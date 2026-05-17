Học viện Kỹ thuật Mật mã đẩy mạnh tuyển sinh AI, vi mạch và an toàn thông tin

SVO - Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Mật mã dự kiến tuyển sinh 600 chỉ tiêu tại hai cơ sở Hà Nội và TP. HCM, tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành Công nghệ mũi nhọn như An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của học viện thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo liên quan AI, thiết kế vi mạch và công nghệ số.

Theo ông Lò Mạnh Huy - Trưởng ban Tư vấn Tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật Mật mã, năm nay nhà trường tiếp tục tuyển sinh các chuyên ngành đang có nhu cầu nhân lực cao như Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Kỹ thuật phần mềm di động, Hệ thống nhúng và Thiết kế vi mạch.

Không khí sôi động tại gian hàng của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Học viện áp dụng ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Nhà trường đồng thời cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Tin học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh, ông Huy cho rằng học sinh cần chuẩn bị nền tảng học thuật vững chắc cùng tư duy logic để theo đuổi các ngành khoa học công nghệ.

“Ngành khoa học công nghệ đòi hỏi khả năng nghiên cứu chuyên sâu, vì vậy các bạn cần có nền tảng học thuật tốt bên cạnh niềm đam mê”, ông Huy chia sẻ.

Đại diện nhà trường cũng khuyến nghị thí sinh cần sớm xác định ngành học và phương thức xét tuyển phù hợp để có định hướng ôn tập hiệu quả cho kỳ thi sắp tới.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, Học viện Kỹ thuật Mật mã còn tổ chức các mini game và hoạt động trải nghiệm tại gian trại nhằm giúp học sinh tiếp cận gần hơn với lĩnh vực công nghệ và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.