Hai nữ sinh Học viện Tài chính xuất sắc bước vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Bùi Đặng Thảo Trang, sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính không giấu được sự bất ngờ khi nhận kết quả
Bùi Thị Thái Thanh (sinh năm 2006, Hải Dương), sinh viên Học viện Tài chính cũng vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên vào vòng Chung khảo. "Dù trải qua một ngày dài từ sáng đến tối khá mệt, nhưng khi được Ban tổ chức xướng tên, mình cảm thấy rất vui sướng vì công sức bỏ ra đã hoàn toàn xứng đáng", Thái Thanh chia sẻ
Đồng tình với Thảo Trang, Thái Thanh cũng đánh giá phần thi ứng xử là chướng ngại lớn nhất. "Bước vào vòng phỏng vấn, mình khá run vì phải đối diện với những giám khảo nổi tiếng từng xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền thông. Ban giám khảo hỏi vặn, hỏi sâu vấn đề cũng là một thử thách tâm lý rất lớn với mình", Thái Thanh nhớ lại
Trải qua vòng Sơ khảo đầy cam go của Hoa hậu Việt Nam 2026, cả hai nữ sinh đều đã rút ra được những bài học quý giá
Cả hai thí sinh đều bày tỏ sự nỗ lực học tập, phát triển bản thân trong thời gian sắp tới để tiến sâu hơn trên hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.