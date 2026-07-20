Ấn tượng công trình ‘Trao yêu thương 2026’ của sinh viên Văn Lang

Ngày 14/7 vừa qua, khoa Kế toán – Kiểm toán phối hợp cùng Đoàn – Hội Khoa đã tổ chức lễ bàn giao công trình thuộc chương trình vì cộng đồng “Trao yêu thương” (năm học 2025 – 2026) với chủ đề “Nâng bước em đến trường” tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.

Sau hơn 2 tháng triển khai vận động với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, doanh nghiệp, cựu sinh viên và các bạn sinh viên đã tạo nên một không gian sinh hoạt vô cùng ý nghĩa.

Chương trình đã thi công sân chơi ngoài trời an toàn với 2 thú nhún, 4 xích đu cho các em nhỏ. Chương trình trao tặng Tủ sách kỹ năng sống giúp nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho các em học sinh địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn gửi tặng 100 phần bánh kẹo ngọt ngào, khuấy động không khí Ngày hội bàn giao.

Không chỉ mang đến giá trị vật chất, chương trình còn tổ chức buổi Tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho thiếu nhi địa phương. Dưới sự dẫn dắt gần gũi, sinh động của ThS. Tiêu Minh Sơn - Giảng viên Trường ĐH Văn Lang, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức thực tế bổ ích để tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.