mình tiếp tục hy vọng những điều tốt đẹp nhất của đời sinh viên sẽ đến với mình tại nơi đây.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một môi trường đào tạo vô cùng tuyệt vời. Nơi này chưa từng làm mình cảm thấy thất vọng về bất cứ điều gì, cả về chất lượng giảng dạy lẫn cơ sở vật chất. Vào đây học rồi mình mới nhận ra mình cần trưởng thành hơn ở nhiều mặt, và mình có nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích muốn kể cho mọi người.

Bước vào năm nhất, mình cố gắng thích nghi với môi trường mới, cách học mới. Nhờ thầy cô, các anh chị khoá trước cũng như bạn bè giúp đỡ nên hiện tại mình đã quen và có thể theo học một cách dễ dàng. Vì sao mình chọn ngành Luật? Trước khi quyết định theo học Luật mình có nghĩ đến các ngành học khác như Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngân hàng…, nhưng sau cùng mình chọn Luật bởi mình mong muốn học được những thứ lạ hơn, độc đáo hơn. Ngoài ra, vì mình lớn lên dưới sự chỉ dạy rất kỷ luật nên mình nghĩ rằng bản thân sẽ phù hợp với tính logic của ngành học này.

Năm nhất của mình có gì đặc biệt không? Đây là năm học ý nghĩa, thay đổi bản thân mình nhiều nhất. Mình được mở rộng suy nghĩ, trưởng thành hơn rất nhiều. Mình có nhiều mối quan hệ hơn, cả trong học tập lẫn trong xã hội. Mình cảm thấy rất may mắn khi có thể hoà nhập nhanh với môi trường mới này và đặc biệt là bên cạnh luôn có những người bạn tốt. Từ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và sự quyết tâm của bản thân, mình đã tham gia cuộc thi Duyên dáng Tết sinh viên do Nhà văn hoá Sinh viên TP. HCM tổ chức và may mắn mang đạt giải Á khôi 2. Đây chính là mốc đánh dấu sự cố gắng của bản thân mình khi lần đầu tiên chủ động tham gia các cuộc thi dành cho sinh viên. Mặc dù kết quả không phải là cao nhất, nhưng nó giúp mình tự tin để chuẩn bị cho những cuộc thi khác. Mình bắt đầu chuẩn bị kỹ hơn những kiến thức xã hội, học giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân… Và một lần nữa may mắn lại mỉm cười với mình khi trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi Nét đẹp sinh viên. Đến với cuộc thi này mình học hỏi được rất nhiều thứ bổ ích như cách ứng xử, kỹ thuật catwalk,… Cuối cùng, sau tất cả những cố gắng không biết mệt mỏi, mình đã mang về cho bản thân giải Hoa khôi 2019 của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau cuộc thi, việc đầu tiên mình nghĩ đến là với danh hiệu cao quý này, phải làm cách nào đó để lan toả năng lượng tích cực đến với mọi người. Mình nghĩ rằng hình ảnh cũng như năng lượng của bản thân rất quan trọng, từ đó mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, để đưa hình ảnh cũng như những chia sẻ tích cực của mình đến nhiều người. Mình hy vọng luôn giữ được sự vui vẻ cũng như năng lượng tích cực để lan toả đến tất cả mọi người xung quanh, ngay cả khi sau này đã tốt nghiệp đại học.

Về dự định sắp tới, Phi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập để có kết quả tốt nhất cũng như có thể học lên cao nhất có thể. Ngoài ra, Phi sẽ cố gắng nâng cao sức khoẻ của bản thân để có thể nắm bắt nhiều cơ hội đang chờ mình. Luôn cố gắng hết sức có thể với hy vọng mình sẽ nắm giữ được tương lai tươi sáng của chính mình. “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, vì vậy khi còn trẻ, còn năng lượng, không chỉ riêng Phi, mà Phi hy vọng tất cả mọi người luôn giữ được nhiệt huyết cũng như năng lượng tươi trẻ để sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Cố gắng hết sức có thể để mỗi chúng ta đều thành công, đều mỉm cười và hài lòng với tương lai của mình. Người ta nói “người thấy đủ sẽ hạnh phúc”, vậy Phi đã thấy đủ chưa? Phi sẽ trả lời rằng ở tuổi 20 mà thấy đủ sẽ có lỗi với Phi lúc 35-40 tuổi. Vì thế, Phi sẽ phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với từ “Đủ” của chính bản thân mình.

Sau cùng, mình hy vọng câu chuyện nhỏ của mình có thể truyền cảm hứng đến với các bạn học sinh, sinh viên. Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều làm chủ được tương lai, thành công và cống hiến cho đất nước mình thêm giàu mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình!