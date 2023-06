Thủ khoa tốt nghiệp toàn diện loại Xuất sắc cùng niềm đam mê với khoa học

SVVN - Võ Khánh An (sinh năm 2001) quê Cà Mau, là sinh viên có niềm đam mê vô tận với khoa học khi mang về loạt thành tích lớn, có đến hai bài báo khoa học được chấp nhận đăng ở hội nghị quốc tế uy tín gồm một bài báo đoạt giải bài báo xuất sắc nhất và một bài báo tóm tắt. Vừa qua, anh đã tốt nghiệp và đạt danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn diện loại Xuất sắc” của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), với điểm trung bình tích lũy toàn khóa là 9,32/10.

Hành trình theo đuổi niềm đam mê khoa học

Ngay từ năm nhất đại học, Võ Khánh An đã không ngần ngại tham gia nhóm nghiên cứu Evolutionary Learning & Optimization (ELO@UIT) của TS Lương Ngọc Hoàng để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nghiên cứu.

Những ngày đầu bắt tay vào nghiên cứu khoa học, nam sinh viên cũng gặp không ít khó khăn, như có rất nhiều khái niệm vừa mới, vừa phức tạp trong các tài liệu, bài báo nghiên cứu. Khó khăn trong quá trình thực nghiệm, xuất bản bài báo khoa học đòi hỏi Khánh An phải tìm tòi, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa. Biết rằng kỹ năng ngoại ngữ gần như là bắt buộc, vì cần phải đọc, viết bài báo khoa học cũng như trình bày, trả lời câu hỏi tại các hội nghị, do đó từ một người "mất gốc" môn Tiếng Anh, Khánh An đã tích cực học tập và đạt chứng chỉ TOEIC 880/990.

Tuy nhiên, đối với Võ Khánh An: “Điều quan trọng nhất mình nhận ra là thành quả không chỉ dựa vào kết quả cuối cùng mà còn phải căn cứ vào những trải nghiệm trong hành trình đó. Do vậy, mình luôn cố gắng duy trì động lực liên tục để cải thiện những kỹ năng và thu được những trải nghiệm quý giá”.

Loạt thành tích ấn tượng

Đến thời điểm hiện tại, Khánh An đã có hai bài báo khoa học được chấp nhận đăng ở các hội nghị quốc tế uy tín, bao gồm: Bài báo đoạt giải bài báo xuất sắc nhất (Best Paper Award) tại Hội nghị SoICT 2022 và bài báo tóm tắt (Late- breaking Abstract Paper) tại hội nghị GECCO 2023. Ngoài ra, Khánh An còn có một số bài báo đã nộp tại các tạp chí quốc tế uy tín và đang chờ kết quả xét duyệt.

Không chỉ dừng lại ở các thành tựu nghiên cứu, nam sinh viên quê Cà Mau còn được biết đến là người năng nổ, đã tham gia rất nhiều hoạt động Đoàn, Hội và đảm nhận nhiều vị trí như: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn… Bằng tinh thần nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình, Khánh An đã đạt được nhiều danh hiệu, tiêu biểu như: "Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác", giấy khen đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHQG TP. HCM, giai đoạn 2019 - 2022, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu… Không những thế, tháng Ba vừa qu, Khánh An còn vinh dự tham gia chương trình “Lãnh đạo TP. HCM gặp gỡ sinh viên tiêu biểu”. Tại đây, nam sinh đã phát biểu một số ý kiến với lãnh đạo thành phố trong việc thu hút nhân tài.

Tuy dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu khoa học cũng như công tác Đoàn, Hội, song Võ Khánh An không lơ là mà luôn cố gắng chú tâm cho việc học. Suốt những năm đại học, anh luôn nhận được học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt điểm trung bình cao ở mỗi kỳ. Xuất sắc hơn, Khánh An đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối 10/10, đạt điểm trung bình tích lũy toàn khóa là 9,32/10 và trở thành “Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn diện loại Xuất sắc”, đợt tốt nghiệp đầu tiên năm 2023 của trường.

Nói về nguồn động lực để có đạt được loạt thành tích kể trên, Khánh An không khỏi biết ơn sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô, đặc biệt là TS Lương Ngọc Hoàng và các anh chị em trong nhóm nghiên cứu ELO@UIT. Sự động viên từ phía gia đình và bạn bè cũng là một nguồn động lực quan trọng để Khánh An có thể tiếp tục nỗ lực và không ngừng phấn đấu.

Châm ngôn “không gì là không thể”

“Không gì là không thể” là câu châm ngôn mà Khánh An tâm đắc nhất. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng, để có thể đạt được bất cứ thứ gì thì việc lên kế hoạch và đặt mục tiêu rõ ràng là rất quan trọng.

Một trong những bí quyết mà nam sinh viên luôn áp dụng để quản lý quỹ thời gian, cũng như sắp xếp công việc, đó là “nghĩ lớn, làm nhỏ”: “Đầu tiên, mình đặt ra các mục tiêu ngắn hạn tại các mốc thời gian nhất định để phục vụ cho các mục tiêu dài hạn. Căn cứ vào danh sách các mục tiêu, mỗi ngày mình sẽ lập một lịch trình chi tiết những việc cần thực hiện”.

Khánh An cho rằng: “Mỗi người đều có những đặc biệt theo cách của riêng mình. Do đó, không nên so sánh bản thân với bất cứ ai. Điều quan trọng nhất ở mỗi người là sự tự tin, nỗ lực phát huy tiềm năng để đạt được những thành tựu mà mình mong muốn. Quá trình phát triển và trưởng thành của mỗi người đều là hành trình đáng để trân trọng và tự hào”.

Được biết, Khánh An đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cuối cùng để nhận học bổng nhằm tiếp tục học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Nếu không có gì thay đổi, Khánh An sẽ lên đường để bắt đầu một hành trình mới vào tháng Tám tới đây.