‘Thí sinh TP. HCM rất đông, chuẩn bị thi THPT phải chu đáo’

SVVN - Tại buổi làm việc ngày 13/6 với UBND TP. HCM về công tác chuẩn bị Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP. HCM có rất đông thí sinh tham gia, do vậy yêu cầu TP. HCM phải thực hiện thật tốt các khâu.

Theo Giám đốc Sở GD - ĐT TP. HCM Nguyễn Văn Hiếu, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn được chuẩn bị hết sức chu đáo, thông suốt. Về việc in sao, vận chuyển đề thi, ông Hiếu cho biết, TP. HCM thực hiện giao đề buổi sớm và thu về buổi chiều, không để tình trạng đề thi, bài thi để qua đêm tại điểm thi. "Việc tổ chức in sao đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, huy động những người có kinh nghiệm; đề thi đảm bảo được in sao rõ ràng", ông Hiếu thông tin.

Ông Hiếu cũng cho biết thêm, công tác phối hợp giữa sở này với các sở, ngành đều thông suốt. Điện lực TP. HCM đảm bảo cung cấp điện không gián đoạn. Năm nay, camera tại các phòng thi đều được kết nối về một phòng trung tâm để thuận lợi việc giám sát.

Năm nay, TP. HCM huy động 15.210 cán bộ, nhân viên tham gia công tác thi với 97.437 thí sinh dự thi, trong đó 85.452 thí sinh THPT, 9.194 thí sinh giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do. 47.039 thí sinh đăng ký thi môn Vật lý, 47.336 thí sinh môn Hoá, 46.953 thí sinh môn Sinh; 36.754 thí sinh môn Lịch sử, 36.573 thí sinh môn Địa lý, 29.083 thí sinh môn giáo dục công dân. 9.985 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ (do có chứng chỉ quốc tế), 85 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá, TP. HCM đã chuẩn bị tích cực, chủ động, chu đáo, nghiêm túc cho kỳ thi. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng với quy mô thí sinh, số điểm thi lớn, TP. HCM cần tiếp tục rà soát các công việc; không được chủ quan, cố gắng không phát sinh điều gì. "TP. HCM vẫn cần tập huấn cho giáo viên cả cũ và mới. Cán bộ coi thi cần lưu ý việc thí sinh sử dụng công nghệ để gian lận", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý các trường tiếp tục tận dụng thời gian còn lại hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, ôn tập để thí sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới.