Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở rộng đào tạo gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu, với 6 phương thức xét tuyển, đồng thời mở rộng đào tạo nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 diễn ra ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu hút đông đảo học sinh quan tâm tới các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCN, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại ngày hội.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ kết hợp điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả các kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), đánh giá năng lực (SPT), V-SAT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ở nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Tin học xây dựng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, Kiến trúc công nghệ…

Tại ngày hội, nhiều học sinh dành sự quan tâm tới các ngành ứng dụng công nghệ trong xây dựng và hạ tầng đô thị. Nguyễn Minh Anh (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết: “Em khá hứng thú với ngành Kiến trúc công nghệ vì ngành học này gắn với xu hướng chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh”.