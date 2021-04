'Vincenzo' và Song Joong Ki thống trị Bảng xếp hạng và tiết lộ tập đặc biệt tuần này

SVVN - “Vincenzo” và Song Joong Ki vươn lên vị trí số 1 trong danh sách diễn viên và phim truyền hình đáng chú ý nhất của tuần 2 tháng 4. Cùng với đó tập 17 Vincenzo sẽ được chiếu vào tuần sau 24/4, và thay vào đó tuần này sẽ là tập đặc biệt.

Sau phần kết của “The Penthouse 2” (Cuộc chiến thượng lưu 2) của đài SBS, “Vincenzo” đã vươn lên dẫn đầu danh sách phim truyền hình hàng tuần của Good Data Corporation, tạo ra tiếng vang lớn nhất cho đài tvN.

'Vinsenzo' đang thể hiện tiềm năng của mình bằng cách càn quét cả xếp hạng hiện tại và tương lai. Tỷ suất người xem bắt đầu ở mức 7%, vượt qua 10% trong 4 lần và tăng vọt lên 12,8% ở tập 16, giữ vị trí đầu tiên trong cùng khoảng thời gian kể cả ở mục truyền hình cáp và phim dài tập, đồng thời càn quét vị trí đầu bảng ở tất cả các nhóm tuổi từ thanh thiếu niên đến 50 tuổi. Có nhiều lý do khiến 'Vincenzo' hút hồn người xem, nhưng không thể phủ nhận rằng chính sức hút chết người của Song Joong-Ki đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lượng người xem.

Good Data Corporation xác định thứ hạng của mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và phương tiện truyền thông xã hội về các bộ phim truyền hình hiện đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

“Vincenzo” đã vươn lên vị trí số 1 trong tuần thứ hai của tháng 4, tiếp theo là “Sisyphus: The Myth” của JTBC ở vị trí thứ 2 và “River Where the Moon Rises” của KBS 2TV ở vị trí thứ 3.

Các ngôi sao của “Vincenzo” cũng thể hiện mạnh mẽ trên bảng xếp hạng các diễn viên phim truyền hình đáng chú ý nhất tuần này. Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin đã quét hai vị trí đầu trong danh sách, lần lượt vươn lên vị trí số 1 và số 2, trong khi 2PM’s Taecyeon tiếp theo ở vị trí thứ 6.

Trong tập phim thứ 16, Vincenzo và Chayoung Hong bắt đầu tấn công những kẻ phản diện bằng "tập tin máy chém" chứa nhiều nội dung đồi bại của các quan chức cấp cao. Kết quả là, những kẻ xấu đã mở một cuộc phản công, và mẹ của Vincenzo, Oh Gyeong-ja (Bok-in Yoon) đã chết. Đối mặt với cái chết của mẹ mình, Vincenzo lạnh lùng quay lại và nhắm súng vào Ok Taek-yeon, khiến anh ta sợ hãi tột độ.

Vincenzo chỉ còn 4 tập nữa, sự chú ý đang tập trung vào việc Song Joong-Ki, Jeon Yeo-bin và gia đình trung tâm thương mại Geumga sẽ tiêu diệt những kẻ phản diện như thế nào và cái kết của họ. Vào lúc 9 giờ tối ngày 17/4, một tập đặc biệt của 'Vincenzo' sẽ được phát sóng. Tập đặc biệt sẽ bao gồm cuộc phỏng vấn với các diễn viên Song Joong-ki, Jeon Yeo-bin và Ok Taek-yeon cùng thư ký Joo-seong Nam (do Yoon Byeong-hee thủ vai). Nó cũng bao gồm bộ sưu tập các cảnh quay bí mật đằng sau hậu trường chưa từng được tiết l,ộ hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui như câu chuyện chính trong bộ phim. Bạn có thể nhìn thấy những nỗ lực của các diễn viên đằng sau các cảnh quay hoành tráng nổi tiếng và siêu lãng mạn, tình cảm. Đặc biệt, một set tour thú vị với Lee Cheol-wook (do Yang Gyeong-won đóng), Ahn Ki-suk (do Lim Chul-soo đóng), và Jang Han-seo (do Kwak Dong-yeon đóng) cũng được theo sau. Và nửa sau của tập đặc biệt sẽ là tình tiết kích thích sự mong đợi và vô cùng hấp dẫn của các tập tiếp theo do trực tiếp các diễn viên tiết lộ.

Tập 17 sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 24/4.

Top 10 bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang nhất tuần thứ 2 của tháng 4 như sau: 1. "Vincenzo" của tvN

2. “Sisyphus: The Myth” của JTBC

3. “River Where the Moon Rises” của đài KBS 2TV

4. "Beyond Evil" của JTBC

5. "Taxi Driver" của SBS

6. "Mouse" của tvN

7. "Navillera" của tvN

8. “Revolutionary Sisters” của đài KBS 2TV

9. “Miss Monte-Cristo” của đài KBS 2TV

10. "Hello, Me!" Của đài KBS 2TV