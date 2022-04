Thành tích đạt được là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng

SVVN - Trần Thị Hương (sinh năm 2001) là người con gái của mảnh đất xứ Thanh. Hiện cô đang là sinh viên năm 3, lớp KMT60ĐH, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, Hương tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Đoàn với nguồn năng lượng tích cực, trái tim ấm áp nhiệt huyết trong công tác Đoàn Hội. Không chỉ vậy, với GPA 5 kỳ học đạt xuất sắc 3.82/4 Hương liên tiếp đạt được nhiều thành tích, bằng khen đáng ngưỡng mộ.

Trần Hương - một cô gái giàu tình yêu thương với mong ước xây dựng “Quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học” phấn đấu để trở thành giảng viên ngôi trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (SVVN) trò chuyện với Trần Hương để hiểu rõ hơn động lực học tập, phấn đấu gặt hái thành tích của cô gái nhỏ nhắn ấy nhé!

Xin chào Hương, bạn có thể chia sẻ cho chuyên trang SVVN cùng độc giả đôi nét về gia đình cùng cuộc sống cá nhân của bạn hay không?

Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ mình đều là những người nông dân vĩ đại, tần tảo sớm hôm nuôi 3 chị em khôn lớn nên người. Mình thấy rằng cuộc sống hiện tại không có quá khó khăn chắc là do bố mẹ lo toan thay mình rồi. Từ bé mình được đi học tại những ngôi trường làng gần nhà và được tạo mọi điều kiện học tập, 2 chị mình đều học rất giỏi và thành đạt.

Bố mẹ mình đã nhiều tuổi rồi, thời gian cho mình cũng không còn nhiều nữa. Ở tuổi ngoài 60 bố mẹ vẫn lam lũ, vất vả làm ruộng, nuôi trang trại để cho mình có cuộc sống đủ đầy nhất. Hiểu được sự nhọc nhằn ấy, mình luôn phấn đấu đạt học bổng để đóng học phí, dùng tiền lương đi dạy gia sư để chi tiêu hàng ngày. Mọi cố gắng của bản thân với mong muốn mang đến niềm tự hào hãnh diện cho bố mẹ. Mình sẽ đưa bố mẹ đến xứ sở Chùa tháp xinh đẹp, để bố thăm lại chiến trường K, nơi mà những năm 80 của thế kỷ trước bố đã hiến thanh xuân, tuổi trẻ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mình rất tự hào và hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ, gia đình là động lực lớn nhất để mình chinh phục mục tiêu phía trước.

Là con gái tại sao bạn quyết định lựa chọn chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường? Gia đình có ảnh hưởng phần nào đến quyết định học tập của bạn?

Khi phải tự mình đưa ra quyết định cho tương lai, mình đã phân vân nhiều lắm. Mình đã từng nghĩ đến một ngôi trường ở Hà Nội bản thân thích trải nghiệm ở môi trường năng động. Còn bố mẹ một phần lo lắng vì không yên tâm khi con gái đi học xa nhà một mình nơi đất khách quê người giữa chốn Thủ đô xô bồ vội vã, một phần vì chi phí đắt đỏ từ học phí đến chỗ ăn ở. Gia đình muốn mình theo học ở Hải Phòng, vì có chị gái sinh sống và công tác tại đây. Cái duyên cho mình cơ hội đến và học tập ở thành phố Hoa phượng đỏ và cũng không biết từ bao giờ mình đã yêu thành phố này, yêu vẻ đẹp, yêu tính cách thẳng thắn, cương trực của con người nơi đây. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đến với mình một cách tình cờ như cách mình đến với thành phố này.

Môi trường học tập tại Đại học đã cho bạn thêm những kiến thức, kỹ năng gì? Chuyên ngành bạn học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với xã hội, và phương pháp học tập của bản thân Trần Hương là gì?

Ngày nay, khi đất nước phát triển, dân số và nhu cầu xã hội tăng theo tất yếu sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống. Bảo vệ môi trường trong thời đại ngày nay không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm của toàn cầu. Mình đã chọn ngành Kỹ thuật Môi trường như một cái duyên nhưng đó cũng là một ngành mình đam mê theo đuổi.

