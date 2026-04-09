Trường Đại học Thuỷ lợi vinh danh 'nhà vô địch tuyệt đối' của bóng đá sinh viên Việt Nam 2026

SVO - Chiều 9/4/2026, tại Hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức Lễ vinh danh Đội tuyển bóng đá nam sinh viên nhà trường sau khi xuất sắc đoạt chức Vô địch Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 và giành ngôi Á quân Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Quốc tế lần thứ hai.

Hành trình lịch sử và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Sau 3 lần lỡ hẹn ở các trận chung kết trước đây, Đội tuyển bóng đá nam Trường Đại học Thủy lợi đã bước vào mùa giải 2026 với một quyết tâm sắt đá. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung, "cơn lốc đỏ" Thủy lợi đã thể hiện sức mạnh áp đảo để bước lên bục cao nhất.

Đội bóng đã thiết lập những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu: Vô địch với thành tích bất bại, ghi 24 bàn thắng sau 9 trận đấu và đặc biệt là không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào tại giải quốc nội. Tiếp nối thành công đó, đội tuyển tiếp tục vươn ra biển lớn và xuất sắc giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Quốc tế lần thứ II.

GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc và tinh thần kiên cường của đội tuyển bóng đá nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng nhà trường không giấu được sự xúc động: "Một tập thể kiên cường đã vượt qua mọi khó khăn, áp lực để đạt được vinh quang ngày hôm nay. Thành quả này hoàn toàn xứng đáng với sự hy sinh, nỗ lực rèn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt của toàn thể Ban huấn luyện và các cầu thủ. Các em không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn lan tỏa tinh thần, khí chất của sinh viên Thủy lợi".

Đại diện Ban tổ chức giải, Nhà báo Trần Việt Hưng - Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên khẳng định: "Đội bóng Đại học Thủy lợi không chỉ chứng tỏ năng lực chuyên môn xuất sắc mà còn thể hiện ý chí kiên cường, lối chơi cống hiến, đẹp mắt. Thành công này khẳng định vị thế lá cờ đầu của phong trào bóng đá học đường cả nước, xứng đáng là đại diện tiêu biểu của bóng đá sinh viên Việt Nam vươn tầm quốc tế".

Nhà báo Trần Việt Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đại diện Ban tổ chức giải phát biểu chúc mừng tân vương của bóng đá sinh viên Việt Nam.

Chú trọng song hành giữa thể thao và học thuật

Tại lễ vinh danh, nhà trường cùng các mạnh thường quân đã trao tặng những phần thưởng xứng đáng cho tập thể và các cá nhân. Nổi bật nhất là sự đóng góp của Cựu sinh viên Trần Văn Mạnh (Chủ tịch HĐQT Big Group) với mức thưởng nóng lên tới 600 triệu đồng.

Lãnh đạo Trường Đại học Thuỷ Lợi vinh danh những cá nhân xuất sắc.

Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, sinh viên Thủy lợi còn chứng minh bản lĩnh trên giảng đường. Điển hình là cầu thủ Hoàng Văn Lâm, sinh viên K63, người vừa xuất sắc nhận học bổng loại xuất sắc với điểm trung bình tuyệt đối GPA 4.0/4.0 cùng Học bổng Lê Văn Kiểm trị giá 15 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất của nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động từ HLV trưởng Vũ Văn Trung về quá trình tập luyện gian khổ giữa trưa nắng Nha Trang. Bên cạnh đó, những trụ cột của đội bóng như Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh (Cầu thủ xuất sắc nhất giải), Thủ môn Dương Phú Mạnh (Thủ môn xuất sắc nhất giải), Trần Đức Hoan (Vua phá lưới toàn quốc với 11 bàn thắng) hay Bùi Xuân Trường (Vua phá lưới quốc tế) cũng đã truyền lửa đam mê đến hàng ngàn sinh viên có mặt tại hội trường T45.

Khoảnh khắc lịch sử: Lãnh đạo nhà trường cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ nâng cao chiếc cúp Vô địch danh giá.

Khép lại buổi lễ vinh danh ngập tràn cảm xúc, Ban tổ chức giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam cũng úp mở về kế hoạch đưa vòng chung kết mùa giải lần thứ V năm 2027 ra khu vực phía Bắc. Với vị thế là nhà đương kim vô địch và kinh nghiệm tổ chức chuyên nghiệp, Trường Đại học Thủy lợi đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đơn vị đăng cai giải đấu quy mô này trong tương lai gần.