Vì sao người hâm mộ bóng đá Nhật Bản dọn dẹp sân vận động sau các trận đấu World Cup?

SVO - Nếu có một quốc gia chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ tại World Cup thì đó chính là Nhật Bản.

Những cảnh tượng người hâm mộ bóng đá Nhật Bản quét dọn sân vận động và nhặt rác sau trận đấu lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng tại Pháp năm 1998, lần đầu tiên Nhật Bản tham dự World Cup.

Truyền thống này được duy trì cứ bốn năm một lần. Nó đã diễn ra tại World Cup ở Qatar năm 2022, và chắc chắn sẽ tiếp tục khi Nhật Bản bắt đầu thi đấu vào tháng Sáu với các trận đấu vòng bảng tại Arlington, Texas và Monterrey, Mexico.

Việc dọn dẹp này khiến những người không phải người Nhật ngạc nhiên, bởi họ có thể đã quen với việc rời sân vận động và bước qua những thức ăn ăn dở, giấy gói bị xé vụn và những chiếc cốc rỗng hoặc còn chất lỏng chảy ra...

Tại World Cup ở Nga năm 2018, các cầu thủ Nhật Bản nổi tiếng đã dọn dẹp phòng thay đồ sau trận thua và để lại lời cảm ơn bằng tiếng Nga. Năm 2022, người hâm mộ đã để lại những lời cảm ơn trên túi rác được viết bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Nhật.

Một câu thành ngữ Nhật Bản giải thích lý do tại sao: "Tatsu tori ato wo nigosazu". Dịch theo nghĩa đen là: "Chim không để lại gì phía sau". Dịch sang tiếng Anh, thông điệp là: "Hãy trả lại mọi thứ như lúc bạn tìm thấy". Thực ra, không phức tạp lắm. Ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã được dạy dỗ để cư xử như vậy trong lớp học, sân trường hay sân chơi.

Theo Koichi Nakano - Giảng viên Chính trị và Lịch sử tại ĐH Sophia: "Những người hâm mộ thể thao Nhật Bản tại các sự kiện quốc tế dọn dẹp sân vận động cũng cư xử giống như cách họ đã học cách tận hưởng thể thao khi còn là học sinh".

Nhiều trường tiểu học ở Nhật Bản không có người lao công, vì vậy, công việc dọn dẹp được giao cho học sinh. Nhân viên văn phòng thường dành thời gian để dọn dẹp khu vực làm việc của mình.

Ngoài ra, ở Nhật Bản có tương đối ít thùng rác ở những nơi công cộng, vì vậy, mọi người mang rác thải về nhà. Điều này giúp giữ cho vỉa hè sạch sẽ hơn, tiết kiệm chi phí đổ rác và ngăn ngừa sâu bọ.

"Cách mà hầu hết người hâm mộ bóng đá bình thường trải nghiệm bóng đá ở trường không khác gì các môn thể thao khác, và trọng tâm không chỉ là giáo dục thể chất mà còn là giáo dục đạo đức nữa", Nakano chia sẻ thêm.

Các cổ động viên Nhật Bản dọn dẹp khán đài sau khi trận đấu bóng đá vòng bảng E "World Cup" giữa Đức và Nhật Bản kết thúc, tại Sân vận động Quốc tế Khalifa ở Doha, Qatar, ngày 23/11/2022.

Tập ​​thể so với cá nhân

Lớn lên ở Đức, Barbara Holthus - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản tại Tokyo cho biết: "Ở đây cũng có khái niệm meiwaku của người Nhật, hàm ý không gây rắc rối hoặc làm phiền người khác. Theo quan điểm của người Nhật, việc để rác chất đống trong sân vận động sẽ gây phiền toái cho người khác".

Bà cho biết, Nhật Bản trọng tâm thường hướng đến tập thể, so với phương Tây nơi nhấn mạnh vào cá nhân và quyền cá nhân: "Bạn không muốn làm phiền người khác. Điều đó áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống ở Nhật Bản. Chúng ta được nuôi dạy (ở phương Tây) rằng chúng ta không cần phải dọn dẹp sau khi sử dụng ở những nơi công cộng vì sẽ có dịch vụ công cộng làm việc đó".

Một truyền thống của Nhật Bản

Truyền thống dọn dẹp không chỉ giới hạn ở giải đấu bóng đá danh giá. Điều tương tự đã xảy ra năm ngoái tại Giải vô địch thế giới U20 ở Chile khi người hâm mộ Nhật Bản dọn dẹp sau trận đấu. Và gần đây hơn nữa, tháng trước tại Sân vận động Wembley ở London, nơi Nhật Bản đánh bại Anh 1-0 trong một trận giao hữu quốc tế.

"Đó là một trong những truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi lớn lên với lời dạy rằng, chúng ta nên để lại một nơi sạch sẽ hơn so với khi chúng ta đến", Toshi Yoshizawa, người dẫn đầu công tác dọn dẹp ở Chile, cho biết.

William Kelly - Giáo sư danh dự về nhân chủng học tại ĐH Yale và là chuyên gia về Nhật Bản cho biết, truyền thống này gắn liền với bóng đá nhiều hơn các môn thể thao khác. Ông suy đoán rằng, nó gắn liền với sự thành lập giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản hơn 30 năm trước: "Giải J-League đã cố gắng phân biệt mình với bóng chày bằng cách nhấn mạnh sự gắn kết cộng đồng và cam kết của các đội. Người hâm mộ bóng đá cảm thấy là một phần của câu lạc bộ và sân vận động".

