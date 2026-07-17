World Cup truyền cảm hứng cho chiến thắng sáng tạo toàn cầu của sinh viên RMIT Việt Nam

SVO - Nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Thiết kế vừa giành giải Bút chì Vàng danh giá tại D&AD New Blood Awards 2026 – một trong những cuộc thi uy tín nhất thế giới dành cho tài năng trẻ trong lĩnh vực quảng cáo và thiết kế. Chiến dịch International Men's Crying Day (Ngày Quốc tế đàn ông khóc) đã đưa ra góc nhìn mới về những tương tác quanh giải bóng lớn nhất thế giới, khích lệ những cuộc trò chuyện cởi mở về nam tính và bộc lộ cảm xúc.

Vượt qua hơn 7.000 bài dự thi đến từ khắp nơi trên thế giới, các nhóm sinh viên RMIT Việt Nam đã giành một giải Bút chì Vàng, bốn giải Bút chì Gỗ và một giải Hồ sơ sáng tạo (Portfolio Award) tại D&AD New Blood Awards năm nay. Trong năm năm qua, RMIT Việt Nam đã mang về tổng cộng 14 giải D&AD New Blood Pencil, với năm nay đạt thành tích ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Chiến dịch đoạt giải Bút chì Vàng được thực hiện bởi nhóm sinh viên Trần Duy, Lê Mai Phương, Nguyễn Lưu Thanh Uyên, Phạm Minh Trang và Trương Ngọc Thảo Nguyên, theo đề bài của thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho nam KAHF.

Chiến dịch International Men's Crying Day đem lại cho sinh viên Đại học RMIT giải Bút chì Vàng danh giá tại cuộc thi D&AD New Blood Awards 2026. (Hình: BTC)

Chiến dịch được xây dựng từ một góc nhìn đơn giản nhưng đầy sức nặng: trong khi xã hội thường cho rằng đàn ông không nên khóc, trận chung kết FIFA World Cup lại là một trong số rất ít nơi họ sẵn sàng bộc lộ cảm xúc.

“Quan niệm về nam tính từ lâu đã bị chi phối bởi một quy tắc bất thành văn: phái mạnh không được khóc. Không phải vì họ không có cảm xúc, mà vì xã hội luôn phán xét điều đó”, nhóm chia sẻ trong phần giới thiệu chiến dịch.

“Có một nghịch lý là sân vận động World Cup, nơi gắn liền với hình ảnh nam tính nhất cũng chính là nơi đàn ông khóc nhiều nhất”.

Từ góc nhìn này, nhóm đề xuất hợp tác cùng FIFA World Cup 2026 để biến ngày diễn ra trận chung kết thành Ngày Quốc tế đàn ông khóc, qua đó ghi nhận những giọt nước mắt ấy không phải là biểu hiện của sự yếu đuối mà tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự chân thật và hình mẫu nam tính hiện đại.

Chiến dịch đưa ra những ý tưởng như “Crying cam” - camera ghi lại những khoảnh khắc khán giả nam đang khóc trên khán đài để chiếu lên màn hình lớn ở trận chung kết; bộ quà tặng của nhãn hàng gồm băng đeo cổ tay với dòng chữ “Celebrates men who cry” (Tôn vinh những người đàn ông khóc), sữa rửa mặt và thẻ sưu tầm hình cầu thủ; cùng nhiều thông điệp quảng bá ngoài trời, tại các siêu thị và trên mạng xã hội.

Theo đại diện nhóm Trần Duy, để tìm ra ý tưởng chiến thắng, cả nhóm phải vượt xa việc chỉ đơn thuần giải đề.

“Chúng tôi bắt đầu bằng cách nghiên cứu nhiều đề bài của D&AD, phân tích mục tiêu cốt lõi của từng thương hiệu để hiểu điều họ thực sự mong muốn”, Duy cho biết.

“Sau khi trao đổi với các giảng viên môn Creative Competitions (Tham gia các cuộc thi sáng tạo), chúng tôi chọn đề bài khiến mình đồng cảm nhất và tin rằng ý tưởng của mình có thể tạo ra giá trị thực sự thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu đặt ra”.

Từ đó, cả nhóm dành nhiều thời gian tìm hiểu thương hiệu, bối cảnh và đối tượng mục tiêu trước khi tìm ra góc nhìn nhân văn làm nền tảng cho toàn bộ chiến dịch.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều ý tưởng sáng tạo thành công khác, ý tưởng chủ đạo của cả nhóm chỉ nảy ra sau vô số lần thử, chỉnh sửa và loại bỏ. “Thử thách lớn nhất của chúng tôi là phải liên tục loại bỏ và hoàn thiện ý tưởng để tìm ra phương án hoàn hảo nhất”, nhóm chia sẻ.

