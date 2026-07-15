Nữ sinh đại diện tân cử nhân Trường Đại học Luật phát biểu tốt nghiệp: 4 năm liên tiếp xuất sắc nhờ tư duy học chủ động

Tại đợt xét và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Luật - ĐHQGHN, trong tổng số hơn 600 sinh viên khóa QH-2022 được công nhận tốt nghiệp, chỉ có 4 sinh viên đạt hạng Xuất sắc ở tất cả các chương trình đào tạo
Để đạt được kết quả này, Nguyễn Ngọc Trâm duy trì điểm số và phong độ học tập ổn định trong suốt 4 năm học tại trường
Với tổng hòa kết quả học tập và rèn luyện trong toàn khóa học, tại lễ trao bằng tốt nghiệp, Ngọc Trâm đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN dành cho thủ khoa xuất sắc và Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật
Học không chỉ để hoàn thành bài thi
Chia sẻ với phóng viên về quá trình học tập của mình, Nguyễn Ngọc Trâm cho biết kết quả ngày hôm nay không đến từ một cột mốc ngắn hạn hay bước bứt phá nhất thời, mà là quá trình tích lũy và nỗ lực trong suốt bốn năm học
"Nếu phải chọn một dấu mốc đáng nhớ nhất, có lẽ đó là khi em bước vào kỳ năm thứ hai đại học
Việc chủ động chuyển dịch tư duy từ "học để thi" sang đào sâu bản chất của kiến thức chuyên ngành đã giúp Trâm rèn luyện được tư duy pháp lý, kỹ năng nghiên cứu khoa học cũng như khả năng quản lý thời gian
Nữ thủ khoa chia sẻ thêm: "Danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh doanh đối với em vì thế không phải là kết quả của một bước bứt phá trong thời gian ngắn, mà là thành quả của sự kiên trì mỗi ngày, của sự đồng hành, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè
"Biết ơn, trân trọng và tự hào"
Phát biểu buổi lễ, Nguyễn Ngọc Trâm tóm tắt hành trình 4 năm học tập tại Trường Đại học Luật bằng ba từ khóa: “Biết ơn, trân trọng và tự hào”
Bài phát biểu cũng dành thời lượng để bày tỏ lòng tri ân tới cha mẹ và gia đình: "Tấm bằng cử nhân hôm nay không chỉ là thành quả của riêng chúng con mà còn là thành quả sau những tháng ngày vất vả hy sinh của bố mẹ...
Khép lại bài phát biểu, Nguyễn Ngọc Trâm nhắc lại lời dặn dò của Hiệu trưởng Nhà trường - PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh từng chia sẻ với sinh viên trong một tiết học: "Khoảng thời gian quý giá và quan trọng nhất với mỗi người là ngay chính thời điểm hiện tại". Việc hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tốt nghiệp là cơ sở để các tân cử nhân bước sang giai đoạn công tác, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển trong môi trường công việc thực tế phía trước