Bước chân vào học ngành Kỹ thuật môi trường, mình đã cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện của bạn bè; sự hỗ trợ, nhiệt tình và tràn đầy sự yêu thương của thầy cô, cùng các anh chị khóa trên; và mình thật sự được thỏa mãn khi được học tập trong một môi trường năng động, thầy cô đầy nhiệt huyết và được phát triển bản thân mình. Mình được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên ngành về kỹ thuật môi trường, kỹ năng thực hành và làm việc ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học cùng với các kiến thức về quan trắc môi trường, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí, phân tích môi trường, xử lý nước và nước thải cũng như phát triển bền vững trong tương lai.

Trong quá trình giảng dạy kiến thức chuyên môn, thầy cô cũng luôn chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm về việc rèn luyện những kỹ năng cần có của một sinh viên như kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng truyền đạt thông tin, khả năng thích nghi với công việc, khả năng lãnh đạo... giúp mình tự tin và có được hành trang tốt nhất. Mình vô cùng biết ơn vì Mái trường Đại dương đã giúp mình trưởng thành từng ngày.

Để có một phương pháp học tập tốt nhất ở mỗi kỳ học, mình đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, với mỗi môn học, mình đều cố gắng chọn lọc, tóm tắt và tiếp thu bài giảng ngay trên lớp. Sau đó, mình tìm hiểu thêm và cùng trao đổi với các bạn và xin thêm tài liệu học tập của các anh chị khóa trước. Những buổi làm việc ở phòng thí nghiệm cũng là cơ hội để bản thân được thực hành nhiều hơn. Bên cạnh đó, tham gia nghiên cứu khoa học và thực tập ở các doanh nghiệp để trau dồi thêm kiến thức.

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về những thành tích đã đạt được của bản thân?

Mình yêu thích công tác đoàn khi còn là học sinh, giữ chức vụ Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Ngay từ khi là sinh viên năm nhất mình đã tích cực tham gia các hoạt động và đạt được nhiều thành tích được ghi nhận: Danh hiệu sinh viên 5 tốt thành phố, Sinh viên tiêu biểu, bằng khen của Trung ương Đoàn, của hội sinh viên thành phố trong các cuộc thi, bằng khen, giấy khen trong các hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn – Hội... Bên cạnh đó mình chăm chỉ học tập, tham gia thi Olympic cấp trường môn toán, môn tin. Tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, chinh phục học bổng khuyến khích học tập 5/5 kỳ liên tiếp, gần đây nhất là học bổng của tập đoàn LG.

Được những thành tích như trên ngoài sự cố gắng của bản thân không thể không kể đến sự động viên của gia đình, dạy dỗ tận tình của thầy cô, sự giúp đỡ của anh chị trong BCH Liên chi Đoàn, của Đoàn trường và những người bạn, những người đồng chí đã đồng hành, tin tưởng, tín nhiệm mình suốt quá trình học tập và hoạt động. Bản thân của hiện tại rất nhiều thiếu sót cần phải hoàn thiện và không ngừng nỗ lực đến những mục tiêu đầy thách thức mà mình muốn chinh phục.

Thành tích cá nhân của Trần Thị Hương trong học tập và tham gia các hoạt động: Học tập 12/12 năm HSG;

Kết nạp Đảng khi là học sinh THPT vừa tròn 18 tuổi;

GPA: 3.82/4;

Học bổng khuyến khích học tập xuất sắc: 5/5 kỳ liên tiếp;

Đạt giải KK Toán giải tích cấp trường năm học 2019-2020;

Đạt học bổng của Tập đoàn LG 2022;

Tham gia nghiên cứu 2 đề tài NCKH sinh viên năm học 2020 -2021, 2021-2022. Thể dục thể thao

Giải nhì kéo co đồng đội nữ Hội thao sinh viên khỏe cấp trường năm 2022;

Giải nhì cầu lông đơn nữ Hội thao sinh viên khỏe cấp trường 2020-2021;

Danh hiệu Sinh viên khỏe 2020;

Hoàn thành giải chạy “VUG Running – chạy đỉnh bừng sức sống” năm 2021 của TW Hội SV năm học 2020-2021;

Đã có thành tích xuất sắc trong giải chạy Commit To Stay Tit năm 2020-2021 của HSV thành phố;

Đạt giải Nhì bóng bàn đơn nữ Hội thao SV khỏe cấp trường 2022. Hoạt động tình nguyện Tham gia 7 lần hiến máu nhân đạo;

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2020;

Tham gia chương trình tiếp sức mùa thi 2020, 2021;

Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, 2021;

Tình nguyện viên Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2021;

