Thiên đường 'giải độc kỹ thuật số' cho thế hệ trẻ

Vào những ngày gần đây, tại khu dân cư yên tĩnh Namsan-dong, Busan, một nhóm các cô gái trẻ đã tụ tập tại Geumsaemtang, một nhà tắm công cộng từng bị xem là tàn tích lỗi thời. Ăn mặc giản dị, những người phụ nữ di chuyển từ bồn tắm lớn này sang bồn tắm khác, rồi đến phòng xông hơi. Không ai nói chuyện, thay vào đó tập trung vào sự thư giãn cá nhân.

Các bạn gái này là một phần trong số ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc tham gia "tắm có người hướng dẫn" như một phương pháp thư giãn và "giải độc kỹ thuật số", tạm thời nhưng hoàn toàn ngắt kết nối mọi người khỏi áp lực công việc và mạng xã hội.

Geumsaemtang đang dẫn đầu xu hướng này. Được xây dựng vào năm 1995, nhà tắm công cộng cổ điển này có những cửa sổ được trang trí bằng khẩu hiệu "Tắm là máy giặt cho tâm hồn", trong khi bên trong, những nhân vật ngộ nghĩnh và những câu nói về việc tắm được bố trí khắp không gian.

Một hiện tượng văn hóa mới, "tắm cùng người thân", là nơi các cá nhân gặp gỡ nhau thông qua các cộng đồng trực tuyến để cùng nhau đến các nhà tắm công cộng. Một quy tắc quan trọng cho những cuộc gặp gỡ này là tính ẩn danh, người tham gia không trao đổi thông tin cá nhân để đảm bảo trải nghiệm tập trung vào việc phục hồi. Bằng cách tham gia vào những "mối liên hệ lỏng lẻo" này, họ tận hưởng cảm giác cộng đồng mà không cần phải chịu áp lực về mặt cảm xúc và sự mệt mỏi về mặt xã hội thường thấy trong các mạng lưới kết nối hiện đại.

Từ nhà tắm công cộng đến chốn tĩnh lặng để thư giãn

Nhà tắm công cộng ở Hàn Quốc bắt đầu quá trình chuyển đổi từ một nơi vệ sinh đơn giản thành một chốn tĩnh lặng để thư giãn vào tháng 2/2026, với việc giới thiệu chương trình thiền định dưới nước chuyên biệt.

Chương trình có quy mô nhỏ, chỉ tối đa tám người tham gia mỗi lần. Người tham gia nằm thư giãn và thả nổi trong làn nước ấm áp của bể tắm. Dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn thiền, buổi tập sử dụng chuông và chuông gió để giúp đạt được trạng thái thư giãn sâu.

Trải nghiệm này tận dụng kiến ​​trúc độc đáo của nhà tắm công cộng để tạo ra một "liệu pháp âm thanh" kích thích giác quan. Sự cộng hưởng tự nhiên của các bức tường lát gạch khuếch đại độ rung của các nhạc cụ, trong khi âm thanh nhịp nhàng của nước nhỏ giọt làm tăng thêm sự đắm chìm trong âm thanh.

Theo các nhà tổ chức, sự kết hợp giữa sức nổi và sự cộng hưởng âm thanh này được thiết kế để tối đa hóa sự thư giãn về thể chất và tinh thần, mang lại cảm giác giải phóng sâu sắc và giúp mọi người thoát khỏi sự ồn ào không ngừng của mạng xã hội và áp lực ngày càng tăng của cuộc sống hằng ngày.

