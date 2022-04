Yoo In Ah tiết lộ bí quyết ghìn giữ tình bạn 10 năm với IU, netizens 'ngỡ ngàng' vì sao?

SVVN - Yoo In Ah tiết lộ bí quyết ghìn giữ tình bạn 10 năm với IU, hóa ra là một việc tưởng chừng như 'đơn giản'.

Trong chương trình giải trí Between Us của JTBC, phát sóng vào ngày 25/4, Honey J và Kim Hee Jung đã tham gia với tư cách khách mời để cùng nói về chủ đề “tình bạn”. Và Yoo In Ah, với tư cách người dẫn chương trình cũng đã tiết lộ “bí quyết” duy trì tình bạn 10 năm với “Em gái quốc dân IU” trong giới giải trí đầy rẫy những phức tạp này.

Trong chương trình, Honey J đã thú nhận rằng cô ấy coi Kim Hee Jung là “người bảo vệ lòng tự trọng” của mình. Honey J nói: “Nhờ có Hee Jung, lòng tự trọng đang héo mòn dần của tôi đã được nâng lên một lần nữa”. Cô ấy nói thêm: “Hee Jung thường giới thiệu tôi với những người quen của cô ấy, nói rằng ‘Cô ấy là dancer giỏi nhất ở đất nước của chúng tôi’. Điều này khiến tôi cảm động lắm”.

Sau khi nghe câu chuyện của Honey J và Kim Hee Jung, Yoo In Ah đã đề cập đến tình bạn của cô ấy với IU, nói rằng mối quan hệ của hai người khá giống mối quan hệ của cô ấy và IU và cho biết đây cũng là một trong những 'bí mật' để duy trì tình bạn thân thiết giữa hai người.

Yoo In Ah giải thích: “Trong 10 năm qua, tôi và IU đã luôn an ủi nhau. Khi một người tự hỏi ‘Tôi có thể làm điều này không?’ thì người kia sẽ nói ‘Bạn đang nói về cái gì vậy? Bạn là nhất. Bạn đã làm rất tốt '. Chúng tôi đã nói điều đó với nhau liên tục”. Nữ diễn viên cho biết thêm: “Đây thực chất không phải một lời sáo rỗng hay nói cho có lệ mà là lời thật lòng mà bản thân muốn gửi gắm đến bạn của mình. Khi mình cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ một lời nói chân thành như vậy là đủ rồi”.

Tình bạn bền chặt lại được tạo nên bởi hai “viên ngọc quý” của làng giải trí nên càng làm người ta cảm thấy ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Tuy gọi nhau là bạn, nhưng thực chất Yoo In Ah hơn IU tới 11 tuổi, cô từng chia sẻ: “Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại chương trình Heroes và cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình You are the best Lee Soon Shin. Tôi hơn em ấy 11 tuổi, nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách thế hệ. Thậm chí, thỉnh thoảng em ấy còn chín chắn hơn cả tôi”.

Nữ diễn viên còn 'khoe' rằng cô thường xuyên nhận được quà từ IU, 'nữ thần tượng' là mẫu người sẵn sàng 'chi mạnh tay' cho bạn bè, chỉ cần bạn mình thích và thấy vui là được.

Mối quan hệ của IU và Yoo In Ah thân thiết đến mức “Em gái quốc dân” từng thủ thỉ với Yoo In Ah: “Chị ơi mình đừng lấy chồng nhé, cữ mãi ở với nhau như thế này thôi”. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì giữ lời hứa với IU mà cho đến thời điểm hiện tại, dù sắp bước sang tuổi 40, Yoo Ah In vẫn 'lẻ bóng'.