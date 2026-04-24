Viện kiểm sát bác bỏ lệnh bắt giữ đối với Bang Si Hyuk, yêu cầu tiến hành điều tra bổ sung

SVO - Viện kiểm sát đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với Bang Si Hyuk, Chủ tịch của HYBE, người bị cáo buộc lừa dối các cổ đông bán cổ phần để thu lợi nhuận trong quá trình niêm yết của HYBE.

Ngày 24/4, Phòng Điều tra Liên hợp Tội phạm Tài chính và Chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul (do Trưởng phòng Shin Dong Hwan đứng đầu) đã trả lại lệnh bắt giữ đối với Chủ tịch Bang cho cảnh sát, với cáo buộc giao dịch gian lận theo Luật Thị trường Vốn.

Viện Kiểm sát tuyên bố: "Chúng tôi yêu cầu điều tra bổ sung vì nhận thấy rằng căn cứ để bắt giữ ở giai đoạn này là không đủ".

Chủ tịch Bang bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư vào HYBE năm 2019 bằng cách tuyên bố rằng "không có kế hoạch niêm yết cổ phiếu", từ đó khiến họ bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân có liên kết với ông. Tuy nhiên, HYBE đã niêm yết công khai một năm sau đó vào năm 2020, và quỹ đầu tư tư nhân đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán cổ phiếu.

Cảnh sát tin rằng, Chủ tịch Bang đã bỏ túi khoảng 190 tỷ won lợi nhuận bất chính, 30% lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu sau khi niêm yết theo một thỏa thuận không công khai với quỹ đầu tư tư nhân. Khi cộng thêm khoản lợi bất chính của các giám đốc điều hành bị nghi ngờ âm mưu, tổng số tiền lên tới khoảng 260 tỷ won.

