Từ ‘số 0’ đến Á khoa ngành Thiết kế và quản lý xưởng đính kết

SVO - Khởi đầu từ một lựa chọn mang tính cảm tính, cùng sự mơ hồ về thế giới thời trang, Nguyễn Thị Hải Như đã viết nên câu chuyện đầy bản lĩnh của riêng mình. Bằng ý chí kiên định, cùng những đêm thức trắng vượt qua "cơn bão" tốt nghiệp, cô không chỉ xuất sắc chạm tay vào danh hiệu Á khoa 3 ngành Thiết kế Thời trang, mà còn trở thành một nhà thiết kế tự do và quản lý xưởng đính kết đầm dạ hội.

Nguyễn Thị Hải Như bắt đầu hành trình với ngành thiết kế thời trang một cách khá tình cờ. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, cô đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành học phù hợp. Với một gia đình ở quê chưa có ai theo học đại học, thông tin về các ngành học còn khá mơ hồ, sở thích hay đam mê của Hải Như cũng chưa được định hình rõ ràng. Lúc bấy giờ, gia đình chưa có điều kiện, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc đi học đại học sẽ giúp cô không phải vất vả làm vườn như cha mẹ.

Nguyễn Thị Hải Như tốt nghiệp Á khoa 3, ngành Thiết kế Thời trang (trường Đại học Công nghiệp TP.HCM).

Trong bối cảnh đó, Hải Như đã lựa chọn ngành hoàn toàn bằng cảm tính, gửi gắm ước mơ vào hai bộ hồ sơ Quản trị Kinh doanh và Thiết kế Thời trang tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Bất ngờ, Hải Như trúng tuyển vào chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Mặc dù đạt điểm tốt nghiệp rất cao, nhưng do một vài biến cố cá nhân, cô đã quyết định nhập học sớm hơn thời điểm công bố điểm tốt nghiệp.

Bước vào giảng đường với hình dung giản đơn rằng, thiết kế thời trang chỉ là vẽ và may vá, Hải Như nhanh chóng đối mặt với thực tế đầy thử thách. Sự rộng lớn của ngành học, cùng những kiến thức nền tảng trong năm nhất từng khiến cô cảm thấy choáng ngợp, lạc lõng đến mức có lúc muốn bỏ cuộc.

Hải Như thừa nhận, môi trường đại học đã "mở ra một tam quan mới", đập tan những suy nghĩ non nớt ban đầu và buộc cô phải nhìn nhận thời trang như một thế giới nghệ thuật đa chiều, đòi hỏi sự dấn thân nghiêm túc.

Hải Như bắt đầu hành trình với ngành thiết kế thời trang một cách khá tình cờ.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực tự thân, bước ngoặt đã đến với Hải Như vào năm thứ hai. Khi bắt đầu tiếp xúc sâu với kiến thức chuyên ngành, được các giảng viên dẫn dắt và cùng các anh chị khóa trên cọ xát với thực tế, ngọn lửa đam mê trong cô mới thực sự được đánh thức. Những trải nghiệm thực tế ấy đã thôi thúc cô không ngừng tìm tòi, mày mò nghiên cứu sâu hơn về thời trang và nghệ thuật.

Hải Như tâm sự: "Khi đã cố gắng đi tiếp, mình không còn điều gì phải hối hận. Đến năm hai, mình biết bản thân đã đi đúng hướng". Sự kiên định ấy, đã biến một lựa chọn cảm tính ban đầu thành tình yêu đích thực, minh chứng cho việc đam mê không chỉ tự nhiên sinh ra, mà còn được tôi luyện từ lòng kiên trì.

Bước vào giảng đường với hình dung giản đơn rằng, thiết kế thời trang chỉ là vẽ và may vá, Hải Như nhanh chóng đối mặt với thực tế đầy thử thách.

Trái với hào nhoáng thường thấy trên sàn diễn, thực tế của sinh viên ngành thiết kế là chuỗi ngày miệt mài trong xưởng may. "Học thiết kế thật sự rất nặng", Hải Như khẳng định.

