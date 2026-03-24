'The king’s warden' cuối cùng đã đổ bộ rạp Việt, 'ông hoàng hành động Thái Lan' Somphol Rungphanit trở lại

SVO - Mang đến những đề tài mới mẻ cùng 'dàn sao' đình đám, các tựa phim quốc tế sắp ra rạp Việt sẽ là 'đối thủ' đáng gờm của các dự án Việt Nam chiếu cùng thời điểm.

Màn kết hợp ăn ý của bộ đôi diễn viên thực lực

Phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ, có tựa tiếng Anh là The king’s warden. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won tính đến thời điểm hiện tại. Màn kết hợp ăn ý giữa Yoo Hai Jin và Park Ji Hoon đã tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc, chạm đến trái tim mọi khán giả.

Trailer phim giới thiệu đến khán giả Việt “một chương sử đẫm máu và nước mắt” về vị vua bị lãng quên. Vua Danjong (1441–1457), tên thật là Yi Hong-wi, là vị quân vương thứ sáu của triều đại Joseon, lên ngôi khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ gắn với ngai vàng nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Ông bị chính người chú phế truất chỉ sau vài năm trị vì.

Bị lưu đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, Danjong sống những năm tháng cuối đời trong cô lập và u uất. Lấy bối cảnh năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới bóng điện hạ kể câu chuyện của vua Danjong và trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai Jin thủ vai), người chấp nhận biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua để đổi lấy hy vọng cho dân làng.

Quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ, Dưới bóng điện hạ gây ấn tượng khi đặt những gương mặt quen thuộc vào một câu chuyện giàu chiều sâu cảm xúc. Park Ji Hoon đảm nhận vai vua Danjong, mang đến hình ảnh một vị quân vương trẻ tuổi với nội tâm phức tạp, vừa mong manh vừa kiên cường giữa biến động lịch sử.

Sánh đôi cùng anh là Yoo Hai Jin trong vai trưởng làng Eom Heung Do. Đây là nhân vật vừa thực tế, vừa ấm áp, đóng vai trò kết nối cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Yoo Ji Tae và Jeon Mi Do hứa hẹn bổ sung thêm chiều sâu và sức nặng cho bức tranh lịch sử, tạo nên một tổng thể diễn xuất hài hòa, tinh tế và đầy sức lay động.

“Nam thần sáu múi” và “ông hoàng hành động Thái Lan” hội tụ

Bộ phim Phi vụ cuối cùng được chú ý nhờ dàn diễn viên đa thế hệ của điện ảnh Thái Lan. Từ các gương mặt trẻ nổi bật đến những "ngôi sao" gạo cội, mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng trong câu chuyện chằng chịt xoay quanh thế giới tội phạm.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là Petch (do Somphol Rungphanit thủ vai) là tay súng đánh thuê từng trải qua vô số cuộc thanh trừng đẫm máu. Mang trên mình cả những vết thương thể xác lẫn tinh thần, Petch bắt đầu khao khát thoát khỏi thế giới tội phạm để tìm lại cuộc sống bình thường.

Somphol Rungphanit là một gương mặt quen thuộc, được ưu ái gọi là “ông hoàng hành động” của xứ chùa Vàng. Anh thường được giao những vai diễn gai góc, đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Với phong thái điềm tĩnh và lối diễn xuất tiết chế, anh được đánh giá là lựa chọn phù hợp để thể hiện một nhân vật phức tạp như Petch.

Trong hành trình của Petch, nhân vật Bom (do Patara Eksangkul đảm nhận) giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bom là bạn thân thời thơ ấu của Petch, lớn lên cùng anh trong môi trường khắc nghiệt của xã hội ngầm. Tuy nhiên, tình bạn giữa họ không hề đơn giản, bởi nó luôn tồn tại ranh giới mong manh giữa lòng trung thành và lợi ích cá nhân.

Ngoài vai diễn phức tạp, Patara Eksangkul còn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Nam diễn viên được biết đến với thân hình săn chắc, đúng chuẩn các "ngôi sao" hành động Thái Lan. Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình tại xứ chùa Vàng. Màn kết hợp của Patatra Eksangkul và Somphol Rungphanit trong Phi vụ cuối cùng cũng đánh dấu sự tái ngộ của bộ đôi từng cùng góp mặt trong 4 Kings.

Giữa thế giới súng đạn và bạo lực, Sai (do Sarika Sathsilpsupa thủ vai) là người duy nhất khiến bạn trai của mình - Petch nghĩ đến việc rời bỏ quá khứ. Sự dịu dàng và lòng nhân hậu của cô mang đến cho Petch hy vọng về một cuộc sống khác, nhưng đồng thời cũng khiến anh trở thành mục tiêu nguy hiểm hơn trong mắt kẻ thù.

Sarika Sathsilpsupa là nữ diễn viên kiêm blogger nổi tiếng tại Thái Lan. Trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh, cô đã sở hữu lượng người theo dõi lớn trên YouTube với kênh vlog hơn 800 nghìn người đăng ký. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Sarika mang đến cho nhân vật Sai sự mềm mại và cảm xúc, trở thành điểm cân bằng giữa bầu không khí căng thẳng của phim.

Sự trở lại đầy ấn tượng của biểu tượng Sidney Prescott

Sau gần 30 năm kể từ phần đầu tiên ra mắt năm 1996, thương hiệu kinh dị Tiếng thét - Scream vẫn giữ được sức hút đặc biệt với khán giả toàn cầu. Phần 7 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của biểu tượng Sidney Prescott (Neve Campbell) cùng dàn diễn viên cũ lẫn mới, mang đến cho khán giả hàng loạt những pha rượt đuổi nghẹt thở.

Là phần đầu tiên trong series vượt qua kiểm duyệt tại Việt Nam, Tiếng thét 7 nhận về nhiều đánh giá tích cực, thậm chí được khen có yếu tố độc đáo, hay nhất của franchise từ trước đến nay.

Theo Variety, phần 7 đã chính thức trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử loạt phim kinh điển này với 176,9 triệu đô la. Cụ thể, doanh thu của Tiếng thét 7 đạt 106,5 triệu đô la từ các phòng vé trong nước và 70,4 triệu đô la tại phòng vé quốc tế.

Trong đó, cột mốc lớn nhất là việc phần phim thứ bảy này đã chính thức đưa loạt phim Tiếng thét vượt qua mốc 1 tỷ đô la tại phòng vé toàn cầu. Chính thành tích đáng tự hào này đã đưa Tiếng thét trở thành một trong sáu loạt phim kinh dị duy nhất trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Trên Rotten tomatoes, phim đạt điểm “tươi” 77% từ khán giả, cho thấy mức độ yêu thích chưa từng “hạ nhiệt” của công chúng dành cho chuỗi phim dài hơi này.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên sau 30 năm, phim được chiếu tại rạp Việt Nam, mang hành trình của Ghostface ra mắt khán giả.