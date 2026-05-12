Thiều Bảo Trâm: 'Hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác'

MV Thỏ săn mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ, trưởng thành. Mở màn cho dự án mini album thứ 2 sẽ ra mắt trong năm 2026, ca khúc hứa hẹn sẽ chinh phục người hâm mộ khi đem đến thêm một khía cạnh mới của Thiều Bảo Trâm.

Thông qua ca khúc, Thiều Bảo Trâm gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương. Ở nghĩa rộng hơn, ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo mong muốn một kết nối tình cảm chân thành.

“Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác. Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ, phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình”, Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Lý giải về bước chuyển này, nữ ca sĩ cho biết: “Sau Không lời, tôi muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn. Tôi mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa Hè nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rõ ràng. Tôi vẫn luôn là một người giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn thể hiện phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn trong âm nhạc. Thỏ săn mồi mở ra một màu sắc mới mà tôi muốn tiếp tục khai thác ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời”.

Với MV Thỏ săn mồi, Thiều Bảo Trâm tiếp tục mở rộng thế giới hình ảnh của ca khúc thông qua concept “Rabbit hole”. MV được xây dựng như hành trình chuyển biến của nhân vật chính, từ vẻ đẹp nữ tính, mềm mại trong không gian hoàng hôn dịu mắt đến hình ảnh sắc sảo, bản lĩnh và đầy quyền lực ở phần sau. Sự xuất hiện của COOLKID đóng vai trò như nguồn năng lượng đối lập, phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu và đẩy nhịp độ MV lên cao trào.