Hai nữ sinh Học viện Tài chính xuất sắc bước vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Vượt qua nhiều thử thách tại vòng Sơ khảo, hai đại diện nhan sắc đến từ Học viện Tài chính đã chính thức ghi tên mình vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Bùi Đặng Thảo Trang - nữ sinh Học viện Tài xuất sắc vượt qua vòng Sơ khảo.

Bùi Đặng Thảo Trang, sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính không giấu được sự bất ngờ khi nhận kết quả . "Mình cảm thấy ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ được vào vòng Chung khảo", nữ sinh chia sẻ. Nhìn lại ngày thi vừa qua, Thảo Trang cho biết thử thách khó khăn nhất đối với cô chính là phần phỏng vấn trực tiếp cùng ban giám khảo.

Bùi Thị Thái Thanh (sinh năm 2006, Hải Dương), sinh viên Học viện Tài chính cũng vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên vào vòng Chung khảo. "Dù trải qua một ngày dài từ sáng đến tối khá mệt, nhưng khi được Ban tổ chức xướng tên, mình cảm thấy rất vui sướng vì công sức bỏ ra đã hoàn toàn xứng đáng", Thái Thanh chia sẻ .

Đồng tình với Thảo Trang, Thái Thanh cũng đánh giá phần thi ứng xử là chướng ngại lớn nhất. "Bước vào vòng phỏng vấn, mình khá run vì phải đối diện với những giám khảo nổi tiếng từng xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền thông. Ban giám khảo hỏi vặn, hỏi sâu vấn đề cũng là một thử thách tâm lý rất lớn với mình", Thái Thanh nhớ lại .

Bùi Thị Thái Thanh hạnh phúc ghi tên mình vào hành trình tiếp theo của 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Trải qua vòng Sơ khảo đầy cam go của Hoa hậu Việt Nam 2026, cả hai nữ sinh đều đã rút ra được những bài học quý giá . Hướng tới vòng Chung khảo sắp tới, Thái Thanh đặt kỳ vọng: "Mình mong có thể sớm thích nghi và hòa nhập thật tốt với môi trường mới. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình của mình tại cuộc thi" .

Cả hai thí sinh đều bày tỏ sự nỗ lực học tập, phát triển bản thân trong thời gian sắp tới để tiến sâu hơn trên hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.