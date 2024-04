Truyền cảm hứng với sứ mệnh xã hội: Thông điệp từ hai thanh niên xuất sắc

SVVN - Lê Hà My và Nguyễn Thành Lộc - hai thanh niên xuất sắc đến từ hai trường đại học khác nhau, cả hai đều là minh chứng rõ ràng cho tinh thần cống hiến và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với sự đam mê và tinh thần không ngừng phấn đấu, họ đã góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Lê Hà My, sinh năm 2002 - sinh viên khoa Kỹ thuật Phục hồi chức năng Trường Đại học Y tế Công cộng, đang là Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên và cũng là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã góp phần tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên.

Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2003, đảm nhiệm vị trí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Đoàn Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bằng tinh thần khởi nghiệp và sự kiên trì, Lộc đã thành lập nhiều dự án mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cộng đồng xung quanh.

Cả hai đều dành nhiều thời gian cho hoạt động Đoàn, nhưng vẫn tích cực tham gia vào các dự án sinh viên, hoạt động tình nguyện để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Lê Hà My – Truyền cảm hứng với sứ mệnh xã hội

Ngay từ khi còn là sinh viên năm 2, cô nàng đã được tín nhiệm giao phó trọng trách trở thành Phó Chánh Văn phòng Đoàn. Với tinh thần trách nhiệm và năng lực làm việc xuất sắc, Hà My đã cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

“Mình đã có 3 nhiệm kỳ liên tiếp giữ vị trí Ban Điều hành Văn phòng Đoàn Thanh niên trường. Thời điểm ban đầu, so với những đồng nghiệp cùng thời, mình còn khá non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Song, mình đã cố gắng tự học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức mới, dần hoàn thiện bản thân nhiều hơn với phương châm: Bản thân có thể không xuất sắc nhưng mỗi thứ đều phải biết một ít, việc học hỏi chưa bao giờ là thừa thãi.” - My giãi bày.

Là người có tinh thần cống hiến và năng lực nổi bật, nữ sinh viên đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ Ban Thường trực đến Ban Điều hành Văn phòng Đoàn và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường. Bên cạnh đó, dù mới chỉ là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng Hà My đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cô nàng thổ lộ rằng, thời cấp ba, do áp lực từ Kỳ thi THPT Quốc gia nên đa phần thời gian, cô chỉ tập trung vào việc học. Tuy nhiên, môi trường đại học với những hoạt động Đoàn sôi nổi, nhiệt huyết đã kích thích tinh thần thanh niên xung kích từ sâu trong nội tâm của cô. Từ một nữ sinh hướng nội, trầm tính, ngại giao tiếp, Hà My đã trở thành một trong những sinh viên tiên phong đi đầu trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Hoạt động Đoàn đã mang đến cho Hà My nhiều bài học quý giá cho bản thân và cách tương tác hiệu quả với mọi người xung quanh. Cô chia sẻ: “Làm việc trong cộng đồng sinh viên, chúng ta sẽ phải luôn tự tin truyền đạt, kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu đồng cảm. Đó mới là chìa khoá giúp mình luôn thành công trong việc triển khai các công tác Đoàn Hội tại môi trường đại học”.

Ngoài việc đang là cán bộ Đoàn, cô nữ sinh đa tài còn tham gia vào một số dự án sinh viên ngoài trường. Phải kể đến đó là NGƯỚC, dự án được thành lập với thông điệp "YOUTH LOOK UP", là minh chứng cho những tác động tích cực của thanh niên đối với lợi ích cộng đồng về phát triển bản thân, định hướng việc làm, thúc đẩy công bằng xã hội, tình nguyện, bảo tồn văn hoá và khí hậu.

