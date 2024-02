3 bộ phim điều tra tội phạm của đài SBS bạn không thể bỏ qua trong năm 2024

SVVN - 'Connection', 'Not Very Strong But Charming Violent Crimes Unit', 'Fiery Priest 2' là ba bộ phim điều tra tội phạm mang ba sắc thái cảm xúc khác nhau mà chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu bỏ qua trong năm 2024.