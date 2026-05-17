Trường Đại học Ngoại thương đẩy mạnh đào tạo liên ngành trong bối cảnh chuyển đổi số

SVO - Gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại thương thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bà Phan Thị Thu Hiền - Trưởng ban Xây dựng và Phát triển chương trình, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, Trường Đại học Ngoại thương vốn là cơ sở đào tạo trọng điểm trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, song hiện nay đang từng bước mở rộng theo hướng đa ngành, trong đó có các lĩnh vực liên quan khoa học và công nghệ.

“Năm 2026, nhà trường có ba ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Các chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp nền tảng công nghệ với khả năng ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh”, bà Hiền thông tin.

Về công tác tuyển sinh, đại diện nhà trường cho biết Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời duy trì nhiều phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Theo đề án tuyển sinh năm 2026, trường tuyển 4.550 chỉ tiêu cho 40 ngành và chương trình đào tạo tại ba cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

Năm nay, trường tiếp tục áp dụng bốn phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển bằng kết quả học tập THPT khi đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; và xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Trường Đại học Ngoại thương lần đầu sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội trong tuyển sinh, bên cạnh các bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM cùng các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level.

Trong đó, kết quả TSA được áp dụng với các chương trình thuộc nhóm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Về chương trình đào tạo, bên cạnh các ngành truyền thống như Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, nhà trường tiếp tục mở rộng các chương trình theo hướng liên ngành và kinh tế số.

Một số chương trình nổi bật gồm: Kinh tế số và Phân tích dữ liệu, Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh, Marketing số, Công nghệ tài chính và tài chính bền vững, Kiểm toán tích hợp công nghệ, Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức, Kinh doanh số toàn cầu, cùng Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa.

Ở nhóm công nghệ, trường triển khai các chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh, cùng Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh.

Nhà trường cũng lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ các mốc thời gian đăng ký xét tuyển. Theo kế hoạch dự kiến, các phương thức xét tuyển trên hệ thống của trường sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến 20/6/2026 trước khi thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.