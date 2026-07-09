Trường Đại học Việt Đức công bố điểm sàn xét tuyển

Ngày 9/7, Trường Đại học Việt Đức (VGU) chính thức công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo bậc đại học năm 2026 đối với 5 phương thức tuyển sinh của trường.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn xét tuyển dao động từ 17 đến 22 điểm tùy theo từng ngành đào tạo. Mức điểm sàn các phương thức xét tuyển cụ thể

Trường Đại học Việt Đức (Vietnamese-German University – VGU) là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu định hướng quốc tế. Thông tin chính thức về tuyển sinh đại học năm 2026 của trường Đại Học Việt Đức, bao gồm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, bảng quy đổi điểm và hướng dẫn xét tuyển được đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của trường tại: https://tuyensinh.vgu.edu.vn/