Tham gia công tác quảng bá tuyển sinh, tiếp sinh, hỗ trợ nhập học Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Tham gia các ngày chủ nhật xanh, các công trình thanh niên tại Viện: Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em;

Tham gia tổ chức chương trình “Trung thu cho em” ở làng trẻ mồ côi Hoa Phượng;

Tham gia tổ chức “Ngày hội đổi rác lấy quà”;

Hành trình về nguồn: Dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ 27/7, tặng quà cô chú bảo vệ, lao công ngày QTLĐ 1/5, dâng hương tại khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Khen thưởng Cấp trường: Giấy khen: Đã có thành tích học tập Xuất sắc năm học 2019-2020, 2020-2021;

Đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020 lĩnh vực Đoàn – Hội;

Đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm 2021-2022 lĩnh vực học tập;

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm học 2019-2020 và 2020-2021;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên 2021”;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020”;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021”;

Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2020, năm 2021;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022”. Thành phố: Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021;

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 năm 2021;

Chứng nhận: Đạt giải Nhì Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ năm 2021;

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố Năm 2020. Trung ương: Bằng khen: Đạt giải ba cuộc thi Vì một Việt Nam xanh;

Đạt giải tuần 3 Cuộc thi ảnh “Việc tốt vì trẻ em”;

Chứng nhận: Là tình nguyện viên Ngày hội Tình nguyện Quốc Gia năm 2021.

Bạn có thể chia sẻ về một hoạt động tình nguyện đáng nhớ của bản thân bạn?

Với mình đáng nhớ nhất là chương trình “Trung thu cho em 2020” tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Mình cùng các bạn trong CLB Hiến máu Nhân đạo Đại học Hàng hải Việt Nam phát động và nhận được nhiều ủng hộ từ cá nhân và doanh nghiệp trong thành phố. Nhờ sự ủng hộ quý báu của mọi người mà các em nhỏ tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng đã có một cái tết Trung thu thật vui, thật ấm áp, tròn đầy, được rước đèn, phá cỗ và những phần quà ý nghĩa. Mình cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi mang lại nụ cười rạng rỡ cho các em. Có những em nhỏ bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, có những em bị tàn tật không được cha mẹ hay bất cứ người thân nào quan tâm chăm sóc, có những em bị chất độc màu da cam, bị bại não.

Thế nhưng trông các em ấy vẫn hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời, vẫn học tập và sinh hoạt, lao động trong ngôi nhà chung - ngôi nhà tình thương của các em. Đến đây, càng cảm phục nghị lực sống, luôn vui tươi, yêu đời và không ngừng vươn lên để chiến thắng hoàn cảnh của các em, cảm phục các mẹ, các dì ở Làng trẻ mồ côi ngày ngày vẫn tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em nên người, luôn yêu thương các em như những đứa con thơ của mình. Hy vọng các em nhỏ mồ côi kia rồi sẽ được cộng đồng yêu thương, sẻ chia bất hạnh và cuộc sống của các em sẽ bớt nhọc nhằn hơn và hạnh phúc hơn

Tiếp theo là chuỗi ngày tham gia đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống COVID – 19 của thành phố Hải Phòng: Thành phố Hoa phượng đỏ là đầu mối giao thông trọng điểm quốc gia với việc hội tụ đủ cả năm loại hình giao thông nên vấn đề kiểm soát dịch bệnh khó khăn hơn bao giờ hết! Suốt 3 tháng cuối năm 2021 dịch bệnh căng thẳng, mình và các bạn tình nguyện viên của thành phố đã ngày đêm cùng Lãnh đạo, nhân dân thành phố, lực lược vũ trang, y tế… cùng nhau chiến đấu. Có những buổi trực đêm tại Cảng Tân Vũ chia nhau từng hộp mì, cái bánh. Khi lại hỗ trợ khai báo y tế tại chốt Dụ Nghĩa, hàng ngày có vài nghìn lượt ra vào thành phố nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh đoàn người trên xe khách từ Sơn La, những người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ cũng chẳng biết nói tiếng Việt, rất vất vả để khai báo y tế cho họ. Khi lại về hỗ trợ tại Sân bay Cát bi trong tình hình dịch bệnh cả nước đang rất căng thẳng, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Không ngần ngại những hiểm nguy, vất vả chỉ mong công sức nhỏ bé của mình sẽ giúp ích cho xã hội, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang lại bình yên cho thành phố Hải Phòng.