Thách thức lớn nhất đối với cô nàng là làm sao có thể cân bằng giữa việc học và hoạt động Đoàn. My cho rằng, về cơ bản, việc học cách sắp xếp thời gian biểu và tính kỷ luật là hai yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn này. Đến nay, My đã tích lũy cho mình nhiều thành tích đáng nể, phải kể đến đó là Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên và danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố” cao quý.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình, My nói: “Các bạn sinh viên với sự nhiệt huyết thanh niên, hãy tích cực đi đầu trong các phong trào Đoàn Hội, hãy luôn giữ cho mình tinh thần trách nhiệm, xung kích, sẵn sàng học hỏi và đặt mục tiêu hướng tới sự hoàn thiện bản thân. Đồng thời, luôn tôn trọng và nhiệt tình hỗ trợ mọi người xung quanh, góp phần xây dựng môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng; góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.”

Nguyễn Thành Lộc: Chàng trai trẻ với hành trình truyền cảm hứng trong vai trò Phó Bí thư Đoàn trường

Cũng giống với nữ sinh Lê Hà My, Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 2003) hiện đang là Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh, Nghệ An. Nhắc đến Lộc, người ta nhớ đến một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và luôn cống hiến hết mình cho công tác Đoàn.

Con đường Lộc đi không trải đầy hoa hồng. Cũng như bao sinh viên khác, Lộc phải đối mặt với những thử thách trong việc cân bằng giữa học tập và hoạt động Đoàn. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, Lộc đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tiêu biểu là hơn 20 bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác.

Tuy nhiên, Lộc cho rằng thành tựu lớn nhất của mình không phải là những bằng khen, giấy khen mà là được học tập trong môi trường Đại học Vinh, được làm việc trong một tập thể đoàn kết góp phần tập hợp, bồi dưỡng lý tưởng và vun đắp khát vọng cho các bạn đoàn viên thanh niên. Lộc luôn tâm niệm rằng, “tập hợp thanh niên không chỉ là việc giáo dục cá nhân mà còn xây dựng một tập thể, một cộng đồng xã hội tích cực và phát triển”.

Nam sinh cho rằng, “thấu hiểu” là yếu tố then chốt để kết nối hiệu quả với cộng đồng sinh viên. Lộc luôn đặt mình vào hoàn cảnh của các bạn sinh viên để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của các bạn. Từ đó, Lộc cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của sinh viên, tạo sân chơi bổ ích để các bạn học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện những kỷ niệm mà Lộc nhớ nhất là đã phối hợp tổ chức thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Lộc tự hào khi đã kêu gọi được đông đảo Đoàn viên – Chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch, tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh để cho đi, cống hiến, giúp sức cho các trẻ em nhỏ, cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, cho người yếu thế.

Anh chàng chia sẻ: “Từ chiến dịch đó, bản thân mình và các bạn tình nguyện mới hiểu được giá trị của sự cho đi, biết được vì sao mình cần phải cống hiến và cho đi”.

Cân bằng giữa việc học tập và công tác Đoàn là một thách thức lớn đối với Lộc. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nam sinh đã sắp xếp thời gian hợp lý, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Anh chàng bộc bạch, “tham gia vào hoạt động Đoàn đã giúp bản thân mình trưởng thành và hoàn thiện rất nhiều. Mình trở nên bản lĩnh, tự tin và có khả năng lãnh đạo tốt hơn. Áp lực là điều khó tránh, nhưng chỉ cần biết cách sắp xếp và có đủ quyết tâm, nhiệt huyết thì mọi khó khăn cũng đều sẽ được giải quyết.”

Ngoài công tác Đoàn, Lộc còn tham gia vào các hoạt động khác để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng sinh viên. Lộc quan niệm, mỗi sinh viên đều có điểm mạnh riêng và nhà trường luôn tạo điều kiện để các bạn tỏa sáng.

Với thông điệp: “Hãy cống hiến hết mình và nuôi dưỡng khát vọng đó”. Lộc muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn sinh viên hãy sống hết mình và cho đi thật nhiều để sau này nhìn lại không còn gì để tiếc nuối.

Lê Hà My và Nguyễn Thành Lộc là hai tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Họ là minh chứng cho tinh thần cống hiến, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Từ câu chuyện của họ, chúng ta nhận ra rằng mỗi thanh niên đều có thể tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân và xã hội.

(Ảnh: NVCC)