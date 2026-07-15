GS. TS Nguyễn Thị Lan: ‘Điều tập thể mong đợi không phải lời hứa, mà là kết quả’

SVO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố quyết định bổ nhiệm lại GS. TS Nguyễn Thị Lan giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo lấy kết quả thực tiễn làm thước đo của nhiệm kỳ mới, tiếp tục đưa Học viện phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Chiều 15/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, GS. TS Nguyễn Thị Lan được bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, PGS. TS Vũ Ngọc Huyên và PGS. TS Nguyễn Công Tiệp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện. Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện.

Kỳ vọng đưa Học viện trở thành đại học nghiên cứu hiện đại

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng, việc đồng thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện thể hiện sự đồng bộ trong công tác cán bộ, tạo nền tảng để Học viện tiếp tục đổi mới quản trị đại học và phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Thứ trưởng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học trọng điểm quốc gia, với gần 70 năm xây dựng và phát triển, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng, ngành nông nghiệp cũng đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Theo Thứ trưởng, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Học viện không chỉ cần giữ vững vị thế là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam mà còn phải nuôi dưỡng khát vọng trở thành đại học nghiên cứu hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiệm cận các trường đại học uy tín trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, lãnh đạo Bộ đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển; đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho ngành và đất nước.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Gửi gắm tới đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn, Thứ trưởng nhấn mạnh: "Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Sự tin tưởng của tổ chức phải được đáp lại bằng kết quả công việc, bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm".

"Nhận trách nhiệm nhiều hơn là nhận vinh dự"

Phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm lại, GS. TS Nguyễn Thị Lan bày tỏ sự biết ơn đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước tập thể Học viện.

GS. TS Nguyễn Thị Lan phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, điều đầu tiên bà nghĩ đến không phải là bản thân mình, mà là hành trình gần 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, cùng công lao của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và hàng chục vạn cựu sinh viên.

"Đối với chúng tôi, hôm nay là thời khắc để biết ơn nhiều hơn là nói về mình, để nhận trách nhiệm nhiều hơn là nhận vinh dự. Niềm tin ấy không phải để tự hào, mà để nhắc nhở chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày".

Giám đốc Học viện cho biết, Ban Giám đốc nhận được sự tín nhiệm rất cao của tập thể trong quá trình kiện toàn nhân sự. Theo bà, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn trong nhiệm kỳ mới.

"Điều tập thể mong đợi không phải là những lời hứa, mà là những việc làm cụ thể; không phải là những điều nói hôm nay, mà là những kết quả của cả nhiệm kỳ".

Theo GS. TS Nguyễn Thị Lan, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, các trường đại học không chỉ làm nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn phải tạo ra tri thức mới, nuôi dưỡng nhân tài và đưa khoa học vào phục vụ đời sống.

Bà cho biết, Học viện sẽ tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Một trường đại học được khẳng định không phải trước hết bằng quy mô hay thứ hạng, mà bằng chất lượng người học, những tri thức được tạo ra và những đóng góp thiết thực cho đất nước", GS. TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Học viện sẽ ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của ngành. Đồng thời, tiếp tục xây dựng môi trường học thuật dân chủ, nhân văn và đổi mới sáng tạo để mỗi giảng viên, nhà khoa học đều có điều kiện phát huy năng lực.

GS. TS Nguyễn Thị Lan trao quyết định bổ nhiệm cấp Học viện.

GS. TS Nguyễn Thị Lan cũng gửi lời chào mừng đội ngũ cán bộ từ các đơn vị mới sáp nhập, khẳng định đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp Học viện mạnh hơn về trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực phát triển.

GS. TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, Ban Giám đốc sẽ giữ tinh thần cầu thị, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm; lấy những kết quả cụ thể để đáp lại niềm tin của Bộ, của tập thể Học viện và của xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống gần 70 năm, cùng trí tuệ, bản lĩnh và sự đồng lòng của tập thể, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục viết những trang phát triển mới, xứng đáng với niềm tin của Bộ, sự kỳ vọng của xã hội và công sức vun đắp của các thế hệ đi trước", GS. TS Nguyễn Thị Lan nói.