TP. HCM sẽ bắn pháo hoa những điểm nào vào Tết Dương lịch 2023?

SVVN - Trong văn bản khẩn UBND TP. HCM gửi đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Bộ xem xét và trình Thủ tướng chấp thuận yêu cầu tổ chức bắn pháo hoa tại TP. HCM vào dịp Tết Dương lịch 2023, TP. HCM dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm chính.

Một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (Q. 11). Thời gian bắn dự kiến 15 phút, diễn ra từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2023. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Cùng với đó, TP. HCM sẽ tổ chức 19 sự kiện, hoạt động chính trong dịp Tết Nguyên đán 2023 này, trong đó có trang trí đèn nghệ thuật trên đường phố và đường hoa Nguyễn Huệ, với chủ đề "TP. HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng". Công tác an ninh ở những sự kiện đông người sẽ được chú trọng, đảm bảo an toàn cho người dân du Xuân.

Các điểm ngắm pháo hoa Tết Dương lịch 2023 tại TP. HCM:

Khu vực hầm Thủ Thiêm

Hầm thủ thiêm là địa điểm ngắm pháo hoa Tết Dương lịch quen thuộc, thu hút rất đông người đến xem. Đây là nơi khá thoáng, rộng rãi và xung quanh không có vật cản. Và là nơi rất phù hợp để mọi người ngắm pháo hoa.

Tết Dương lịch 2023 này, hầm Thủ Thiêm sẽ diễn ra các màn bắn pháo hoa tầm cao. Do đó, những người dân ở các quận lân cận như quận 7, TP. Thủ Đức, quận 4, quận 1 có thể dễ dàng ngắm pháo hoa.

Tòa nhà Landmark 81

Thời điểm bắn pháo hoa ở Landmark 81 là buổi tối nên các khu vực lân cận như Q. 12, Q. Gò Vấp, TP. Thủ Đức, quận 1 có thể xem khá rõ.

Công viên văn hoá Đầm Sen

Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ là địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương Lịch 2023. Công viên có khuôn viên rộng rãi nhưng thường bắn pháo hoa ở tầm thấp nên các khu vực lân cận sẽ khó xem hơn.

Nhằm kỷ niệm 2 năm thành lập TP. Thủ Đức và đón Xuân Quý Mão 2023, UBND TP. Thủ Đức đã đề xuất tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp đón Năm mới 2023 và Tết Nguyên đán. Theo đó, kể từ ngày 11/1/2023 đến ngày 21/1/2023 TP. Thủ Đức dự kiến sẽ tổ chức 4 chợ hoa Tết tại khu vực đường Hồ Thị Tư (P. Hiệp Phú), Khu đô thị mới mới Thủ Thiêm, Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức và Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức (thuộc P. Linh Chiểu), với quy mô từ 70 đến 150 gian hàng.

Ngoài ra, để chào đón Năm mới 2023, TP. Thủ Đức sẽ cho tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao tại một số phường trọng điểm trên địa bàn.