Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm sàn, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc lấy cao nhất 20 điểm

SVO - Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học chính quy năm 2026. Trong 23 nhóm ngành đào tạo, Ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm cao nhất, với 20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông báo của Học viện, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện.

Thứ nhất, tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30. Quy định này áp dụng với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không áp dụng đối với diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp.

Thứ hai, thí sinh phải đạt mức điểm nhận hồ sơ theo từng nhóm ngành.

Theo đó, phần lớn các nhóm ngành của Học viện lấy điểm sàn 16 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 19 điểm đối với phương thức xét học bạ.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hai nhóm ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu và Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số có điểm sàn cao hơn, ở mức 17 điểm theo kết quả thi và 20 điểm theo học bạ.

Đáng chú ý, Ngôn ngữ Trung Quốc là nhóm ngành có ngưỡng nhận hồ sơ cao nhất năm nay, với 20 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT và 23 điểm theo học bạ.

Trong khi đó, các nhóm ngành Luật và Sư phạm công nghệ sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định riêng của Bộ GD - ĐT.

Ngoài các ngành trên, nhiều ngành đào tạo thế mạnh của Học viện như Thú y, Chăn nuôi - Thủy sản, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại, Kinh tế và Quản lý, Ngôn ngữ Anh, Du lịch... đều nhận hồ sơ từ 16 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Học viện lưu ý mức điểm nhận hồ sơ được tính theo thang điểm 30, đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có), áp dụng cho tất cả tổ hợp xét tuyển của từng nhóm ngành.

Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến trên cổng thông tin của Học viện, việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn là bắt buộc. Hạn cuối để hoàn thành đăng ký là 17h ngày 14/7/2026.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD – ĐT, sau khi các cơ sở đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Kết quả trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.