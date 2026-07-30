Nữ sinh ĐH Phenikaa bước vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động tại nhiều trường đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia . Trong đó, rất nhiều thí sinh từng là hoa khôi, á khôi từ các sân chơi nhan sắc trong nước, sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tại vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc diễn ra ở Hà Nội, chương trình ghi nhận sự góp mặt tranh tài của gần 200 thí sinh. Kết thúc vòng thi cam go, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 35 gương mặt xuất sắc nhất để bước tiếp vào ngôi nhà chung . Tại vòng Chung khảo sắp tới, các thí sinh sẽ bước vào một hành trình dài để rèn luyện, bứt phá và phát triển bản thân một cách toàn diện.

Phạm Thị Phương (ĐH Phenikaa) chính thức lọt vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Là một trong 35 cô gái xuất sắc giành được tấm vé đi tiếp, Phạm Thị Phương (sinh năm 2006) - sinh viên năm thứ ba, ĐH Phenikaa không giấu được niềm hạnh phúc: "Khi nghe Ban giám khảo công bố kết quả, mình vô cùng hồi hộp và thực sự vỡ oà, hạnh phúc và có chút tự hào khi được gọi tên bước tiếp vào vòng sau".

Nhìn lại chặng đường Sơ khảo vừa qua, Phương cho biết, thử thách khó khăn nhất đối với cô chính là phần phỏng vấn kín. Phương nhớ lại: "Như nhiều bạn khác, mình cũng rất lo lắng và áp lực, sợ thể hiện không tốt. Tuy nhiên, các vị giám khảo đều rất vui vẻ, tươi cười, nhờ đó mình đã lấy lại bình tĩnh và đạt được kết quả tốt" .

Bên cạnh đó, đại diện đến từ ĐH Phenikaa cũng tiết lộ, sau khi hoàn thành phần đo nhân trắc học, cô cảm thấy rất hài lòng và thoải mái với các chỉ số hình thể của mình . Chính không khí vui vẻ, gần gũi do các chuyên gia tạo ra đã giúp các thí sinh giải tỏa căng thẳng trong một vòng thi vốn nổi tiếng khắt khe.

Chuẩn bị bước vào ngôi nhà chung cùng các đối thủ nặng ký, Phạm Thị Phương đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cao. "Mình mong muốn sẽ tiến sâu hơn tại cuộc thi để xứng đáng với quá trình học tập, rèn luyện hằng ngày và đền đáp lại sự kỳ vọng mà bố mẹ đã dành cho mình", nữ sinh khẳng định quyết tâm .