AIS Saigon lập kỷ lục thành tích IB với hai học sinh đạt điểm tuyệt đối, đánh dấu cột mốc 20 năm phát triển

Kết quả IB cao nhất trong lịch sử, hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 45/45 cùng hàng loạt thư mời và học bổng từ các trường đại học danh tiếng thế giới không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo của AIS Saigon, mà còn phản ánh triết lý giáo dục lấy học sinh làm trung tâm mà nhà trường kiên định theo đuổi suốt hai thập kỷ.

Học sinh AIS Saigon khóa 2026 lập kỷ lục IB với hai em đạt 45/45 điểm, nhận thư mời từ nhiều đại học hàng đầu thế giới.

Dấu mốc thành tích ấn tượng trong năm thứ 20

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam khi khóa tốt nghiệp năm 2026 ghi nhận kết quả Chương trình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme – IBDP) cao nhất trong lịch sử nhà trường.

Lần đầu tiên, AIS Saigon có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 45/45 – mức điểm cao nhất của chương trình IB trên toàn cầu. Đồng thời, khóa tốt nghiệp năm nay đạt điểm trung bình 35,5, tỷ lệ tốt nghiệp 100%, 30% học sinh đạt từ 38 điểm trở lên và 68,13% được trao Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ (IB Bilingual Diploma).

Đặc biệt, toàn bộ 111 học sinh tốt nghiệp đều nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Anh, Canada, Australia và châu Á, trong đó nhiều em được trao các suất học bổng giá trị. Những con số này tiếp tục đưa AIS Saigon trở thành điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn khi tìm kiếm môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Sadhika lập dấu mốc tại AIS Saigon với 45 điểm tuyệt đối IB, giành học bổng toàn phần và trúng tuyển Đại học York

Hai học sinh mở nên cột mốc mới của AIS Saigon

Dẫn đầu khóa tốt nghiệp là Sadhika và Quang Khang (Gateau) – hai học sinh đầu tiên trong lịch sử AIS Saigon đạt điểm IB tuyệt đối 45/45.

Không chỉ sở hữu thành tích học thuật xuất sắc, Sadhika còn ghi dấu ấn với dự án EcoPsych do chính em sáng lập nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và môi trường. Em được trao Học bổng President's International Scholarship trị giá 180.000 CAD của Đại học York (Canada) để theo học ngành Tâm lý học.

Trong khi đó, Quang Khang – Huynh trưởng của AIS Saigon năm học 2025-2026 – được đánh giá cao bởi năng lực lãnh đạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Thành tích IB hoàn hảo đã mở ra nhiều cơ hội tại các trường đại học hàng đầu tại Australia và nhiều quốc gia khác.

Theo ông Jon Standen, Tổng Hiệu trưởng AIS Saigon, điểm số chỉ là một phần của thành công.

"Mỗi học sinh đều có hành trình riêng để khám phá năng lực, theo đuổi đam mê và trưởng thành. Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là kết quả IB cao nhất trong lịch sử trường mà còn là những con người các em đã trở thành."

Quang Khang trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên của AIS Saigon đạt 45/45 điểm IB, sẵn sàng theo đuổi cơ hội học tập tại Australia

Hai thập kỷ xây dựng môi trường giáo dục chuẩn quốc tế

Thành tích của khóa tốt nghiệp 2026 là kết quả của hành trình 20 năm AIS Saigon kiên trì xây dựng một môi trường giáo dục nơi học sinh được phát triển toàn diện cả về học thuật, kỹ năng, nghệ thuật, thể thao và năng lực lãnh đạo.

Là thành viên của Inspired Education Group – mạng lưới hơn 125 trường học cao cấp trên toàn cầu – AIS Saigon mang đến chương trình giáo dục xuyên suốt từ 18 tháng đến 18 tuổi theo chuẩn quốc tế, giúp học sinh có lộ trình học tập liền mạch và cá nhân hóa.

Nhà trường đặc biệt chú trọng quy mô lớp học nhỏ, đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm cùng hệ thống tư vấn đại học chuyên sâu, đồng hành với học sinh ngay từ những năm đầu trung học để xây dựng hồ sơ cá nhân, định hướng nghề nghiệp và lựa chọn trường đại học phù hợp.

Bên cạnh nền tảng học thuật, AIS Saigon đầu tư mạnh vào các chương trình nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, hoạt động ngoại khóa và dự án phục vụ cộng đồng, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của một công dân toàn cầu.

Jon Standen, Tổng Hiệu Trưởng trường AIS Saigon

Giá trị khác biệt tạo nên sức hút của AIS Saigon

Theo ông Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Inspired Education Group, thành tích của các học sinh AIS Saigon cho thấy khi tài năng được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục phù hợp, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh ở quy mô toàn cầu.

Không chỉ hướng tới những kết quả học tập xuất sắc, AIS Saigon đặt mục tiêu giúp mỗi học sinh tìm thấy thế mạnh riêng, xây dựng sự tự tin và bản lĩnh để sẵn sàng bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới cũng như thành công trong sự nghiệp tương lai.

Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Inspired Education Group, và Người sáng lập Chương trình Học bổng Nsouli

Sau 20 năm phát triển, AIS Saigon đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình Việt Nam và quốc tế mong muốn con em được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế, nơi thành tích học thuật luôn song hành cùng sự phát triển về nhân cách, kỹ năng sống và tư duy toàn cầu.

Những thành tích của khóa tốt nghiệp 2026 không chỉ là dấu mốc đáng tự hào của nhà trường mà còn là minh chứng cho triết lý giáo dục bền vững mà AIS Saigon theo đuổi: mỗi học sinh đều có tiềm năng tỏa sáng khi được truyền cảm hứng, đồng hành và trao cơ hội phát triển đúng với năng lực của mình.