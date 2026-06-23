Đừng để bản thân rơi vào trạng thái nguy hiểm: 'Sống trong cô đơn'

SVO - Cô đơn không chỉ là một trạng thái cảm xúc. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc bị cô lập trong thời gian dài có thể tác động đến cơ thể, làm gia tăng căng thẳng và thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Ngày càng nhiều nhà khoa học cho rằng, cô đơn kéo dài không chỉ là một vấn đề về cảm xúc. Tình trạng này còn có thể trở thành một mối nguy đáng kể đối với sức khỏe thể chất.

Cô đơn không chỉ đơn giản là ở một mình

Ở một mình và cảm thấy cô đơn là hai điều hoàn toàn khác nhau. Một người có thể sống một mình nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và gắn kết với những người xung quanh. Ngược lại, có những người luôn được bao quanh bởi gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp nhưng vẫn mang cảm giác cô đơn. Cô đơn xuất hiện khi con người cảm thấy thiếu vắng những mối quan hệ có ý nghĩa. Đó là cảm giác không có ai thực sự thấu hiểu mình, quan tâm đến mình hay chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống.

Ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn vào một thời điểm nào đó, và điều đó là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu trở nên đáng lo ngại khi sự cô đơn trở thành một phần thường trực của cuộc sống hằng ngày. Tình trạng cô lập xã hội kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm có thể tạo ra áp lực tâm lý kéo dài, ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn thể chất.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sự cô đơn mãn tính với nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và suy giảm hệ miễn dịch. Nói một cách đơn giản, cô đơn không chỉ gây tổn thương về mặt cảm xúc mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách cơ thể vận hành và duy trì sức khỏe.

Điều gì xảy ra bên trong cơ thể khi con người cảm thấy cô đơn?

Khi một người trải qua cảm giác cô đơn trong thời gian dài, cơ thể có thể phản ứng như thể đang phải đối mặt với một mối đe dọa.

Tình trạng này kích hoạt hệ thống phản ứng với căng thẳng của cơ thể, chẳng hạn tiết ra hormone như cortisol. Đây là một loại hormone steroid do tuyến thượng thận (nằm trên đỉnh hai quả thận) sản xuất. Nó được mệnh danh là "hormone chống stress" vì cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone này để giúp bạn đối phó với những căng thẳng, áp lực hoặc tình huống nguy hiểm có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn bình thường. Dù những hormone này rất hữu ích trong các tình huống khẩn cấp, việc chúng liên tục ở mức cao có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe.

Căng thẳng kéo dài đã được liên hệ với hàng loạt nguy cơ sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, stress mãn tính có thể làm tăng huyết áp, thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể, làm suy giảm chất lượng giấc ngủ và làm yếu hệ miễn dịch. Theo thời gian, những thay đổi này cũng có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Dù cô đơn không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến những vấn đề trên, các chuyên gia cho rằng, tình trạng cô lập xã hội kéo dài có thể khiến các nguy cơ này trở nên đáng kể hơn.

Có thể hình dung đơn giản như sau: Nếu động cơ của một chiếc xe luôn phải hoạt động ở công suất tối đa suốt ngày này qua ngày khác, các bộ phận sẽ hao mòn nhanh hơn. Cơ thể con người cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự khi phải duy trì trạng thái căng thẳng trong thời gian dài.

Các nhà khoa học hiện cũng đang nghiên cứu cách mà sự cô đơn có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa sinh học. Một số nghiên cứu cho thấy, cô đơn mãn tính có thể góp phần thúc đẩy những thay đổi liên quan đến quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cơ chế chính xác đằng sau hiện tượng này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Thông điệp quan trọng từ các nghiên cứu là: Những mối quan hệ xã hội bền chặt không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất. Kết nối với người khác có thể là một trong những yếu tố giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

Vì sao cuộc sống hiện đại có thể khiến con người cô đơn hơn?

Thoạt nghe có vẻ khó hiểu, khi sự cô đơn đang trở thành một vấn đề lớn trong thời đại của điện thoại thông minh, ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội. Chưa bao giờ con người được kết nối với nhau dễ dàng như hiện nay. Thế nhưng, ngày càng nhiều người cho biết, họ vẫn cảm thấy cô lập và lạc lõng.

Một trong những nguyên nhân là các tương tác trực tuyến không phải lúc nào cũng có thể thay thế những kết nối thực sự có ý nghĩa trong đời sống. Một người có thể nhận được hàng trăm lượt thích trên mạng xã hội nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Bên cạnh đó, lối sống hiện đại cũng góp phần làm gia tăng tình trạng cô lập. Nhiều người phải chuyển đến các thành phố khác để học tập hoặc làm việc. Các thành viên trong gia đình thường sống cách xa nhau. Nhịp sống bận rộn khiến mọi người có ít thời gian hơn để xây dựng và duy trì những tình bạn sâu sắc. Trong khi đó, xu hướng làm việc từ xa cũng làm giảm các cơ hội giao tiếp xã hội hằng ngày.

Hệ quả là không ít người dành phần lớn cuộc đời trong tình trạng thiếu vắng những mối quan hệ gần gũi, những kết nối vốn mang lại cảm giác được thấu hiểu, sẻ chia và hỗ trợ khi cần thiết.