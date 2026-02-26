Bước đi chiến lược từ bỏ 25,6 tỷ won của Min Hee Jin

Min Hee Jin, CEO của OK Records, đã tổ chức một cuộc họp báo tại một địa điểm ở Jongno Gu, Seoul vào chiều ngày 25/2, đích thân công bố kết quả phiên tòa đầu tiên và kế hoạch tương lai của OK Records.

Trước đó, Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (Thẩm phán chủ tọa Nam In-soo) đã phán quyết có lợi cho cựu CEO Min trong vụ kiện chống lại HYBE về tiền thu được từ việc mua cổ phiếu. Tòa án đã yêu cầu HYBE trả 25,5 tỷ won cho cựu CEO Min, cũng như lần lượt 1,7 tỷ won và 1,4 tỷ won cho cựu Phó Chủ tịch Shin của ADOR, một cộng sự thân thiết của Min, và cựu Giám đốc Kim, người cũng đã thông báo cho cô về việc thực hiện quyền chọn bán cổ phiếu.

CEO Min Hee Jin đề nghị chấm dứt mọi vụ kiện với HYBE để đổi lấy việc từ bỏ 25,6 tỷ won.

Về vấn đề này, CEO Min đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố: "Lý do tôi có mặt ở đây hôm nay là để nói với các bạn rằng, tôi đã quyết định đổi 25,6 tỷ won mà tôi sẽ nhận được như khoản bồi thường cho chiến thắng của mình lấy một thứ gì đó có giá trị. Tôi tổ chức cuộc họp báo này để đưa ra một đề nghị có ý nghĩa với HYBE, vì có điều tôi mong muốn hơn cả một khoản tiền lớn. Trong tất cả những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này, lý do cấp bách nhất chính là các thành viên của New Jeans".

Thay vì trả 25,6 tỷ won, CEO Min đề nghị ngay lập tức chấm dứt tất cả các vụ kiện dân sự và hình sự đang diễn ra và giải quyết tất cả các tranh chấp. Cô tuyên bố: "Đề xuất này bao gồm việc chấm dứt tất cả các vụ kiện và cáo buộc không chỉ chống lại cá nhân tôi, mà còn chống lại các thành viên của New Jeans, các đối tác gia công, các nhân viên cũ của ADOR và người hâm mộ bị tổn thương bởi cuộc xung đột này. Giờ đây tôi sẽ gặp các bạn trên sân khấu sáng tạo, chứ không phải tại một cuộc họp báo hay tòa án. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào những gì tôi làm tốt nhất: Sự sáng tạo. Tôi hy vọng rằng, thông điệp ngày hôm nay sẽ được truyền tải và trở thành một bước ngoặt để toàn bộ ngành công nghiệp K-pop có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại".

Đây có thể coi là môt bước đi chiến lược sáng suốt của Min Hee Jin tại thời điểm này. Trong thời đại mà trách nhiệm doanh nghiệp ngày càng trở nên nghiêm ngặt, với việc sửa đổi Luật Thương mại, việc giải quyết rủi ro trong ngành giải trí và lựa chọn sự hài hòa sẽ là quyết định quản lý khôn ngoan nhất cho cổ đông và người hâm mộ.

Danh tính người đàn ông đứng cạnh CEO Min tại buổi họp báo cũng đang trở thành chủ đề 'nóng'. Đó là biên đạo múa Black Q (tên thật là Kim Young-hoo), người phụ trách gần như toàn bộ vũ đạo, đến mức được mệnh danh là "Cha đẻ của New Jeans". Black Q là một vũ công nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Street Man Fighter" của Mnet, với tư cách là thành viên của nhóm "How About It", vào năm 2022. Trước đó, anh từng làm Giám đốc Biểu diễn cho ADOR, nơi anh biên đạo các ca khúc chủ đạo cho New Jeans, bao gồm "Cookie", "OMG" và "Super Shy".

Theo Min Hee Jin, đây là một hành trình dài và gian khổ, từ chiến thắng lệnh cấm vào năm 2024, việc không truy tố cảnh sát vào năm 2025, và cuối cùng là chiến thắng ở phiên tòa đầu tiên vào năm 2026. Giờ đây, cô dự định sẽ trả món nợ đó bằng một tầm nhìn mới cho K-pop. Min Hee Jin cho rằng 25,6 tỷ won là một khoản tiền khổng lồ mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có được trong đời. Và đó là một nguồn lực vô giá đối với cô, người vừa mới bắt đầu một hành trình mới. Tuy nhiên, cô mong muốn một giá trị sâu sắc hơn nhiều so với số tiền khổng lồ này. Chỉ khi giải quyết tất cả các vụ kiện này thì sẽ không còn những ồn ào vô cớ nữa, không chỉ đối với các nghệ sĩ, gia đình của họ và người hâm mộ.

