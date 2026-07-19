Việt Nam lập cú đúp thành tích tại Olympic khoa học quốc tế

SVO - Đội tuyển Hóa học đồng hạng Nhất thế giới với 4 Huy chương Vàng, trong khi đội tuyển Sinh học giành 4 Huy chương Bạc, giúp học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở nhóm dẫn đầu các kỳ Olympic quốc tế.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế khi cả 8 học sinh dự thi Hóa học và Sinh học đều giành huy chương.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD – ĐT), tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều đoạt Huy chương Vàng. Với kết quả này, Việt Nam đồng hạng Nhất với Trung Quốc và Ấn Độ về số lượng Huy chương Vàng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2026.

Bốn học sinh giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam (đều là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Đinh Xuân Phúc (lớp 12 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Kỳ thi năm nay diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan), từ ngày 10 đến 19/7, quy tụ 368 học sinh, đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh dự thi hai phần thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 giờ.

Theo Bộ GD – ĐT, đề thi tập trung vào các lĩnh vực hiện đại như sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO₂ và khoa học vật liệu, yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong thực tiễn.

Đây là một trong những thành tích nổi bật của đội tuyển Hóa học Việt Nam trong nhiều năm qua. Giai đoạn 2020 - 2026, đội tuyển giành 25 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Ở Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 (IBO 2026), đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự thi và đều giành Huy chương Bạc, tiếp tục giữ vững vị trí trong top 8 đoàn có thành tích cao nhất.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026.

Bốn học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng (trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thành An (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Lương Thái Duy (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Theo Bộ GD – ĐT, 3 trong số 4 học sinh Việt Nam nằm trong nhóm 7 Huy chương Bạc có điểm số cao nhất, góp phần giúp đội tuyển tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 8 đoàn dẫn đầu.

IBO 2026 được tổ chức tại Vilnius (Lithuania), từ ngày 12 đến 19/7, với sự tham gia của 86 đoàn, đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng gần 300 thí sinh.

Kỳ thi gồm một ngày thi lý thuyết với hai bài thi, mỗi bài 180 phút, và một ngày thi thực hành với bốn phòng thí nghiệm, mỗi phần thi kéo dài 90 phút.

Nội dung thi bao quát nhiều lĩnh vực từ sinh học phân tử, hóa sinh, sinh lý học, giải phẫu động vật đến sinh học máy tính, đồng thời lồng ghép các chủ đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, y học và sức khỏe cộng đồng.

Theo Bộ GD – ĐT, Olympic Sinh học quốc tế được đánh giá là một trong những kỳ thi khoa học tự nhiên có độ khó cao nhất dành cho học sinh THPT, đòi hỏi kiến thức liên ngành và kỹ năng thực hành phòng thí nghiệm.

Thành tích tại hai kỳ thi tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Việt Nam. Bộ GD – ĐT cho biết, kết quả này góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ trong tương lai.