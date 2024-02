5 diễn viên tuổi Rồng xứ Hàn sẽ 'tỏa sáng' trong năm 2024

SVVN - Kim Soo Hyun, Jung Hae In, Kim Hyun Soo, Roh Yoon Seo và Moon Sang Min được dự đoán sẽ là những diễn viên tuổi Rồng 'phủ sóng' trong năm 2024.

Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun là một trong số những tên tuổi trẻ hàng đầu màn ảnh hiện nay với mức cát sê lên đến hàng trăm triệu won mỗi tập phim. Tính đến nay, 'ông hoàng truyền hình' đã có trong tay tận 4 giải Baeksang, 1 giải Rồng Xanh, 2 giải Chuông Vàng và hàng chục giải thưởng tại các lễ trao giải lớn nhỏ khác.

Jung Hae In

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Jung Hae In đã thành công xây dựng hình tượng rắn rỏi trên màn ảnh, thông qua vai diễn có chiều sâu tâm lý trong các phim 'nổi như cồn' như Truy bắt lính đào ngũ, Connect Liên kết vận mệnh và đặc biệt là 12.12: The Day, bộ phim điện ảnh vượt 13 triệu người xem trong năm 2023. 12.12: The Day là bộ phim thứ sáu trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đạt được cột mốc này.

Kim Hyun Soo

Tuy đã đóng qua nhiều phim và tạo được nhiều dấu ấn nhưng phải đến khi hóa thân thành Bae Ro Na trong series Penthouse, tên tuổi của Kim Hyun Soo mới thật sự 'bùng nổ', vươn ra toàn cầu. Khán giả hiện tại đều rất mong chờ vào những bước tiến kế tiếp trong sự nghiệp của nữ diễn viên tuổi Rồng này trong năm 2024. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của Kim Hyun Soo là Ngụy chứng của Solomon, Mặt nạ cô dâu, Và em sẽ đến, Kế hoạch thoát ế...

Moon Sang Min

Với những những gì mà 'thế tử điển trai' đã thể hiện, khán giả càng thêm mong chờ vào những khía cạnh mới mẻ mà Moon Sang Min sẽ mang đến trong năm 2024.

Roh Yoon Seo