Trao giải và Triển lãm cuộc thi Show It NOW 2023 - Tôn vinh hơn 1.400 tác phẩm xanh của thế hệ trẻ Việt Nam

SVVN - Những tác phẩm tại cuộc thi Show It NOW 2023: WeEarth là tổng hòa chất xám của các bạn trẻ, họ đã đem đến nhiều sản phẩm đậm chất “yêu” dành cho Trái Đất. Thế hệ trẻ đã dám đứng lên đại diện và mang tới tiếng nói của cả cả xã hội dành cho “hành tinh xanh” đầy vết thương đau đớn. Tất cả có tại buổi Trao giải và Triển lãm cuộc thi Show It NOW 2023.

Show It NOW 2023: WeEarth - Nơi con người thể hiện tình yêu đặc biệt dành cho Trái Đất qua các tác phẩm Sáng tạo và Nghệ thuật. Đây là cuộc khám phá những mảng màu của Trái Đất mà bạn chưa biết tới. Tại cuộc thi, vẻ đẹp của Trái Đất được khai thác qua nhiều lăng kính khác nhau bởi những người trẻ. Đâu ai biết rằng mỗi một tác phẩm dự thi có thể là một “cái ôm” thật chặt dành cho ngôi nhà chung đầy tổn thương của chúng ta. “Ngôi nhà chung” cần được quan tâm hơn những gì mà nó đang phải hứng chịu trong nhiều năm gần đây. Chính các bạn - thế hệ trẻ đã góp phần tạo dựng một cộng đồng văn minh và thương yêu môi trường. Và Show It NOW 2023: WeEarth là cầu nối giúp bạn và môi trường gắn kết, hiểu nhau hơn. Dù cho mỗi tác phẩm mang những những góc nhìn khác biệt, không ai giống ai về ý tưởng nhưng tất cả đều cùng chung mong muốn Trái Đất sẽ mau khỏe mạnh trở lại.

Trải qua khoảng thời gian phát động và mở cổng dự thi, sự tham gia của hơn 1000 bạn trẻ và 1400 tác phẩm là minh chứng cho tình yêu đặc biệt của mọi người dành cho môi trường nói chung và cuộc thi nói riêng. Show It NOW xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tác phẩm mà các bạn đã đem tới. Sau khoảng thời gian khó khăn lên những ý tưởng tuyệt vời và bắt tay vào thực hiện, đây chính là thời điểm các bạn được vinh danh và hái quả ngọt đầy xứng đáng. Hãy luôn giữ vững tinh thần tự tin, cách bạn dám nghĩ dám làm khi đến với Show It NOW sẽ là hành trang vững chắc giúp bạn trong hành trình chạm tới khát vọng chinh phục đỉnh cao của Sáng tạo.

Vào 2 ngày 14, 15 tháng 10, Show It NOW tôn vinh những “hạt giống trẻ” đầy tài năng tại buổi Trao giải và triển lãm Show It NOW 2023: WeEarth tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đến sự kiện triển lãm và Gala trao giải Show It NOW 2023 để cùng vinh danh Sáng tạo, thưởng thức các tác phẩm Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video và bày tỏ tình yêu dành cho Trái Đất.

Thông tin chi tiết của sự kiện:

- Ngày 14/10/2023: Trao giải và Khai mạc Triển lãm Show It NOW 2023 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

- Ngày 15/10/2023: Tại Hà Nội: Triển lãm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu. - Quốc Tử Giám, Hà Nội Tại TP. HCM: Triển lãm và Gặp gỡ thí sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Link đăng ký: https://bit.ly/TrienlamSIN23

Cùng tìm hiểu một vài thông tin hữu ích dưới đây để bạn có thể thưởng thức trọn vẹn buổi Trao giải và Triển lãm Show It NOW 2023 nhé!

Show It NOW là cuộc thi sáng tạo nghệ thuật thường niên do Arena Multimedia tổ chức. Trải qua 6 mùa giải, nơi đây ghi dấu những tài năng trẻ không chuyên cùng tranh tài ở bốn hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video để từ đó phát hiện và bồi dưỡng các hạt giống tiềm năng của ngành Multimedia Design.

Năm 2023, Show It NOW 2023 lựa chọn chủ đề: WeEarth - Con người và Trái Đất, một trong những chủ đề nóng nhất toàn cầu qua từng năm. Ban tổ chức hiểu được rằng đây chính là chủ đề nên lan tỏa tới cộng đồng để mọi người chung tay có ý thức giữ gìn một Trái Đất sạch khỏe. Cuộc thi sử dụng chất liệu nghệ thuật, thể hiện qua màu sắc và hình ảnh thường nhật qua góc nhìn thế hệ trẻ Gen Z hiện nay.

Với 1400 tác phẩm của các bạn trẻ được gửi về từ mọi miền tổ quốc, không gian nghệ thuật của buổi Trao giải và Triển lãm giúp bạn hiểu được Trái Đất đang dần yếu đi như thế nào? Con người đã và đang làm gì với Trái Đất? Và liệu tương lai của Trái Đất sẽ ra sao nếu chúng ta không thay đổi?

Chung kết Trao giải được tổ chức tại Hà Nội và Triển lãm sẽ diễn ra tại cả hai miền. Hãy lựa chọn và tham gia sự kiện phù hợp với thời gian của bạn để có thể tận hưởng những phút giây đặt biệt cùng Show It NOW 2023 nhé!

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Website: http://show-it-now.art/ Fanpage: https://www.facebook.com/ShowItNOW.Offical Email: showitnow@aprotrain.com Hoặc có thể liên hệ trực tiếp BTC qua số hotline: 0898991542