Học viện Kỹ thuật Mật mã đẩy mạnh tuyển sinh AI, vi mạch và an toàn thông tin

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của học viện thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo liên quan AI, thiết kế vi mạch và công nghệ số.
Theo ông Lò Mạnh Huy - Trưởng ban Tư vấn Tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật Mật mã, năm nay nhà trường tiếp tục tuyển sinh các chuyên ngành đang có nhu cầu nhân lực cao như Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Kỹ thuật phần mềm di động, Hệ thống nhúng và Thiết kế vi mạch.
Học viện áp dụng ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Nhà trường đồng thời cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Tin học.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh, ông Huy cho rằng học sinh cần chuẩn bị nền tảng học thuật vững chắc cùng tư duy logic để theo đuổi các ngành khoa học công nghệ.
“Ngành khoa học công nghệ đòi hỏi khả năng nghiên cứu chuyên sâu, vì vậy các bạn cần có nền tảng học thuật tốt bên cạnh niềm đam mê”, ông Huy chia sẻ.
Đại diện nhà trường cũng khuyến nghị thí sinh cần sớm xác định ngành học và phương thức xét tuyển phù hợp để có định hướng ôn tập hiệu quả cho kỳ thi sắp tới.
Bên cạnh hoạt động tư vấn, Học viện Kỹ thuật Mật mã còn tổ chức các mini game và hoạt động trải nghiệm tại gian trại nhằm giúp học sinh tiếp cận gần hơn với lĩnh vực công nghệ và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026. Sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.