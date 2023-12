Thủ khoa kép trường ĐH Công nghệ thông tin: ‘Kỷ luật và tự giác đưa con người đến thành công’

SVVN - Trần Đức Lương (sinh năm 2001) là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), khóa tuyển năm 2019. Quãng đời sinh viên kết thúc mỹ mãn khi sau 4 năm, nam sinh lại một lần nữa đạt danh hiệu thủ khoa toàn diện ngành An toàn thông tin. Cùng với thành tích học tập nổi bật, Đức Lương còn đạt được loạt thành tích lớn trong công nghiên cứu khoa học.

Những cố gắng không ngừng

Là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Trần Đức Lương đã quyết định vào TP. HCM để tiếp tục theo đuổi con đường học thuật cũng như phát triển niềm đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin. Năm 2019, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào của trường ĐH Công nghệ thông tin, với số điểm 27,65. Không ngủ quên trên chiến thắng, nam sinh viên quê Nghệ An luôn nỗ lực phấn đấu và học hỏi không ngừng. “Đối với mình, danh hiệu thủ khoa đầu vào là một động lực để mình cố gắng duy trì và phát huy năng lực của bản thân. Nếu chỉ là thủ khoa đầu vào mà không chứng minh được gì trong quá trình học tập ở đại học thì sẽ uổng phí và không mấy giá trị”, Đức Lương chia sẻ.

Từ một sinh viên năm thứ nhất luôn cảm thấy mơ hồ, không rõ ràng về hướng đi, đến cuối năm thứ hai, Đức Lương đã bắt tay vào việc nghiên cứu khoa học xuyên suốt tới năm cuối đại học và mang về không ít giải thưởng có giá trị. Nguồn động lực lớn nhất giúp anh có được ngày hôm nay không gì khác ngoài gia đình, gia đình và những người thân yêu luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh để anh phấn đấu nhiều hơn nữa. Ngoài động lực từ Gia Đình, Đức Lương còn cảm thấy may mắn và biết ơn khi có cơ hội nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tâm của thầy Phan Thế Duy - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm An toàn thông tin InSecLab. Chính thầy đã đưa Đức Lương đến gần hơn với con đường nghiên cứu.

Luôn đề cao tính tự giác và kỷ luật

Chia sẻ về bí quyết để đạt được thành tích như hiện tại, Đức Lương tâm sự: “Mình luôn đề cao tinh thần tự giác, kỷ luật và định hướng bản thân phải là một người chủ động trong việc đưa ra kế hoạch lâu dài cho học tập cũng như nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, mình thường liên kết những kiến thức được học trên lớp với việc nghiên cứu để chúng trở thành khối kiến thức thống nhất. Đó có thể được xem là một phương pháp giúp mình học tập hiệu quả và tiết kiệm được lượng lớn thời gian”.

Yếu tố môi trường học tập cũng đóng vai trò quan trọng, nam sinh chia sẻ: “Khi bước vào môi trường có nhiều người giỏi, mình được tiếp xúc và học hỏi rất nhiều. Mình luôn cố gắng duy trì tính kỷ luật để có thể bắt kịp với những người giỏi hơn mình. Tính cạnh tranh của môi trường học tập cũng là động lực thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn nữa. Tại sao khi bản thân ở một môi trường có nhiều người giỏi mình lại không cố gắng để có thể giống như họ?”.

Ngoài ra, Đức Lương cho biết, việc có được những người bạn đồng hành đã giúp anh phát triển hơn rất nhiều. Trong suốt 4 năm đại học, nam sinh đã cùng nhóm bạn của mình hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc học tập và thực hiện nhiều dự án nghiên cứu. Quá trình làm việc nhóm thật sự thành công khi tìm được những người bạn cùng chí hướng và phối hợp ăn ý với nhau. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, từ đó cả nhóm sẽ tương trợ, bù đắp những mặt mà các cá nhân còn thiếu sót nhằm mục đích cùng nhau phát triển và đạt được mục tiêu chung mà cả nhóm đã đề ra.

Nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang và sẽ viết tiếp hành trình phát triển bản thân trên giảng đường đại học: “Kỷ luật và tự giác là yếu tố quan trọng đưa con người đến thành công. Các bạn sinh viên phải luôn trong tư thế kỷ luật bản thân, bởi môi trường đại học đòi hỏi khả năng tự chủ rất cao. Phải biết đâu là giới hạn và đâu là điều không nên làm. Biết được bản thân cần gì và lên kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu trong học tập cũng như công việc”.

Dù trở thành thủ khoa “kép” là một thành công lớn đối với quãng đời sinh viên song với Đức Lương, đây chưa phải là vạch đích cuối cùng, mà chỉ là điểm khởi đầu trên hành trình tiếp tục học hỏi, phấn đấu và trưởng thành. Hiện tại, Trần Đức Lương đang làm việc tại Công ty An ninh mạng Viettel và dự định sẽ tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành An toàn thông tin tại trường ĐH Công nghệ thông tin để phát huy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cùng với mong muốn tiếp tục thực hiện quá trình học tập không ngừng nghỉ.

Những thành tích nổi bật của Đức Lương: - Thủ khoa đầu vào của trường năm 2019, thủ khoa toàn diện đầu ra ngành An toàn thông tin.

- Là tác giả chính bài báo đăng tại Hội nghị ISPEC 2023 (Copenhagen, Đan Mạch).

- Là tác giả chính bài báo được đăng Hội nghị NICS 2021.

- Đồng tác giả bài báo đăng tại Hội nghị SoICT 2022.

- Đồng tác giả bài báo được đăng tại Hội nghị SoICT 2023.

- Là Phó Chủ nhiệm Team Q - Câu lạc bộ Wanna.W1n (trực thuộc Phòng thí nghiệm An toàn thông tin).

- Nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQG TP. HCM về đồng tác giả của bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín của ngành, được công nhận bởi ISI và tham gia vòng Chung kết 'AI Challenge HCMC 2023'.