“Mỗi lần loại một ý tưởng là mỗi lần áp lực lại tăng cao, khiến chúng tôi cảm thấy thật thất bại hết lần này đến lần khác, thậm chí còn khiến chúng tôi nghi ngờ năng lực sáng tạo của bản thân”.

Dẫu vậy, cả nhóm vẫn kiên trì mày mò tìm ý tưởng mới nhờ luôn tự động viên nhau, cũng như sự khích lệ của các thầy cô và cố vấn. “Một lời động viên, dù nhỏ, cũng đủ để chúng tôi tiếp tục. Hành trình này thực sự đã thay đổi cuộc đời chúng tôi, mở ra rất nhiều cơ hội mới, và chúng tôi đều cảm thấy vô cùng biết ơn”.

Khi kết quả được công bố, chiến thắng dường như vượt ngoài sức tưởng tượng. “Giành giải Bút chì Vàng tại D&AD New Blood Awards là khoảnh khắc vừa khó tin vừa vô cùng ý nghĩa với cả nhóm”, Duy nói.

“Chúng tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ ngỡ ngàng, tự hào, đến nhẹ nhõm và biết ơn sau mọi nỗ lực bỏ ra. Giải thưởng khiến mọi cố gắng đều trở nên xứng đáng, giúp chúng tôi tự tin hơn vào năng lực sáng tạo của mình và có thêm động lực để chinh phục những cuộc thi sáng tạo quốc tế trong tương lai”.

Trước khi bước lên sân chơi toàn cầu của D&AD, môn Creative Competitions kéo dài ba tháng đã giúp nhóm sinh viên rèn luyện tư duy sáng tạo, cũng như có hướng tiếp cận giải quyết vấn đề chặt chẽ và khác biệt hơn.

Môn học cũng mang đến cho sinh viên cơ hội quý giá được nhận phản hồi trực tiếp từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành, giúp tiếp cận các chuẩn mực sáng tạo quốc tế ngay từ sớm. Bên cạnh đó, những môn học nền tảng như Copywriting (Viết quảng cáo) và Art Direction (Định hướng nghệ thuật) đã trang bị cho sinh viên kiến thức cốt lõi cùng sự tự tin để giải quyết những thử thách đa dạng trong suốt hành trình chinh phục D&AD.

“Tất cả những trải nghiệm đó đã mang đến cho chúng tôi cả nền tảng chuyên môn lẫn tư duy sáng tạo để có thể cạnh tranh ở đấu trường quốc tế”, nhóm cho biết.

Tiến sĩ Soumik Parida, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng thành công của trường đến từ việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo chứ không phải dạy sinh viên cách giành giải thưởng.

Ông cũng cho biết việc đưa thực tiễn vào chương trình học là trọng tâm trong phương pháp giảng dạy của RMIT.

“Học tập dựa vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp hướng tiếp cận chính của chúng tôi. Sinh viên được làm việc với các đề bài thực tế, hợp tác cùng chuyên gia trong ngành và trải nghiệm đúng quy trình sáng tạo mà các em sẽ gặp tại những công ty quảng cáo hàng đầu. Vì vậy, các cuộc thi như D&AD New Blood Awards trở thành phần mở rộng tự nhiên của lớp học, chứ không phải một hoạt động ngoại khóa”.

Sinh viên RMIT giành năm giải Bút chì và một giải Hồ sơ sáng tạo tại D&AD New Blood Awards năm nay. (Hình: RMIT)

Theo Tiến sĩ Parida, thành tích kỷ lục năm nay mang ý nghĩa lớn: “Năm giải D&AD New Blood Pencil năm nay khẳng định rằng những ý tưởng sáng tạo đẳng cấp thế giới hoàn toàn có thể đến từ Việt Nam. Quan trọng hơn, đó là thành quả của nhiều năm đầu tư nuôi dưỡng sự tự tin, trí tò mò và khả năng bền bỉ trong tư duy sáng tạo của sinh viên”.

Chiến dịch International Men's Crying Day cũng cho thấy sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý mà còn có thể khơi mở những cuộc đối thoại về các vấn đề xã hội quan trọng. Đôi khi, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh cũng có thể trở thành chất xúc tác để thay đổi cách xã hội nhìn nhận về cảm xúc của phái mạnh.