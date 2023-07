Theo đuổi ngành học yêu thích giúp Tân Chủ tịch HSV Đại học Thương mại có cơ hội phát triển bản thân

Các thành tích Trung đạt được trong học tập và rèn luyện: Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2022;

Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2022;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022” do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Thương mại;

Tham gia tình nguyện tại Làng trẻ Hữu Nghị - Từ Liêm - Hà Nội;

Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện dạy Tiếng Anh cho em “A Little Dream” tại Trường Mầm non Hoa Mặt Trời - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội;

Giấy khen “Đã có thành tích trong việc triển khai hoạt động phong trào tháng thanh niên năm 2023” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại trao tặng;

Ban tổ chức: Ngày Hội Sinh viên Sea of hope TMU 2023; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thương mại khoá IX nhiệm kỳ 2023 - 2025,...