Việt Nam lần thứ hai đăng cai Hội nghị Kinh tế lượng châu Á

SVO - Sáng 31/7 tại Hà Nội, Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á năm 2026 (AMES 2026) chính thức khai mạc, quy tụ gần 300 học giả, nhà nghiên cứu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 31/7, Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á năm 2026 (AMES 2026) chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị do Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society), AVSE Global và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức, AMES 2026 diễn ra từ ngày 31-7 đến 2-8 tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều nhà kinh tế hàng đầu thế giới đến từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu danh tiếng như: Harvard, Columbia, Chicago, MIT, Princeton, Cambridge, University College London, London School of Economics, Paris School of Economics, Đại học Geneva, Đại học Thanh Hoa, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Tokyo, cùng đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond.

Điểm nhấn của hội nghị là bài giảng Amartya Sen Lecture của Giáo sư Lars Peter Hansen - chủ nhân Giải Nobel Kinh tế năm 2013, cùng các phiên toàn thể của nhiều học giả uy tín trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Chương trình khoa học năm nay gồm 6 bài phát biểu toàn thể, 63 phiên song song và 250 công trình nghiên cứu được tuyển chọn từ hơn 600 bài gửi tới hội nghị.

PGS. TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, cho biết, việc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn đăng cai AMES phản ánh sự ghi nhận ngày càng lớn của cộng đồng học thuật quốc tế đối với năng lực nghiên cứu của Việt Nam cũng như quá trình hội nhập sâu rộng của nền học thuật trong nước vào mạng lưới nghiên cứu toàn cầu.

Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động của những biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và các xu hướng nhân khẩu học mới, việc xây dựng chính sách cần dựa trên các bằng chứng khoa học, phương pháp nghiên cứu hiện đại và sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng khoa học quốc tế. Đồng thời, AMES 2026 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Trường Đại học Thương mại, góp phần mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và kết nối học thuật với các đối tác trên thế giới.

GS Nguyễn Đức Khương phát biểu tại hội nghị.

Đồng Chủ tịch hội nghị, GS Nguyễn Đức Khương cho biết, quyết định đưa AMES trở lại Việt Nam bắt nguồn từ những ấn tượng tích cực của cộng đồng học thuật quốc tế sau hội nghị năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn cả là niềm tin của Hiệp hội Kinh tế lượng và các nhà khoa học quốc tế đối với Việt Nam như một điểm đến có khả năng kết nối những ý tưởng nghiên cứu lớn và thúc đẩy hợp tác học thuật.

GS Khương cũng bày tỏ kỳ vọng AMES 2026 sẽ tiếp tục tạo ra môi trường trao đổi học thuật chất lượng cao, mở rộng các mạng lưới nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Các chủ đề của AMES 2026 tập trung vào nhiều lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính, thương mại quốc tế, kinh tế lao động, kinh tế học hành vi, chuỗi cung ứng, kinh tế y tế, cùng các vấn đề liên quan đến địa chính trị, thương chiến và kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Hội nghị cũng tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và chuyên gia kinh tế trao đổi những kết quả nghiên cứu mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đóng góp cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định chính sách.

Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn đăng cai sự kiện học thuật uy tín này, sau thành công của AMES 2024 tại TP Hồ Chí Minh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng nghiên cứu kinh tế quốc tế. Việc hội nghị tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam cũng tạo điều kiện mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức học thuật quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.