Để cho ra đời một tác phẩm hoàn chỉnh, người làm sáng tạo phải đánh đổi bằng hàng trăm giờ lao động, từ khâu “thai nghén ý tưởng” đến “sản xuất thực tế”. Chuyện thức thâu đêm suốt sáng để chạy đua với tiến độ các đơn hàng gấp, đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Thử thách lớn nhất ập đến vào cột mốc quan trọng: Bộ sưu tập tốt nghiệp. Với quỹ thời gian vỏn vẹn 2 tháng để hoàn thiện toàn bộ các công đoạn, từ thiết kế đến đính kết, Hải Như bất ngờ đối mặt với cú sốc lớn, khi bị hội đồng phản bác và yêu cầu làm lại từ đầu. Áp lực đè nặng, thời gian cạn kiệt, cùng sự kiệt sức khiến cô gái trẻ có lúc rơi vào bất lực, muốn buông xuôi.

Trái với hào nhoáng thường thấy trên sàn diễn, thực tế của sinh viên ngành thiết kế là chuỗi ngày miệt mài trong xưởng may.

Chính trong khoảnh khắc cận kề giới hạn, bản lĩnh và ngọn lửa đam mê đã vực Hải Như dậy. Nhờ sự đồng hành, tiếp sức của các anh chị khóa trên, cô bắt tay vào cuộc “lội ngược dòng”, vẽ lại toàn bộ bộ sưu tập trong trạng thái chạy đua với thời gian. "Có những ngày đầu tóc rối bời, chỉ ngủ 2-3 tiếng, đến ngày chấm bài thì thức trắng, không ăn uống nổi", Hải Như nhớ lại.

Nhưng rồi, mọi giọt mồ hôi đều được đền đáp xứng đáng. Khoảnh khắc Hải Như đứng trên bục thuyết trình, nhìn “đứa con tinh thần” được công nhận, cũng là lúc mọi mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào vô bờ, khi bài tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc, với danh hiệu Á khoa 3, ngành Thiết kế Thời trang (trường Đại học Công nghiệp TP.HCM). Đồng thời, ghi danh vào Top 45 cuộc thi Thiết kế trang phục Carnival của Miss Cosmo.

Nhìn lại chặng đường gian nan đã qua, Hải Như đúc kết: "Trước hết, cần phải tin vào chính mình, cố gắng theo đuổi đam mê hết công lực và thực sự yêu thích điều mình chọn. Khi bạn kiên định không bỏ cuộc, may mắn và sự giúp đỡ tự khắc sẽ xuất hiện".

Những trải nghiệm thực tế đã thôi thúc Hải Như không ngừng tìm tòi, mày mò nghiên cứu sâu hơn về thời trang và nghệ thuật.

Vượt qua "cơn bão" tốt nghiệp, Hải Như nhận ra giảng đường mới chỉ là bước đệm, còn thực tế, thương trường mới là bài kiểm tra khốc liệt. Thế nhưng, tâm thế của cô giờ đây đã khác: kiên trì và bản lĩnh hơn. Để rồi khi nhìn lại, Hải Như nhận ra, những rào cản từng khiến mình chùn bước hóa ra không đáng sợ như cô hình dung.

Hiện tại, Hải Như đang khẳng định sự đa năng và sức thích nghi bền bỉ trong vai trò một nhà thiết kế tự do (freelancer), mẫu ảnh, và đặc biệt là quản lý một xưởng đính kết đầm dạ hội.

Vượt qua "cơn bão" tốt nghiệp, Hải Như nhận ra giảng đường mới chỉ là bước đệm, còn thực tế, thương trường mới là bài kiểm tra khốc liệt.

Nhìn về tương lai, cô đã vạch sẵn cho mình một lộ trình rõ ràng. Mục tiêu ngắn hạn là không ngừng cập nhật xu hướng, tích lũy kinh nghiệm để định hình một bản sắc cá nhân độc bản. Xa hơn, Hải Như nuôi khát vọng xây dựng một thương hiệu thời trang của riêng mình, để từ đó, dùng chính những trải nghiệm xương máu của tuổi trẻ làm bệ phóng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.

(Ảnh: NVCC)