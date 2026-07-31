Nữ sinh Chuyên Nguyễn Trãi giành học bổng cao nhất của ĐH Griffith (Úc): Đã từng mệt mỏi vì ‘tham gia quá nhiều thứ’

SVO - Ngay từ nhỏ, Trương Khánh Ngọc đã nuôi ước mơ du học. Nữ sinh lựa chọn trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực để hiểu bản thân muốn gì. Có lúc, cô từng nghĩ mình đang ‘đi đường vòng’, nhưng chính những trải nghiệm ấy lại trở thành điểm khác biệt giúp Khánh Ngọc giành 'Vice Chancellor's International Scholarship' - học bổng quốc tế cao nhất của trường ĐH Griffith (Úc).

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, nhiều học sinh lựa chọn trường trước rồi mới cân nhắc ngành học. Với Trương Khánh Ngọc (2008), cựu học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), điều quan trọng nhất lại là tìm được môi trường có thể nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Lựa chọn ấy đưa Ngọc đến trường ĐH Griffith (bang Queensland, Úc), nơi cô vừa nhận Vice Chancellor's International Scholarship - học bổng quốc tế cao nhất của trường dành cho chương trình song bằng Quản trị Kinh doanh và Quản trị Du lịch - Khách sạn Quốc tế, chuyên ngành Tổ chức sự kiện.

Theo đuổi ngành học mình yêu thích từ rất sớm

Ước mơ du học của Khánh Ngọc không bắt đầu ở năm cuối THPT mà đã được ấp ủ từ khi còn học tiểu học. Khi tìm hiểu về bậc đại học, cô ưu tiên lựa chọn ngành học phù hợp với đam mê.

"Mình lựa chọn ngành học trước rồi mới lựa chọn trường. Mình luôn yêu thích lĩnh vực tổ chức sự kiện, ‘concert’ và du lịch. Khi tìm hiểu, mình nhận thấy, đây vẫn là ngành còn khá mới ở Việt Nam, trong khi Griffith là một trong những trường đào tạo hàng đầu của Úc về lĩnh vực này. Việc được học tại Brisbane và Gold Coast cũng sẽ giúp mình có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế", Ngọc chia sẻ.

Ngay từ lớp 10, nữ sinh đã chủ động xây dựng lộ trình du học. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập và IELTS, cô tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như tranh biện, công tác Đoàn, tình nguyện và tổ chức sự kiện. Với Ngọc, đó không chỉ là cách tích lũy kỹ năng mà còn là cơ hội để khám phá bản thân.

Khánh Ngọc là cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng). Ngay từ phổ thông, nữ sinh đã chủ động tham gia nhiều hoạt động để tích lũy trải nghiệm và chuẩn bị cho hành trình du học.

Bên cạnh học bổng cao nhất của trường ĐH Griffith, Khánh Ngọc còn nhận học bổng Dean's Distinction trị giá 80% học phí của VinUniversity. Sau nhiều lần cân nhắc, cô vẫn quyết định lựa chọn du học tại Úc vì tin rằng, đây là môi trường phù hợp nhất với định hướng nghề nghiệp của mình.

Khi những trải nghiệm tưởng chừng rời rạc trở thành điểm khác biệt

Có thời điểm, Khánh Ngọc từng nghi ngờ chính mình. Trong khi nhiều bạn bè sớm xác định ngành học và tập trung theo đuổi một hướng phát triển, cô lại tham gia nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.

"Có lúc, mình nghĩ mình đang làm quá nhiều thứ. Các bạn đều có định hướng rất rõ, còn mình vẫn loay hoay tìm hiểu xem bản thân thực sự yêu thích điều gì. Mình từng tự hỏi, liệu mình có đang lãng phí thời gian không", Ngọc nhớ lại.

Chỉ đến khi bắt đầu viết bài luận xin học bổng, cô mới nhận ra, những trải nghiệm tưởng như rời rạc ấy chưa bao giờ là vô nghĩa.

Theo Ngọc, nếu bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh phản ánh năng lực học tập thì bài luận lại là nơi thể hiện dấu ấn cá nhân của mỗi ứng viên. Ở những bản nháp đầu tiên, cô chỉ viết về niềm yêu thích với ngành tổ chức sự kiện theo cách khá quen thuộc và an toàn. Đọc lại, chính cô cũng cảm thấy bài viết chưa ấn tượng và tạo được sự khác biệt.

“Mình nhận ra, điều khiến mỗi ứng viên khác biệt không nằm ở bảng điểm mà ở câu chuyện họ kể. Khi chưa tìm được ý tưởng, mình khá lo vì mọi thứ đều rất chung chung”, Ngọc kể.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, nguồn cảm hứng cuối cùng lại đến từ chính những trải nghiệm đời thường, đặc biệt là niềm yêu thích với các ‘concert’ và những hoạt động ngoại khóa mà cô từng tham gia: “Mình cố gắng tìm ra điều khác biệt của bản thân, điều mà chỉ mình mới có thể kể. Khi tìm được điều đó, mình mới cảm thấy bài luận thực sự là câu chuyện của chính mình”.

Niềm yêu thích với các chương trình âm nhạc và hoạt động tổ chức sự kiện trở thành chất liệu giúp Khánh Ngọc xây dựng bài luận mang dấu ấn cá nhân khi ứng tuyển học bổng.

Học bổng chỉ là điểm khởi đầu của hành trình trưởng thành

Dù chuẩn bị hồ sơ trong nhiều năm, Khánh Ngọc thừa nhận, cô vẫn không tránh khỏi những lần tự hoài nghi. Vì vậy, khi nhận được email báo trúng tuyển, Ngọc đã bật khóc sau một hành trình dài nỗ lực: “Người đầu tiên mình muốn chia sẻ là mẹ. Mẹ đã đồng hành với mình từ những ngày đầu và luôn là người động viên mình trên suốt chặng đường này”.

Nhìn lại những năm học phổ thông, điều khiến Ngọc biết ơn nhất là việc bản thân đã không ngần ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực. “Có những hoạt động, lúc tham gia, mình nghĩ nó chẳng liên quan gì đến việc du học. Nhưng sau này, mình mới nhận ra, không có trải nghiệm nào là vô nghĩa. Mỗi hoạt động đều mang đến cho mình một bài học, một góc nhìn và giúp mình hiểu bản thân hơn”, Ngọc chia sẻ.

Hiện tại, Khánh Ngọc đang trải nghiệm cuộc sống du học tại Úc. Cô biết phía trước sẽ là những thử thách của một du học sinh nơi đất khách, từ việc tự lập đến thích nghi với môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. Thế nhưng, với nữ sinh 18 tuổi, đó cũng là cơ hội để tiếp tục trưởng thành.

“Mình tin, chính những thử thách sẽ giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn. Học bổng du học chỉ là cánh cửa mở đầu, còn hành trình phía trước mới là điều mình mong chờ nhất”, Khánh Ngọc chia sẻ.

Ảnh: NVCC