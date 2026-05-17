Trường Đại học Đại Nam mở rộng đào tạo nhóm ngành công nghệ và liên ngành số

SVO - Gian tư vấn của Trường Đại học Đại Nam thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026, diễn ra ngày 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mở rộng quy mô đào tạo, tái cấu trúc ngành theo hướng công nghệ và kinh tế số

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam dự kiến tuyển sinh 10.355 chỉ tiêu cho 58 ngành và chương trình đào tạo, tăng so với 9.600 chỉ tiêu và 43 ngành, chương trình của năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện ở quy mô tuyển sinh mà còn phản ánh quá trình mở rộng cấu trúc đào tạo theo hướng đa ngành, trong đó trọng tâm dịch chuyển rõ sang các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và các ngành liên ngành.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Không khí sôi động tại gian hàng Trường Đại học Đại Nam.

Theo ThS Cao Thị Quỳnh - Trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học Đại Nam, việc mở rộng lên 58 ngành/chương trình đào tạo là một bước đi trong chiến lược phát triển của nhà trường trước những thay đổi nhanh của thị trường lao động.

Việc phát triển các ngành công nghệ lõi và liên ngành số được xác định là hướng đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Từ thực tế đó, trường Đại học Đại Nam xác định mở rộng các ngành công nghệ lõi và liên ngành số là yêu cầu tất yếu trong đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Việc phát triển ngành học được thực hiện có chọn lọc, gắn với nhu cầu xã hội, xu hướng việc làm và năng lực tổ chức đào tạo, thay vì mở rộng theo phong trào.

Hà Đức Trung (học sinh Trường THPT Tây Hồ) cho biết, em đã xác định định hướng theo đuổi khối ngành Công nghệ, đặc biệt là IoT, từ trước khi tham gia ngày hội tuyển sinh. “Buổi học hôm nay khá hữu ích, giúp em hiểu chắc hơn về định hướng của mình. Nhiều nội dung nếu tự tìm hiểu ở nhà sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng tại ngày hội thì được giải thích nhanh và trực quan hơn”, Trung chia sẻ

Nếu như trước đây hệ thống đào tạo chủ yếu tập trung vào các khối ngành truyền thống như Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật và Sức khỏe, thì đến năm 2026, danh mục ngành học đã được mở rộng đáng kể với sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực mới như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Thương mại điện tử, Logistics, Công nghệ tài chính, Truyền thông đa phương tiện và Thiết kế sáng tạo.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tăng số phương thức tuyển sinh từ 3 lên 5, bổ sung xét tuyển qua các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như HSA, TSA, SPT, V-SAT bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Đại Nam triển khai nhiều chính sách học bổng hướng tới nhóm ngành khoa học, công nghệ và liên ngành số.

Nhà trường cũng mở rộng xét tuyển với thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học cùng nhóm ngành nhằm đa dạng hóa nguồn tuyển.

Đáng chú ý, trường triển khai nhiều chính sách học bổng hướng tới nhóm ngành khoa học, công nghệ và liên ngành số. Học bổng Tài năng hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật hoặc đạt kết quả thi tốt nghiệp xuất sắc. Một số trường hợp đặc biệt có thể được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí.

Bên cạnh đó, trường triển khai Học bổng Khuyến tài trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng và Học bổng Bệ phóng công nghệ dành cho sinh viên ngành Khoa học máy tính dưới hình thức hỗ trợ thiết bị học tập.

Đại diện nhà trường cho biết bên cạnh hỗ trợ tài chính, trường tập trung đầu tư môi trường đào tạo thực hành, hệ thống phòng thí nghiệm và kết nối doanh nghiệp nhằm tăng khả năng tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhà trường cũng đẩy mạnh các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế với đối tác tại Mỹ, Đài Loan nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.