Tự tin nắm bắt cơ hội, chàng sinh viên kinh tế đạt thành tích học tập và hoạt động 'khủng'

SVVN - Nguyễn Đức Mạnh là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sở hữu thành tích khủng cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, Đức Mạnh luôn được biết đến là một chàng trai năng động, không ngừng nắm bắt những cơ hội để phát triển và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Từng là một tấm chiếu mới với khí thế hừng hực trên hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ

Tạm biệt cuộc sống của một học sinh THPT, Đức Mạnh bước vào cánh cổng đại học với tâm thế sẵn sàng học hỏi, không ngại va vấp. Dưới những áp lực không tên từ profile cực khủng của các bạn đồng trang lứa, Mạnh cũng từng cảm thấy tự ti về bản thân và không tìm được lối thoát giữa những suy nghĩ chông chênh, mơ hồ. Không để những suy nghĩ này chi phối, với khí thế hừng hực của cậu trai trẻ sẵn sàng va chạm để học hỏi, Mạnh đã có kế hoạch học tập và hoạt động ngoại khóa khoa học để vừa có thể vừa trau dồi kỹ năng mềm, dành thời gian cho sở thích, vừa đảm bảo kết quả học tập, tham gia nghiên cứu về học thuật.

Dám nghĩ - dám làm mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bản thân

Với quan niệm nắm bắt cơ hội sẽ mở ra cánh cửa lớn để phát triển bản thân, nên ngay từ khi bước vào môi trường đại học, vượt qua những hoài nghi về năng lực của bản thân, Mạnh đã trở thành Cộng tác viên Chương trình NEU Youth Festival - Chương trình Chào tân Sinh viên lớn nhất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ đây, Mạnh bén duyên với các hoạt động ngoại khóa, trở thành thành viên của Ban Đối Ngoại - HSV - NEU - bước đệm đầu tiên để Mạnh bay xa hơn trong năm đầu tiên cuộc sống đại học.

Bước sang năm thứ hai, Mạnh may mắn đảm nhận vị trí Ủy viên Điều hành - Phụ trách Kỹ thuật của Ban Đối Ngoại - HSV - NEU, mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm các vị trí như: BTC Cuộc thi Tầm nhìn Thương hiệu 2022, BTC Chuỗi ngày hội chào Tân Sinh Viên NEU Youth Festival, BTC Gala Vinh danh SV5T 2022, BTC Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Khúc Giao Tình 2022… cùng hơn 30 chương trình khác do Hội Sinh viên NEU, Thành Đoàn Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Học tập cùng nhiều niềm vui

Không chỉ có duyên với hoạt động ngoại khóa, Mạnh cũng dành sự chuyên tâm đặc biệt cho học tập và gặt hái được kết quả đáng mơ ước. Để cân bằng thời gian giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, Mạnh chọn cách học tập trung, đặt hiệu quả, kết quả lên đầu. “Mình luôn dành 30 phút trước buổi học để xem lại bài giảng, và dành 1-2 tiếng mỗi tối để học và trau dồi kiến thức chuyên ngành. Với cách học dàn trải này, mình sẽ không phải “ôn gấp” mỗi mùa thi, đảm bảo quản lý thời gian chuẩn xác” - Mạnh chia sẻ.

Sở hữu GPA 3.75/4.0, là tác giả cuốn Factors affect coorpertation in the international supply chain of Vietnamese seafood enterprises từ Generis Publishing và 10+ ấn phẩm khoa học khác, Đức Mạnh xuất sắc đạt giải nhì Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân" năm 2022, thường xuyên tham gia và thuyết trình tại các Hội thảo Quốc gia và Quốc tế. Minh chứng cho đam mê với học thuật, trong suốt 12 năm học trước đó, Mạnh cũng đạt nhiều thành tích đáng tự hào như Huy Chương Đồng Cuộc thi giải Tiếng Anh qua mạng, Giải Khuyến Khích Cuộc thi Tiếng Anh thông minh cấp Quốc gia, Giải nhì Cuộc thi Kỹ thuật Khoa học, …

Tích cực lan tỏa giá trị cộng đồng

Không chỉ nổi bật với các hoạt động ngoại khoá, Mạnh cũng là Trưởng Ban Truyền thông Gen 0 - dự án Youth+ Vinh Phuc nhiệm kỳ 2021-2022. Trong thời gian này, Mạnh tham gia tổ chức các chương trình hướng tới hỗ trợ các bạn học sinh THPT trong việc định hướng nghề nghiệp, hoạt động ngoại khóa hiệu quả và khám phá bản thân, bao gồm các chương trình: Chương trình tư vấn hướng nghiệp toàn quốc "Hiểu mình - Hiểu nghề - Hiểu tương lai" 2022, Chương trình tư vấn hướng nghiệp "Tôi Hiểu - Tôi Chọn" 2022, … cùng các workshop kỹ năng hoạt động ngoại khóa khác.

Tại trường, Mạnh luôn nằm trong đội tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn các em học sinh THPT có nguyện vọng thi vào trường, trong các chương trình như: Một ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân, Ngày hội Tuyển sinh, … Những nỗ lực toàn diện ở tất cả các mặt đã xuất sắc giúp nam sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Mạnh tâm sự: “Thời gian đầu vào môi trường đại học đối với mình rất khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ từ bạn bè, anh chị đi trước, người thân trong gia đình, thực sự khó tưởng tượng có được bản thân mình như ngày hôm nay. Vì thế, mình luôn tâm niệm rằng sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người để những giá trị tốt đẹp sẽ còn mãi trong cộng đồng chúng ta.”

Dù đã đạt được thành tích đáng mơ ước đối với nhiều bạn sinh viên, chia sẻ về định hướng tương lai của mình, Mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong cả học tập và hoạt động, nắm bắt những cơ hội mới để phát triển bản thân, không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.