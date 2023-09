Truy tìm những ẩn ý cực đáng sợ trong bộ phim đang khiến rạp chiếu Việt run rẩy

SVVN - 'The Nun 2' (Ác quỷ ma sơ 2) mang trở lại ác quỷ đình đám Valak và nhiều phân đoạn thót tim, hồi hộp nhưng cũng gây tò mò với “fan ruột” nhờ nhiều chi tiết Easter Egg cài cắm xuyên suốt.

Tri ân “huyền thoại” The Exorcist

Ngay từ cảnh đầu của The Nun 2, khán giả có thể tài tình phát hiện ra phim đã tinh tế tri ân đến “huyền thoại trừ tà” The Exorcist. Khi Valak xuất hiện và tước đi mạng sống của nhân vật cha xứ Noiret, hình bóng của quỷ dữ đã tràn ra ngoài phố đêm và “ký sinh” vào một gã đàn ông bí ẩn, đội nón và xách theo túi đồ nghề của mình. Nhân vật này chính là anh chàng Frenchie - người vốn dĩ đã bị Valak chiếm hữu từ đoạn cuối của phần 1.

Từ bối cảnh, màu sắc buổi đêm đến tạo hình của Frenchie, người xem dễ dàng liên tưởng đến cảnh cha Merrin đến nhà của Regan để giúp cô thoát khỏi quỷ dữ.

Frenchie bị ám “học hỏi” từ The Blair Witch Project

Bên cạnh The Exorcist thì bộ phim kinh dị “lãi” nhất nhì mọi thời đại The Blair Witch Project cũng có màn tri ân của riêng mình. Trong một cảnh phim khi cô bé giao hàng đến ngôi trường nơi Frenchie làm việc, hình ảnh anh chàng đứng quay mặt vào tường, cử động một cách đáng sợ khiến nhiều fan cứng dòng phim kinh dị nhớ ngay đến một cảnh trong The Blair Witch Project, khi nhân vật Mike cũng có dáng đứng tương tự.

Ngoài ra, số phận của cô bé giao hàng lẫn nhân vật trong cảnh phim Blair Witch là Heather đều giống nhau, khi cả hai đều bị thế lực tà ác kia sát hại.

Tai nạn kinh hoàng trong phim Annabelle được gợi lại

Sau cảnh mở đầu đáng sợ, The Nun 2 lập tức dẫn đến nhân vật nữ chính Irene, khi lúc này cô cùng các sơ khác đang cố gắng đẩy một chiếc xe hơi bị mắc kẹt chạy trở lại. Cảnh phim này khơi gợi lại một trong những phân đoạn đau lòng nhất trong phim Annabelle: Creation, khi nhân vật cô bé Annabelle Mullins bất ngờ bị tai nạn xe trong khi chiếc xe của bố mẹ cô bị hỏng, phải đỗ ngay trên đường cái.

Pha hù dọa qua tranh “đậm chất” Valak

Valak nổi tiếng trong giới ma quỷ màn ảnh Hollywood bởi cách hù dọa “con mồi” qua tranh vẽ. Trong The Nun 2, ác quỷ nữ tu tiếp tục mang trở lại màn “jump scare” này nhưng theo cách không kém phần độc lạ, khiến cho nạn nhân là Irene và Sophie phải điếng người. Thậm chí nhiều người có thể nhớ đến chú hề Pennywise nhờ cách Valak tự làm “méo mó” gương mặt của mình khi xuất hiện bất thình lình.

After credit hé lộ phần 4 của The Conjuring

The Nun 2 chỉ có duy nhất một đoạn after-credit, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên. Phân đoạn chưa đến 1 phút đã chào đón sự trở lại của đôi vợ chồng trừ tà nhà Warren. Lúc này tại nhà của cả hai, Ed nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ cha xứ Gordon. Khi Ed nhấc máy lên nghe, Lorraine đứng sau với vẻ mặt vô cùng tò mò, còn Ed chỉ kịp hỏi Gordon gọi điện có chuyện gì rồi cảnh phim kết thúc.

Đây chắc chắn là màn “nhá hàng” cho phần phim tiếp theo của The Conjuring, với 2 nhân vật chính Ed và Lorraine tiếp tục hành trình trừ tà của mình.