Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đẩy mạnh đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu

SVO - Đẩy mạnh đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đang từng bước mở rộng hệ thống ngành học gắn với chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực mới của thị trường lao động.

Sáng 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh tìm hiểu về các ngành Công nghệ mới như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh nhiều ngành thuộc khối Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số. Trong đó, các ngành mới như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu tiếp tục được nhà trường chú trọng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh công nghệ cao đang trở thành xu hướng.

TNUS mang nhiều sản phẩm công nghệ tới ngày hội.

Chia sẻ tại Ngày hội, anh Dương Văn Tiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cho biết, Ngày hội là nơi để nhà trường trực tiếp tư vấn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh tìm hiểu về các ngành đào tạo, môi trường học tập cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Ngoài các ngành Công nghệ mới, nhà trường hiện đào tạo đa dạng lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Toán tin, Hóa dược, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường cùng nhiều ngành Khoa học xã hội như ngôn ngữ và du lịch...

Việc phát triển các ngành Khoa học Công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động mà còn hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.