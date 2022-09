Trước khi Quản trị người khác thì hãy Quản trị bản thân mình cho thật tốt

SVVN - Ngô Quang Huy, sinh năm 2002, đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp. Quê nội ở miền Nam, quê ngoại ở miền Trung, nhưng anh chàng này lại được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, một vùng ngoại ô thanh bình của Hà Nội. Huy chọn Đại học Lâm nghiệp để được học tập và được tham gia nhiều các hoạt động khác như: Thể thao, Tình nguyện, Văn hóa nghệ thuật,…

Ngay từ khi còn là học sinh cấp ba của Trường THPT Xuân Mai, mình đã có mong muốn tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm những điều thú vị, khác biệt, có ý nghĩa. Nhưng tại thời điểm đó, ngoài nỗ lực học tập thì mình không có nhiều sự lựa chọn cho bản thân, một phần là do điều kiện gia đình, một phần là do mình tự ti, không dám đứng trước đám đông và tuổi đời còn khá non nớt. Giờ đây mình nghĩ lại, khoảng thời gian đó chính là tiền đề cho sự cố gắng, nỗ lực, không ngừng trau dồi bản thân để có được sự tự tin và trưởng thành như ngày hôm nay. Cho đến khi bước chân vào Trường Đại học Lâm nghiệp, con đường theo đuổi ước mơ của mình mới thực sự bắt đầu.

Đến bây giờ mình hoàn toàn tin tưởng quyết định xét tuyển vào Đại học Lâm nghiệp dù có bao nhiêu lời bàn tán, ý kiến tiêu cực về trường đi chăng nữa. Thời còn học phổ thông một số bạn bè nói rằng khi học xong đi xin việc giơ tấm bằng của Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kinh tế Quốc dân ra đương nhiên người ta sẽ chọn Đại học Kinh tế Quốc dân; nhưng “không” các bạn ạ, tấm bằng chỉ là một phần, còn lại chính là năng lực cá nhân, thái độ và ý chí cầu tiến của các bạn; tương lai của các bạn thế nào chính là do năng lực của bạn quyết định chứ không phải do bạn học trường nào.

Năm nhất, khi mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường với rất nhiều hoạt động đoàn thể và câu lạc bộ đa dạng, mình đã không khỏi choáng ngợp bởi ai cũng tài năng, tự tin và năng động. Mình mất khoảng một năm đầu để thích nghi, dần tìm ra được lối đi riêng cho bản thân; gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, những giảng viên nhiệt huyết với nghề và tham gia các hoạt động, tổ chức yêu thích. Sang năm hai, mình tham gia Cộng tác viên của Liên chi Khoa Kinh tế, một thời gian sau được thầy cô và bạn bè trong Khoa tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách quan trọng và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ở cấp độ chi đoàn mình giữ chức Phó bí thư K65 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lâm nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, mình cũng quan tâm, dành nhiều thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Cụ thể, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ kỳ 2 năm nhất mình đã được nhận “học bổng” loại Giỏi từ Nhà trường để khuyến khích sinh viên trong trường học tập tốt hơn. Cho đến kỳ 2 năm hai mình đã tham gia làm đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên và đã bảo vệ thành công, được Hiệu trưởng nhà trường tặng bằng khen khi có thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học. Mình thật sự rất vui sướng và tự hào. Đó chính là bước đệm vững chắc để mình tự tin vững bước trên con đường sự nghiệp sau này.

Với môi trường học tập vô cùng trong lành, thoáng đãng, kích thích sự tư duy, sáng tạo; Trường Đại học Lâm nghiệp luôn là điểm dừng chân lí tưởng cho các thế hệ sinh viên trong và ngoài nước (Lào, Campuchia,…). Chính ngôi trường này đã nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp nối những ước mơ tuổi trẻ và giúp cho con người mình trưởng thành như ngày hôm nay. Những năm tháng đã qua ở Đại học Lâm nghiệp mình không chỉ trau dồi, tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn tham gia rất nhiều các hoạt động khác như: Thể thao, Tình nguyện, Văn hóa nghệ thuật, …

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, mình không ngừng tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài thời gian học chuyên ngành mình còn là một chàng Hướng dẫn viên “nghiệp dư”. Đây vừa là một nguồn thu nhập riêng, vừa là một cơ hội hiếm có để gia tăng sự trải nghiệm, đặc biệt kỹ năng giao tiếp không ngừng tăng lên.

Một số bạn còn thắc mắc ngành Quản trị kinh doanh học gì và làm gì, Quản trị kinh doanh được hiểu là một ngành tổng hợp gồm nhiều học phần về “quản trị” và “kinh doanh”. Khi học ngành Quản trị kinh doanh, bạn sẽ được đào tạo đầy đủ những kiến thức căn bản trong khối ngành kinh tế như tài chính, kế toán, nhân sự cho tới các chiến lược kinh doanh, marketing...

Thường thì học quản trị kinh doanh sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát, giúp người học dễ thích ứng với những môi trường làm việc khác nhau. Các vị trí quản lí hoặc cấp cao đa số là tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh nên ngành này thường được gán là học làm "sếp" nhưng đó là cả một hành trình cố gắng, tích lũy kinh nghiệm, không chỉ người học quản trị mà ở mọi ngành.

Điều cuối cùng, hãy nhớ rằng chúng ta đã là sinh viên Đại học. Hãy tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. Hãy bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề, có thể cần đến sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô, gia đình nếu cảm thấy cần thiết. Bằng những bước đi đầu tiên tuy còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng bạn sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong sự nghiệp sau này.