Chuyên gia giáo dục: 'Tiêu cực không nằm ở việc tách hay nhập kỳ thi'

Đa dạng hóa tiêu chí tuyển sinh và thiết kế đề thi khó gian lận
Ông Bùi Khánh Nguyên - chuyên gia giáo dục độc lập cho rằng việc áp dụng kỳ thi “hai trong một” hay tách riêng giữa thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đã được thảo luận trong nhiều năm qua, chọn phương án nào cũng có mặt lợi và mặt hại
Theo ông Nguyên, các trường đại học có quyền tự chủ tổ chức kỳ thi hoặc xét tuyển theo cách riêng của mình
Nhìn chung, để tuyển chọn được thí sinh phù hợp nhất với chân dung sinh viên mong đợi và đạt chất lượng cao, các cơ sở giáo dục đại học có thể áp dụng tuyển sinh toàn diện với đa tiêu chí, chứ không nên phụ thuộc vào một tiêu chí duy nhất
Về cơ chế bảo vệ sự công bằng trong thi cử, ông Bùi Khánh Nguyên nhận định gian lận là một thách thức ở mọi nơi
Ngoài cách truyền thống là dùng giám thị coi thi trực tiếp, xếp số báo danh xen kẽ, áp dụng nhiều mã đề khác nhau hay lắp camera giám sát, nhiều kỳ thi lớn hiện nay đã được tổ chức trên máy tính có gắn phần mềm khóa máy tính (lockdown browser)
Bên cạnh đó, các công cụ AI phát triển nhanh với những phần mềm như ProctorU hay Honorlock có khả năng ghi nhận hướng mắt nhìn, cử chỉ quay qua quay lại của thí sinh, phát hiện âm thanh nhắc bài và các hành vi bất thường khác
“Không có cách nào đảm bảo chống gian lận tuyệt đối, nhưng các kỳ thi hiệu quả hiện nay đang hướng tới việc chuyển từ mô hình phát hiện và ngăn chặn sang thiết kế đánh giá khó gian lận. Đó là các bài thi trắc nghiệm với số lượng câu hỏi lớn, thời gian trả lời nhanh, hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên, yêu cầu trình bày quá trình thay vì chỉ chọn đáp án, hoặc đòi hỏi khả năng phân tích hơn là ghi nhớ”, ông Bùi Khánh Nguyên chia sẻ
Với những vụ việc tiêu cực như ở Tuyên Quang vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn có thể lập bảng phân vị (percentile) để tránh lạm phát điểm, giúp so sánh phổ điểm của thí sinh Tuyên Quang với phổ điểm trung bình của cả nước và các tỉnh, thành phố khác
Số hóa quy trình thi
Đồng quan điểm về việc cần đổi mới cơ chế thi cử thay vì xáo trộn mô hình, TS Lê Viết Khuyến - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng ngành giáo dục cần kiên trì bám giữ tinh thần chỉ đạo từ Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; từng bước hiện đại hóa, số hóa quy trình tổ chức thi cử để hạn chế tiêu cực.
Thực tế, Luật Giáo dục Đại học hiện hành đã giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học
Theo TS Lê Viết Khuyến, một kỳ thi quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học, phụ huynh và xã hội tin tưởng vào tính công bằng
“Khi áp dụng thi trên máy tính với ngân hàng đề thi chuẩn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phần mềm sẽ tự động chọn đề và chấm điểm ngay khi thí sinh hoàn thành bài thi. Cách làm này sẽ loại bỏ hoàn toàn các khâu như in ấn, rọc phách, tránh được nguy cơ lộ đề hay đánh tráo, sửa bài làm của thí sinh”, TS Lê Viết Khuyến phân tích
Khi đó, đề thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, mỗi thí sinh có một mã đề khác nhau nhưng vẫn bảo đảm tương đương về độ khó