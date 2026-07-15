Nữ sinh đại diện tân cử nhân Trường Đại học Luật phát biểu tốt nghiệp: 4 năm liên tiếp xuất sắc nhờ tư duy học chủ động

SVO - Trong Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nguyễn Ngọc Trâm (lớp K67 Luật Kinh doanh B) là sinh viên đại diện cho hơn 600 tân cử nhân phát biểu trong buổi lễ. Ngọc Trâm là thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh doanh và là một trong 4 sinh viên hiếm hoi của toàn khóa QH-2022 tốt nghiệp hạng Xuất sắc, sở hữu thành tích 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc.

Tại đợt xét và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Luật - ĐHQGHN, trong tổng số hơn 600 sinh viên khóa QH-2022 được công nhận tốt nghiệp, chỉ có 4 sinh viên đạt hạng Xuất sắc ở tất cả các chương trình đào tạo . Nguyễn Ngọc Trâm là một trong 4 cử nhân xuất sắc đó, đồng thời giữ vị trí Thủ khoa đầu ra của ngành Luật Kinh doanh .

Để đạt được kết quả này, Nguyễn Ngọc Trâm duy trì điểm số và phong độ học tập ổn định trong suốt 4 năm học tại trường . Cụ thể, nữ sinh giữ vững danh hiệu Sinh viên xuất sắc trong 4 năm học liên tiếp (từ năm học 2022–2023 đến năm học 2025–2026) . Trâm cũng liên tục giành được 7/8 kỳ học bổng khuyến khích học tập.

Ngọc Trâm đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN dành cho thủ khoa xuất sắc và Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Với tổng hòa kết quả học tập và rèn luyện trong toàn khóa học, tại lễ trao bằng tốt nghiệp, Ngọc Trâm đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN dành cho thủ khoa xuất sắc và Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật .

Học không chỉ để hoàn thành bài thi

Chia sẻ với phóng viên về quá trình học tập của mình, Nguyễn Ngọc Trâm cho biết kết quả ngày hôm nay không đến từ một cột mốc ngắn hạn hay bước bứt phá nhất thời, mà là quá trình tích lũy và nỗ lực trong suốt bốn năm học .

"Nếu phải chọn một dấu mốc đáng nhớ nhất, có lẽ đó là khi em bước vào kỳ năm thứ hai đại học . Khi em bắt đầu làm quen được với môi trường đại học, học tập một cách chủ động hơn, không còn chỉ học để hoàn thành bài thi mà chủ động tìm hiểu bản chất của các quy định pháp luật và kiến thức chuyên ngành", Trâm chia sẻ.

Ngọc Trâm là thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh doanh Trường Đại học Luật - ĐHQGHN.

Việc chủ động chuyển dịch tư duy từ "học để thi" sang đào sâu bản chất của kiến thức chuyên ngành đã giúp Trâm rèn luyện được tư duy pháp lý, kỹ năng nghiên cứu khoa học cũng như khả năng quản lý thời gian .

Nữ thủ khoa chia sẻ thêm: "Danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh doanh đối với em vì thế không phải là kết quả của một bước bứt phá trong thời gian ngắn, mà là thành quả của sự kiên trì mỗi ngày, của sự đồng hành, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè . Em luôn tin rằng, khi mình nghiêm túc với từng cơ hội học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân, những kết quả tốt đẹp sẽ đến như một sự ghi nhận cho hành trình cố gắng".

"Biết ơn, trân trọng và tự hào"

Phát biểu buổi lễ, Nguyễn Ngọc Trâm tóm tắt hành trình 4 năm học tập tại Trường Đại học Luật bằng ba từ khóa: “Biết ơn, trân trọng và tự hào” . Nữ thủ khoa gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo đã tạo dựng một môi trường học tập cởi mở, khai phóng, nơi sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, thử sức và hoàn thiện bản thân .

Bài phát biểu cũng dành thời lượng để bày tỏ lòng tri ân tới cha mẹ và gia đình: "Tấm bằng cử nhân hôm nay không chỉ là thành quả của riêng chúng con mà còn là thành quả sau những tháng ngày vất vả hy sinh của bố mẹ... Hôm nay là ngày chúng ta khép lại một hành trình học tập trên giảng đường nhưng cũng là khởi đầu của hành trình học tập dài rộng suốt cuộc đời" .

Khép lại bài phát biểu, Nguyễn Ngọc Trâm nhắc lại lời dặn dò của Hiệu trưởng Nhà trường - PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh từng chia sẻ với sinh viên trong một tiết học: "Khoảng thời gian quý giá và quan trọng nhất với mỗi người là ngay chính thời điểm hiện tại". Việc hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tốt nghiệp là cơ sở để các tân cử nhân bước sang giai đoạn công tác, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển trong môi trường công việc thực tế phía trước .