Thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế với GPA 3.88: Trưởng thành từ hành trình lập nghiệp của bố mẹ

SVO - Tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) với GPA 3.88/4.0, Nguyễn Trường Giang còn nhận học bổng khuyến khích học tập suốt 7 học kì, lọt Top 30 cuộc thi 'Mathematical Modeling Competition 2023' cùng nhiều thành tích tại các sân chơi giao dịch tài chính quốc tế. Phía sau bảng thành tích ấn tượng đó là cả một hành trình học cách chủ động, kỷ luật và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Lớn lên cùng hành trình lập nghiệp của bố mẹ

Nguyễn Trường Giang là thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế trong đợt xét tốt nghiệp năm 2026 của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3,88/4,0, xếp loại Xuất sắc.

Bên cạnh kết quả học tập, nam sinh còn nhận học bổng khuyến khích học tập trong 7 học kì, giấy khen của Hiệu trưởng dành cho sinh viên có thành tích học tập cao năm học 2023 - 2024. Trường Giang cũng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật và giao dịch tài chính quốc tế với Top 30 "Mathematical Modeling Competition 2023", cùng nhiều lần lọt Top 30, Top 50 và Top 100 ở các cuộc thi do các quỹ đầu tư lớn trên thế giới tổ chức.

Phía sau bảng thành tích ấy là những bài học được vun đắp từ gia đình trước cả khi anh bước chân vào giảng đường đại học.

Nguyễn Trường Giang sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, trong một gia đình ba thế hệ. Là anh cả của ba anh em, Giang sớm chứng kiến hành trình bố mẹ gây dựng công việc kinh doanh đồ gỗ của gia đình từ hai bàn tay trắng.

"Mình lớn lên đúng vào giai đoạn bố mẹ mới lập nghiệp. Những năm đầu khá vất vả nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy giúp mình hiểu giá trị của lao động, của đồng tiền và sự kiên trì," Giang chia sẻ.

Nguyễn Trường Giang cho biết, những năm tháng chứng kiến bố mẹ gây dựng công việc kinh doanh từ hai bàn tay trắng đã giúp anh sớm hình thành ý thức về sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần tự lập.

Khi điều kiện kinh tế gia đình dần ổn định, bố mẹ luôn nhắc nhở Giang về những bài học của sự chăm chỉ, tiết kiệm và tinh thần vượt khó. Với Giang, đó là nền tảng quan trọng để hình thành tính kỷ luật và ý thức tự lập.

Khi bước chân vào giảng đường đại học, Giang hướng đến tinh thần học tập nghiêm túc, tiếp thu tối đa những kiến thức thầy cô truyền đạt: "Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Mình chỉ cố gắng tiếp thu những gì thầy cô truyền đạt và luôn nhắc bản thân phải học nghiêm túc vì phía trước vẫn còn rất nhiều điều cần cố gắng", Giang chia sẻ.

Không chỉ học trên giảng đường

Trong bốn năm đại học, bên cạnh việc duy trì GPA 3.88, Trường Giang tham gia các cuộc thi học thuật và giao dịch tài chính quốc tế như “Great Race của InstaForex”, “Battle of Traders” của NPBFX, “Wall Street Showdown” của Bybit, “XM Demo Competitions”, “The5ers Trading Competition” hay “Pocket Option Tournament”.

Theo Giang, những sân chơi này giúp anh hiểu rằng, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được vận dụng vào thực tiễn: "Ở trên lớp, mình học các mô hình kinh tế, tài chính. Nhưng khi bước vào cuộc thi, mình phải phân tích thị trường, quản trị rủi ro, kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định trong điều kiện áp lực. Đó là những trải nghiệm mà giáo trình khó có thể mang lại".

Bên cạnh việc duy trì GPA 3.88, Trường Giang tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, giao dịch tài chính quốc tế và nhiều hoạt động Đoàn - Hội để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Song song với các cuộc thi, Giang đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp QH-2022E KTQT6 và tích cực tham gia nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên như: Hiến máu tình nguyện, "Mùa Hè Xanh", "Xuân Tình nguyện"...

Theo nam sinh, những hoạt động cộng đồng giúp anh học cách lắng nghe, phối hợp với nhiều người và hiểu hơn về trách nhiệm của một người trẻ.

Hai lựa chọn tạo nên những bước ngoặt

Nhìn lại bốn năm đại học, Giang cho rằng, có hai quyết định tạo nên bước ngoặt lớn nhất.

Đầu tiên là việc sớm tìm hiểu thị trường tài chính và tham gia các cuộc thi quốc tế. Những trải nghiệm ấy không chỉ nuôi dưỡng niềm yêu thích với lĩnh vực kinh tế mà còn giúp anh rèn luyện tư duy phân tích và khả năng đưa ra quyết định.

Quyết định thứ hai là đầu tư nghiêm túc cho ngoại ngữ.

Ban đầu, Giang từng nghĩ, chỉ cần học tiếng Anh để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Nhưng càng theo học ngành Kinh tế quốc tế, anh càng nhận ra ngoại ngữ là chìa khóa để tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Ngoài tiếng Anh, nam sinh còn theo học thêm tiếng Trung nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Phía sau bảng thành tích là sự trưởng thành

Nhìn vào bảng thành tích của mình, Trường Giang cho biết, thử thách lớn nhất lại không đến từ các kỳ thi hay đề bài khó mà nằm ở việc giữ được sự kỷ luật với chính mình: “Điều khó nhất là biết giữ mình trước những cám dỗ. Có rất nhiều lựa chọn trong bốn năm đại học và mình luôn tự nhắc rằng, mỗi quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng đến con người mình trong tương lai”.

Để có được kết quả hôm nay, Giang thừa nhận, anh đã đánh đổi không ít thời gian dành cho bản thân và gia đình. Nhiều kỳ nghỉ hay cuối tuần đều được dành cho việc học, chuẩn bị các cuộc thi hoặc tự trau dồi kỹ năng.

Sau khi tốt nghiệp, Giang mong muốn làm việc trong môi trường năng động để tiếp tục học hỏi từ thực tiễn và từng bước đóng góp cho lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Nếu chỉ được dùng ba từ để nói về hành trình đại học, Trường Giang lựa chọn "Kiên trì - Chủ động - Biết ơn".

Sự trưởng thành không đến từ những bước nhảy vọt, mà được tạo nên từ sự kiên trì với những điều nhỏ bé được lặp lại mỗi ngày.

Ảnh: NVCC