Công việc ý nghĩa nhất mà mình đã từng làm là hiến máu nhân đạo: Mình luôn cố gắng 3 tháng hiến máu một lần, hơn 2 năm qua mình đã hiến máu được 7 lần. Thật hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trong cuộc đời dòng máu của mình hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của các bệnh nhân tai nạn giao thông, các ca ghép tạng hay những em bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh… Mình luôn cố gắng hiến được nhiều nhất có thể, hy vọng những nỗ lực bé nhỏ của mình có thể cho người khác cơ hội thứ hai để sống!

Vậy bạn phải làm thế nào để cân đối được thời gian học và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào tình nguyện cộng đồng để đạt được những thành tích trên?

Nhiều lúc mọi người hỏi tại sao lại ôm đồm nhiều công việc như vậy? Sao mà có thể cân bằng được giữa học và tham gia các hoạt động và làm thêm mà vẫn đạt hiệu quả tốt?

Đầu tiên, mình luôn xác định rõ mục tiêu rõ, định hướng rõ ràng, lập kế hoạch cho bản thân trong từng giai đoạn cụ thể, bám sát kế hoạch, sử dụng thời gian hợp lý. Mình chọn giữa việc học tập - các hoạt động phong trào – việc làm thêm có sự hỗ trợ nhau, đều hướng tới mục tiêu chung và giúp hoàn thiện, phát triển bản thân theo hướng tích cực. Tham gia vào các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội là cơ hội tốt để mình rèn luyện kỹ năng "mềm", làm phong phú vốn sống của bản thân. Trên giảng đường thầy cô dạy kiến thức chuyên ngành thì hoạt động Đoàn, Hội chính là nơi mình được trải nghiệm thực tế, được cống hiến sức trẻ, được sẻ chia cùng cộng đồng. Và cuối cùng, tài sản lớn nhất của tuổi trẻ chính là sức khỏe, chúng ta không chỉ làm việc trong một hay hai năm, mà ta cần sức khỏe để làm việc cả đời, vì vậy hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!

Là một người trẻ, theo bạn cần làm những gì để sống có ích cho xã hội?

Mình đã đọc và đọc rất kỹ hai cuốn sách "Mãi mãi tuổi 20" và "Nhật ký Ðặng Thùy Trâm" và gần đây là những lá thư thời chiến. Mình đã đọc, đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều về cuộc sống của mình và các bạn cùng trang lứa hiện nay. Trong những ngày tháng khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những chị Trâm, anh Thạc và biết bao liệt sĩ khác đã có cuộc sống thật đẹp, thật có ích. Với mình, đó là cuộc sống cống hiến trọn vẹn, cống hiến từ tuổi thanh xuân, từ niềm vui, nỗi buồn đến cả sự sống cho đất nước. Các anh, các chị đã cống hiến mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân mình. Ðó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Là một người trẻ chúng ta cần phải sống cống hiến thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, làm cho cuộc sống của bản thân có ý nghĩa, được yêu mến, trân trọng, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, thúc đẩy xã hội phát triển. Thanh niên chúng ta hãy mang sức trẻ, tài năng, sự nhiệt tình cống hiến cho cộng đồng.

Là một người cán bộ đoàn, tròn năm năm khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Áo xanh cùng mình từ trường cấp ba vào đại học. Áo xanh lại theo mình ra thị thành rồi ngược về những miền quê xa. Mình đã được trải nghiệm và tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia đội hình tình nguyện phòng chống dịch, tham gia các buổi chủ nhật xanh, các công trình thanh niên, hành trình về nguồn… Sống vì cộng đồng sẽ làm cuộc sống mình bình an, vui tươi và hạnh phúc. Kế hoạch sẽ thực tập tại các doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, làm giảng viên ngôi trường mình theo học, có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, xây dựng một quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em nghèo hiếu học và hướng tới hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành đạt.

"Do what you love, and love what you do!" Đó là câu nói mình luôn tâm đắc, hãy làm những gì bạn yêu thích, và yêu những gì bạn làm, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi đó, không những người khác bị bạn thu hút, mà vạn vật hấp dẫn cũng tự khắc sẽ đổ dồn vào bạn theo hướng tích cực. Bạn sẽ có cái mà người ta gọi là cuộc sống - một cuộc sống do chính tay bạn tạo nên, một cuộc sống thực sự ý nghĩa.

Cảm ơn bạn.