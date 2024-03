Thủ khoa kép trường Tự nhiên lọt top đề cử ‘Wechoice Awards 2023’

SVVN - Sở hữu nhiều thành tích ấn tượng, vừa qua, Nguyễn Minh Huy - cựu sinh viên trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) lọt top đề cử 'Z Go Global - GenZ vươn ra thế giới' của 'Wechoice Awards 2023'.

Nguyễn Minh Huy là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của ngành Toán và thường xuyên đoạt giải cao trong các cuộc thi, bao gồm Huy chương Vàng môn Đại số và Huy chương Đồng môn Giải tích tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc. Đồng thời, anh cũng là người nhận học bổng trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm Quốc gia về phát triển Toán học. Sau khi tốt nghiệp ngành Toán của trường ĐH KHTN với điểm số ấn tượng 9.75 điểm, Minh Huy đã chuyển hướng sang nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ về cơ duyên đến với trí tuệ nhân tạo, Huy cho biết, khi học năm thứ ba đại học, Huy biết được công ty VinAI có chương trình AI Residency: Đào tạo AI cho các bạn sinh viên Việt Nam, được hướng dẫn nghiên cứu trực tiếp bởi một mentor, sau đó sẽ được công bố những nghiên cứu của mình ở những hội nghị AI hàng đầu thế giới như ICML, NeurIPS, AISTATS và ICLR.

Để có thể làm việc tại VinAI, Huy đã trải qua nhiều vòng thi 'khó nhằn'. Về quá trình apply, đầu tiên là nộp hồ sơ, sau khi vượt qua vòng hồ sơ, Huy trải qua ba vòng phỏng vấn, bao gồm hai vòng phỏng vấn về nghiên cứu, và cuối cùng là phỏng vấn khả năng lập trình. Cuối cùng, Huy được nhận vào chương trình và đến vòng ghép cặp mentor và resident. Huy được nhận vào chương trình và bắt đầu làm nghiên cứu bài toán vận chuyển tối ưu trong suốt hai năm ở VinAI. Khi kết thúc chương trình, nam sinh viên đã có ba bài báo về chủ đề này được chấp nhận ở các hội nghị ICML, NeurIPS và AISTATS. Đây đều là các hội nghị AI hàng đầu thế giới.

“Bằng chứng là có rất nhiều bài báo của các công ty công nghệ lớn như Google, Meta, Microsoft và Amazon đều nộp vào những hội nghị này. Nhờ những thành tích đó, mình được học bổng tiến sĩ toàn phần ở các đại học lớn trên thế giới, cụ thể là ở Mỹ (Harvard University, University of California in Los Angeles, University of Illinois Urbana-Champaign, John Hopkins University, University of Texas at Austin) và Thuỵ Sĩ (École polytechnique fédérale de Lausanne). Cuối cùng, mình chọn University of Texas at Austin vì thấy được tiềm năng phát triển về AI của trường”, cựu sinh viên trường ĐH KHTN bộc bạch.

Nằm trong top 'Z Go Global - GenZ vươn ra thế giới' của 'Wechoice Awards 2023' là một điều bất ngờ vô cùng với Huy, bởi anh chưa bao giờ nghĩ mình lọt vào đề cử của giải thưởng nào. Đồng thời, anh cũng phấn khởi vì những thành tích của bản thân được ghi nhận.

Hiện tại, Huy đang học tiến sĩ ngành Thống kê và Khoa học dữ liệu, ĐH Texas ở Austin, dưới sự hướng dẫn của GS Hồ Phạm Minh Nhật. Minh Huy đang nghiên cứu hướng 'Scalable AI', nghĩa là mở rộng quy mô các mô hình trí tuệ nhân tạo, giúp tăng khả năng học dữ liệu của các mô hình này. Cụ thể, anh nghiên cứu mô hình 'Mixture of Experts', mô hình này là công cụ giúp các mô hình AI, ví dụ như mô hình ngôn ngữ lớn, được huấn luyện bằng nhiều tham số hơn nhưng vẫn giữ nguyên chi phí tính toán. Mô hình ngôn ngữ lớn ở đây chính là cốt lõi của các ứng dụng phổ biến gần đây như ChatGPT và Google Bard.

Giống như bao người khác, Huy cũng từng gặp những thách thức trong việc thực hiện nghiên cứu trước đó. Huy tâm sự, những bài báo trước đó chủ yếu tập trung vào ứng dụng của mô hình 'Mixture of Experts' và có rất ít lý thuyết để hiểu rõ bản chất của mô hình này. Nhờ nền tảng về toán được trang bị ở bậc đại học, anh quyết tâm xây dựng một lý thuyết đầy đủ cho mô hình này để giúp mọi người trong ngành hiểu rõ bản chất của nó, từ đó có những cải tiến hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, Huy có chuyến đi Tây Ban Nha và Áo vào tháng 5/2024 để trình bày những nghiên cứu của mình tại hai hội nghị AISTATS và ICLR.