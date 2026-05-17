Học viện Tài chính tăng tốc đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số

Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ, gian tư vấn của Học viện thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tìm hiểu các ngành học có định hướng đào tạo tích hợp giữa tài chính và công nghệ.
Tại Ngày hội, nhiều học sinh đặc biệt quan tâm tới các ngành mới như: Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán, Khoa học dữ liệu trong tài chính, Tin học tài chính kế toán hay Toán tài chính. Đây đều là những ngành được nhà trường định hướng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Năm 2026, Học viện Tài chính dự kiến tuyển sinh 6.120 chỉ tiêu đại học chính quy bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, nhà trường tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế và các ngành ứng dụng khoa học công nghệ.
TS Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: “Chúng tôi xác định thế mạnh về tài chính, kế toán, kiểm toán của Học viện phải gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các chương trình đào tạo hiện nay đều được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức tài chính với công nghệ để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả trên môi trường số”.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.