Các chuyên gia pháp lý tin rằng, khả năng tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu 43,1 tỷ won của ADOR là cực kỳ thấp, dưới 5%. Sẽ rất khó tránh khỏi việc tòa án "cắt giảm" khoản bồi thường. Ngay cả khi tòa án phán quyết có lợi cho ADOR, khoản bồi thường cũng có khả năng bị giảm đáng kể do các nguyên tắc được quy định trong luật Dân sự của Hàn Quốc. Điều 398, khoản 2 của Bộ luật Dân sự quy định: "Nếu số tiền bồi thường ước tính quá cao một cách bất hợp lý, tòa án có thể giảm bớt một cách thích đáng". Các chuyên gia pháp lý phân tích rằng, xét đến thời hạn hợp đồng còn lại của Daniel và doanh số dự kiến ​​của New Jeans, số tiền 43,1 tỷ won là quá cao so với các tranh chấp hợp đồng độc quyền thông thường. Các tiền lệ trước đây cho thấy, tòa án thường đánh giá nghiêm ngặt thiệt hại thực tế phát sinh hơn là thiệt hại ước tính của công ty quản lý, và ngay cả khi có điều khoản phạt, số tiền thường bị giảm từ 60 - 70%. Liệu khoản đầu tư đã được thu hồi? "Đóng góp tài năng" của Daniel là một biến số. Phía ADOR dự kiến ​​sẽ lập luận về chi phí đầu tư (đào tạo, sản xuất, tiếp thị...) đã đổ vào việc ra mắt và khoản lợi nhuận bị mất do sự ra đi của Daniel (lợi nhuận trong tương lai lẽ ra sẽ kiếm được nếu hợp đồng được duy trì). Tuy nhiên, tòa án có khả năng sẽ xem xét hai vấn đề. Thứ nhất là đóng góp của Daniel. Nếu tòa án xác định rằng, thành công của New Jeans không chỉ nhờ vào kỹ năng lập kế hoạch của công ty quản lý mà còn nhờ vào tài năng và sự nổi tiếng cá nhân của Daniel, tòa án sẽ khấu trừ phần đóng góp của nghệ sĩ khỏi tổng số tiền bồi thường. Thứ hai, đã có những khoản chi phí được thu hồi. Vì New Jeans đã đạt được thành công toàn cầu và tạo ra doanh thu đáng kể, ADOR có thể đã thu hồi được một phần đáng kể khoản đầu tư ban đầu, do đó làm giảm số tiền bồi thường thực tế. Chứng minh "Hành vi gây thiệt hại chung" chống lại Min Hee Jin và gia đình Daniel là tiêu chí quan trọng. ADOR đang buộc cựu CEO Min và gia đình Daniel phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại chung, cáo buộc rằng họ đã xúi giục hoặc tiếp tay cho việc vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực rất khó chứng minh. Cần có bằng chứng rõ ràng cho thấy cựu CEO Min đã trực tiếp chỉ đạo Daniel chấm dứt hợp đồng độc quyền, và khó có thể coi lời khuyên hoặc sự hỗ trợ của gia đình là sự can thiệp bất hợp pháp. Nếu bằng chứng này không đủ, yêu cầu bồi thường chống lại cựu CEO Min và gia đình Daniel có thể sẽ bị bác bỏ. Các chuyên gia pháp lý dự đoán phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ phán quyết mức bồi thường từ 1 tỷ đến 5 tỷ won, tương đương khoảng 2% đến 11% số tiền yêu cầu bồi thường.

Min Hee Jin cho rằng, mình không thể tiếp tục đứng nhìn thực tế rằng, năm thành viên lẽ ra phải cùng nhau vui vẻ trên sân khấu, lại bị buộc người trên sân khấu trong khi người khác phải ra tòa. Các thành viên trên sân khấu sẽ phải chịu đựng, và không ai, kể cả người hâm mộ đang theo dõi, sẽ vui vẻ với tình huống này. Và với những trái tim tan vỡ như vậy, không bao giờ có thể tạo ra một nền văn hóa tốt đẹp. Cô cũng hy vọng, quyết định đổi khoản tiền khổng lồ 25,6 tỷ won này lấy những giá trị khác sẽ dẫn đến sự phát triển và hài hòa chung của ngành công nghiệp K-pop. Nơi dành cho cô và HYBE không phải là tòa án, mà là sân khấu sáng tạo. Theo lời Min Hee Jin, 25,6 tỷ won không đáng giá bằng việc khôi phục lại một hệ sinh thái K-pop lành mạnh và cuộc sống bình yên cho các nghệ sĩ.