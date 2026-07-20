Wisdomland World School tổ chức diễn đàn giáo dục toàn diện 2026

Với chủ đề “Khám phá thế giới từ những Vì sao?”, Diễn đàn Giáo dục Toàn diện 2026 do Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School tổ chức tại cơ sở Đảo Kim Cương ngày 18/7 đã thu hút hơn 100 phụ huynh, học sinh cùng các chuyên gia giáo dục, tâm lý và sáng tạo tham dự.

Sự kiện là dịp để phụ huynh, nhà trường và chuyên gia cùng chia sẻ những góc nhìn về giáo dục trẻ trong những năm đầu đời, đặc biệt là việc nuôi dưỡng sự tò mò, tinh thần khám phá và niềm yêu thích học tập thông qua việc khuyến khích trẻ đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.

Tại diễn đàn, các diễn giả cùng trao đổi về những năng lực trẻ cần được phát triển từ sớm như khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, hợp tác, thích ứng và chủ động học hỏi.

Dưới góc nhìn tâm lý giáo dục, TS. Phạm Thị Thúy nhấn mạnh: “Trong thời đại AI, trẻ không chỉ cần trở nên thông minh hơn mà còn cần được dưỡng tâm, rèn trí để lớn lên tự tin, sáng tạo, giàu thấu cảm và biết thích ứng. Khi AI có thể đưa ra câu trả lời rất nhanh, điều quan trọng là trẻ biết đặt câu hỏi đúng, suy nghĩ độc lập và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm”.

Theo bà, việc khuyến khích trẻ đặt câu hỏi từ những năm đầu đời không chỉ giúp phát triển nhận thức mà còn góp phần hình thành khả năng học tập suốt đời và sự chủ động trước những thay đổi của xã hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện là Triển lãm học tập theo tinh thần Chương trình Tú tài quốc tế dành cho tuổi từ 3-12 tuổi (IB PYP), nơi hành trình học tập của trẻ được thể hiện một cách trực quan, sinh động và có chiều sâu.

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm hoàn thiện, triển lãm còn giúp phụ huynh nhìn thấy toàn bộ quá trình phía sau mỗi dự án: từ việc đặt câu hỏi, quan sát, nghiên cứu, thử nghiệm đến hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo và tư duy phản biện.