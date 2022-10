Tân cử nhân Hoàng Vân Anh Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: ‘Tuổi trẻ là thời điểm của cơ hội và đam mê’

“Mạnh mẽ và lý trí” - đó chính là những gì gia đình đã tôi luyện và rèn giũa mình, để mình có thể trở thành phiên bản ngày hôm nay. Từ nhỏ mình luôn tự hào vì được sống trong một gia đình hạnh phúc, được đón nhận tình yêu thương và khích lệ bởi từng thành viên, điều đó giúp bản thân tự tin và cố gắng hơn bao giờ hết.

NEU - Nơi nuôi dưỡng và phát triển năng lực bản thân

Mình theo học ngành chuyên sâu Kế toán Tiên tiến, thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Tại đây, mình đã được học hỏi và trải nghiệm rất nhiều thứ, có nhiều cơ hội phát triển và rèn luyện bản thân, được gặp gỡ thầy cô luôn tận tình định hướng, hỗ trợ giảng dạy và cả những anh chị, những người bạn, người em đồng hành, sát cánh. Bản thân mình luôn cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Môi trường, cơ sở, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, không những vậy tất cả những gì ở NEU đều đem lại cho mình một cảm giác rất thân thuộc, gần gũi và gắn bó, mình tin rằng đó cũng là cảm giác của hầu hết các bạn sinh viên đã và đang theo học tại trường. Tại NEU, các thầy cô luôn hết lòng vì sinh viên, từng bài giảng, giáo án đều được thầy cô đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu, đem góc tiếp cận gần nhất tới học trò. Sinh viên NEU đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau khắp cả nước, nhưng mọi người đều có một điểm chung đó là rất thân thiện, hoà đồng, năng động và luôn cố gắng hết mình trong học tập và hoạt động chung.

Mình luôn tự hào khi được là sinh viên của NEU và cũng sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ để NEU tự hào vì mình. Những năm tháng Đại học của mình rất tuyệt vời và trọn vẹn. Bản thân đã được học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều từ những khoảnh khắc quý giá này. Thầy cô, bạn bè và tất cả kỷ niệm có lẽ sẽ theo mình trong cả tương lai mai sau. Đại học dạy mình hiểu rằng, trong năm tháng tươi đẹp nhất, bản thân chúng mình không có gì ngoài thời gian và cơ hội, vì thế hãy dũng cảm tiến lên, đương đầu với thử thách, nuôi dưỡng cho bản thân hoài bão và niềm tin để theo đuổi những ước mơ mà bản thân luôn khao khát.

Đương nhiên bên cạnh những cơ hội cùng sự ghi nhận, thì trong năm tháng tuổi trẻ này cũng có lúc bản thân phải lựa chọn và đôi khi lựa chọn ấy để lại cho mình bài học rất đắt giá. Mình cũng từng như vậy! Vừa qua, mình đã được các thầy cô tin tưởng và gửi gắm đại diện các Tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ ra trường. Bản thân vô cùng vinh dự và đã chuẩn bị điểm lại thời gian học ở trường bằng cả tấm lòng chân thành nhất, nhưng vì lỡ thời gian duyệt chương trình, nên mình cũng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ trong Buổi lễ tốt nghiệp. Mình đã hy vọng và mong chờ rất nhiều vào khoảnh khắc ấy, sau cùng đó sẽ mãi là một bài học mà mình luôn luôn ghi nhớ để nhắc nhở tu dưỡng bản thân phải chu toàn hơn nữa.

Vì thời gian vừa qua ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19, vậy nên việc chuyển đổi số trong học tập là điều tất yếu, điều này đòi hỏi tính tự lập và chủ động của tất cả sinh viên. Đối với bản thân, mình chú trọng nhiều vào phương pháp học online, đồng thời là thảo luận, trao đổi trong các giờ học trên lớp, điều này giúp mình ghi nhớ và ứng dụng được lý thuyết bài giảng. Trong giờ tự học, mình bám sát giáo trình, tài liệu của thầy cô giáo, trao đổi cùng các bạn trong nhóm để thảo luận và đối chiếu các kết quả, như vậy mình có được sự cọ xát và tăng hứng thú trong việc học tập và nghiên cứu.

Bảng thành tích trong 4 năm học tập rèn luyện tại NEU của Hoàng Vân Anh

● Thành tích trong học tập:

- Giải Nhất Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank" năm 2021;

- Bài báo công bố trên Tạp chí European Journal of Business and Management: Level of Determinants Impact on Buyer’s Purchasing Intention in Motor Liability Insurance: Case of Vietnam, ISSN 2222-1905, ISSN 2222-2839, Vol.13, No.8, 2021;

- Xác nhận ứng dụng đề tài Nghiên cứu Khoa học tại các doanh nghiệp Bảo hiểm trên địa bàn miền Bắc Việt Nam;

- Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Quốc phòng An ninh Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng Sinh viên tiêu biểu K204 – Khóa học Giáo dục Quốc phòng An ninh;

- Học Bổng ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank năm học 2020-2021.

● Thành tích cá nhân trong công tác hoạt động:

- Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khen thưởng Cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021;

- Sinh viên Tiêu biểu Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021;

- Sinh viên 5 tốt Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021;

- Sinh viên tiêu biểu trong các hoạt động của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Khóa 60;

- Cán bộ lớp tiêu biểu Khoá 60 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng Sinh viên có hoạt động tiêu biểu năm học 2019 – 2020;

- Chứng nhận của Liên chi Đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sinh viên có hoạt động xuất sắc năm học 2019 – 2020;

- Chứng nhận Sinh viên có hoạt động tiêu biểu trong Chương trình Tình nguyện Hè 2019 của Chủ tịch UBND Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn;

- Giấy khen của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện Gom nắng gửi yêu thương 2019;

- Chứng nhận Sinh viên có hoạt động tiêu biểu trong Chương trình Tình nguyện Tết 2020 của Chủ tịch UBND Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang;

- Đạt danh hiệu Best Presenter – AEP Masterchef 2019.