‘Tái chế vỏ tôm để bảo quản trái cây’ giành giải Đặc biệt, cuộc thi khởi nghiệp 'Ra khơi 2023'

SVVN - Sau 3 giờ tranh tài sôi nổi, dự án “Tái chế vỏ tôm để bảo quản trái cây” của đội Atoulle đã xuất sắc giành giải Đặc biệt của cuộc thi khởi nghiệp “Ra khơi 2023”, diễn ra sáng ngày 24/6, tại trường ĐH Văn Lang.

“Ra khơi” là cuộc thi khởi nghiệp do khoa Quản trị kinh doanh (trường ĐH Văn Lang) kết hợp cùng Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao phát động từ năm 2020, đến nay, đã trở thành sự kiện thường niên được nhiều “nhà khởi nghiệp trẻ” quan tâm. Sinh viên tham gia cuộc thi vừa được học hỏi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, kết nối với các doanh nhân nổi tiếng, mang tới cơ hội hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của bản thân trong tương lai.

Cuộc thi đã góp phần lan tỏa nguồn năng lượng và tinh thần khởi nghiệp cho các bạn sinh viên trẻ ở TP. HCM. Cuộc thi là một sân chơi khởi nghiệp lớn, được tổ chức bài bản, từ hành trình tập huấn, tiếp xúc doanh nghiệp, giúp dự án phát triển và hoàn thiện, tới giai đoạn kêu gọi vốn đầu tư.

Phát động từ 1/3, cuộc thi "Ra khơi 2023" đón nhận 55 ý tưởng khởi nghiệp đến từ 205 thí sinh của 15 trường đại học trên toàn TP. HCM. Qua 4 tháng tranh tài với nhiều vòng thi gây cấn, 7 đội xuất sắc đã lộ diện và tiến vào chung kết.

Chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Ra khơi 2023” diễn ra sáng ngày 24/6, với sự tranh tài của 7 đội thi, chinh phục các CEO khó tính bằng những bản kế hoạch ấn tượng và chỉn chu để giành lấy cơ hội “rót vốn” từ các 'shark' đầy kinh nghiệm trong giới khởi nghiệp.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao một giải Đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho đội Atoulle, với dự án “Tái chế vỏ tôm để bảo quản trái cây”; một giải Nhất trị giá 15 triệu đồng cho đội Build To Win, với dự án “Đồng hồ nước thông minh”; một giải Nhì trị giá 10 triệu đồng cho đội Born to be Rich, với dự án “Hcare vệ sinh nón BH”; một giải Ba trị giá 7 triệu đồng cho đội Tudylay, với dự án “Trạng Nguyên legend”. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải cho 3 đội: Đội Ra biển, đội Liseed, đội Co go home, cùng một giải Khán giả bình chọn, trị giá 5 triệu đồng, cho đội M.EC.

Ngoài các phần thưởng hiện kim nêu trên, 4 dự án xuất sắc nhất được trường ĐH Văn Lang tiếp tục hỗ trợ để hiện thực hóa, tiếp cận nhà đầu tư. Các hoạt động này thực hiện qua Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Văn Lang phối hợp cùng Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP – IC).

Đội Atoulle, với dự án “Tái chế vỏ tôm để bảo quản trái cây” đã giành được giải Đặc biệt cuộc thi khởi nghiệp "Ra khơi 2023". Dự án không chỉ giúp giải quyết vấn đề làm sao tăng thời bảo quản trái cây dài hơn mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe người dùng, đồng thời dự án cũng giúp bảo vệ môi trường khi tái chế rác thải từ vỏ tôm.